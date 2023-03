La BCE se Prononce sur le Taux d'Intérêt

Mars 16, 2023 06:43

La décision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux d'intérêt retiendra l'attention des traders jeudi. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré la semaine dernière que "nous devons continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener l'inflation à 2%. Et nous le ferons". La BCE a relevé ses taux d'intérêt de 3% depuis juillet 2022.

Plus tard dans la journée, le chancelier britannique, Jeremy Hunt, présentera le budget, exposant les plans de dépenses du gouvernement. Les économistes suggèrent que M. Hunt annoncera des allègements fiscaux pour les entreprises qui investissent au Royaume-Uni.

Décision sur les taux d'intérêt de la BCE

Jeudi, le conseil d'administration de la BCE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Certains économistes suggèrent que la banque centrale du bloc euro procédera à une hausse de 50 points de base. Un rapport de Reuters concernant un sondage parmi les économistes a noté : "Si la médiane montre que le taux de dépôt culmine à 3,75%, seuls 19 des 60 économistes interrogés sont de cet avis. Douze d'entre eux ont estimé qu'il serait plus élevé, mais 29 ont dit qu'il serait plus bas. La prévision la plus élevée était de 4,25%".

Les analystes d'ING ont déclaré que les investisseurs devraient se concentrer sur la façon dont la BCE est prête à aller de l'avant après la hausse des taux attendue. Ils notent dans leur rapport : "Jusqu'à présent, la BCE a été étonnamment unanime sur les hausses de taux. Les commentaires récents des responsables de la BCE suggèrent toutefois que le débat au sein de la BCE va redevenir plus animé. Alors que l'économiste Philip Lane et d'autres plaident en faveur d'une approche plus prudente, qui pourrait conduire à un ralentissement du rythme des hausses de taux et à une pause ou une fin pas si lointaine, le camp hawkish, actuellement dirigé par Isabel Schnabel, plaide en faveur d'un nouveau resserrement ferme".

Un rapport de la Commerzbank a déclaré que la politique hawkish de la BCE pourrait soutenir la monnaie unique. "À l'heure actuelle, les taux devraient culminer à 3,25%, contre 4% auparavant. La BCE est susceptible de garder ses options pour la trajectoire future des taux encore plus ouvertes maintenant et espère que sa prochaine décision en mai se tiendra dans un environnement de marché moins tendu", a été noté dans le rapport.

Contraction des ventes au détail aux États-Unis en février ?

Après les données sur l'inflation aux États-Unis, le rapport sur les ventes au détail devrait révéler plus d'informations sur l'état de l'économie. Les analystes de marché suggèrent que les ventes se sont probablement contractées de 0,3% d'un mois sur l'autre en février. Il convient de noter que les ventes au détail américaines ont progressé de 3,0% en janvier.

Un rapport de CitiBank est allé encore plus loin, suggérant que "nous prévoyons une baisse de 0,7% des ventes au détail totales en février, après une très forte augmentation de 3,0% en janvier. Une baisse de 0,7% seulement ce mois-ci ne contrebalance pas la hausse du mois dernier et suggère que la force sous-jacente de la consommation de biens, quoique moins forte qu'en janvier, est un peu plus forte que ce que nous aurions pu penser il y a six mois".

Focus sur le PIB de la Nouvelle-Zélande

Statistics New Zealand devrait annoncer les chiffres relatifs à la croissance du PIB du pays mercredi. Les économistes prévoient une augmentation du PIB de 3,3%, sur une base annuelle pour le dernier trimestre de 2022. En revanche, le PIB néo-zélandais devrait avoir reculé de 0,2% sur une base trimestrielle. La RBNZ prévoit une croissance moyenne de l'économie d'environ 3,9% en 2023, puis une baisse de 0,1% en 2024.

Les économistes d'ANZ s'attendent à une contraction plus importante du PIB au dernier trimestre. "Nous avons prévu une contraction de 0,3% en glissement trimestriel pour le PIB du quatrième trimestre, attendu jeudi prochain. Ce chiffre est inférieur à notre prévision précédente de +0,3 % en glissement trimestriel et à la prévision de +0,7 % de la Déclaration de Politique Monétaire de février de la RBNZ. L'économie ralentit, mais peut-être pas au rythme que la croissance du PIB trimestriel au T4 pourrait suggérer", soulignent-ils dans leur rapport.

