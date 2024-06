La BCE Réduit ses Taux d'Intérêt - De Nouvelles Baisses à l'Horizon 2024 ?

Juin 12, 2024 09:34

L'ère des taux d'intérêt élevés touche-t-elle à sa fin ? Alors que les taux ne semblent pas baisser aussi rapidement que prévu en début d'année, la Banque Centrale Européenne (BCE) ainsi que la Banque Nationale Suisse (BNS) ont commencé à réduire leurs taux d'intérêt après quelques années qui ont vu les coûts d'emprunt augmenter à des niveaux sans précédent.

Dans cet article, nous allons vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur la politique de taux d'intérêt de la BCE et sur les prévisions des analystes à ce sujet.

La BCE Réduit ses Taux d'Intérêt

Le jeudi 6 juin, le conseil d'administration de la BCE s'est réuni pour décider des questions de politique monétaire. À l'issue de la réunion, le conseil a annoncé sa décision de réduire les taux d'intérêt de 25 points de base (pb), diminuant ainsi les coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs. Cette décision est conforme aux prévisions des analystes qui s'attendaient à ce que la banque centrale de la zone euro ajuste sa politique afin de stimuler la croissance dans l'Union. C'est la première fois que la BCE abaisse ses taux d'intérêt depuis 2019.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a dû choisir ses mots avec soin lorsque les journalistes lui ont demandé si la banque allait continuer à réduire les taux d'intérêt. "Sommes-nous aujourd'hui en train d'entrer dans une phase de réduction ? Je ne me porterais pas volontaire pour cela. Le processus de réduction est-il en cours ? Il y a de fortes chances." a déclaré Mme Lagarde, certains analystes trouvant son message confus.

L'ancienne ministre française des finances et directrice du Fonds Monétaire International (FMI) a déclaré que "c'est sur la base de la fiabilité, de la solidité, de la robustesse et de la force de nos projections que nous avons pris la décision de réduire. Nous ne nous engageons pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière".

Selon le communiqué publié à l'issue de la réunion, la BCE s'attend à ce que l'inflation soit plus élevée cette année et en 2025 qu'elle ne le prévoyait il y a trois mois. Elle a déclaré que l'inflation atteindrait 2,5% en 2024 et 2,2% en 2025, contre 2,3% et 2% prévus précédemment.

Que Disent les Analystes de la Politique de Taux de la BCE ?

La BCE ayant supprimé le "niveau supérieur de restriction", comme l'a déclaré Philip Lane, économiste en chef de la BCE, dans une interview au FT, les analystes de marché tentent d'évaluer comment la banque centrale du bloc euro pourrait agir en ce qui concerne les taux d'intérêt.

ING : La Politique de Réduction des Taux de la BCE se Déroulera Lentement

Dans un rapport publié le 7 juin, les économistes d'ING ont déclaré que la BCE avait commencé à réduire les coûts d'emprunt, conformément aux attentes du marché, mais ont ajouté que les prochaines baisses de taux ne seraient probablement pas aussi rapides que prévu il y a quelques mois.

"C'est la première fois que la BCE réduit ses taux depuis 2019. Cependant, la Banque reconnaît également que la politique monétaire devra rester restrictive cette année et qu'une baisse des taux consécutive en juillet est très improbable. L'économie s'améliorant, même si ce n'est que progressivement, et l'inflation restant quelque peu volatile, la BCE peut se permettre d'avancer prudemment dans son cycle d'assouplissement monétaire. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une situation de récession dans laquelle la BCE doit ramener les taux d'intérêt en territoire stimulant ; il s'agit simplement d'un cycle de normalisation", ont-ils écrit dans leur note aux investisseurs.

En ce qui concerne la future politique monétaire de la BCE, les analystes d'ING prévoient deux nouvelles baisses de taux en 2024, bien qu'ils suggèrent qu'il y a une chance significative que nous n'en ayons qu'une seule. "Dans tous les cas, le taux de dépôt est susceptible d'être ramené à 2,50%, vraisemblablement le taux neutre, d'ici la fin de 2025 et de rester ensuite à ce niveau pendant un certain temps", ont-ils noté.

Institut Ifo : Les Futures Baisses de Taux de la BCE Devraient être Retardées

L'institut de recherche allemand Ifo a déclaré que les nouvelles baisses de taux de la BCE pourraient se faire attendre longtemps. Les économistes de l'Ifo ont suggéré que "la décision [de réduire les taux] est logique, car l'inflation en Europe se rapproche à nouveau de l'objectif de 2%. Toutefois, cette baisse des taux d'intérêt a déjà été intégrée dans les prix sur les marchés, de sorte que le stimulus pour l'économie sera limité. Compte tenu de l'augmentation significative des salaires et du report des baisses de taux d'intérêt aux États-Unis, il est plutôt douteux que d'autres baisses de taux d'intérêt suivent prochainement".

La Deutsche Bank Estime que les Prévisions sont Moins Importantes que Prévu

Les économistes de la Deutsche Bank ont noté que des chiffres d'inflation plus élevés que prévu pourraient inciter les membres du conseil de la BCE à reconsidérer la trajectoire des réductions futures.

"La déclaration a sans doute donné moins d'indications qu'on aurait pu s'y attendre sur la suite des événements. En ce sens, le ton immédiat est celui d'une 'réduction hawkish'. Il ne s'agit pas d'une banque centrale pressée d'assouplir sa politique", notent-ils dans leur rapport.

Pimco : Deux Nouvelles Baisses de Taux d'Intérêt sont Probables en 2024

Les économistes de Pimco ont déclaré aux journalistes du Guardian que "le flux de données au cours des prochains mois décidera de la vitesse à laquelle la BCE supprimera les restrictions supplémentaires".

Ses analystes de marché ont suggéré que "compte tenu de la fonction de réaction de la BCE, nous envisageons qu'elle continue de réduire les taux lors des réunions de projection du personnel. Le mois de septembre offre la prochaine occasion de réévaluer de manière globale le processus de désinflation. Contrairement à ce qui s'est passé au début de l'année, les prix du marché semblent raisonnables et largement conformes à notre scénario de base de trois baisses pour cette année. Nous prévoyons des réductions supplémentaires en septembre et en décembre".

