La BoE Décide des Taux, l'IPC au UK Atteint l'Objectif de la Banque Centrale

Juin 20, 2024 07:22

La décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) devrait attirer l'attention de la plupart des économistes et des analystes de marché jeudi. Plus tôt dans la journée, un rapport de l'Office for National Statistics (ONS) a montré que l'inflation britannique est tombée à 2% pour la première fois au cours des trois dernières années.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,1% en mai, ce qui est inférieur à l'estimation de 0,2% de Dow Jones. Le rapport du département américain du commerce montre que les dépenses de consommation sont confrontées à des difficultés, ce qui pèse sur la croissance économique du pays. Le chiffre plus faible que prévu des ventes au détail a renforcé les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed d'ici la fin de l'année.

Demain jeudi, ce sera au tour de la Banque Nationale Suisse (BNS) et de la Banque Populaire de Chine (PBoC) de décider des coûts d'emprunt, les économistes suggérant que les deux banques centrales les maintiendraient inchangés.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoE

Le Comité de Politique Monétaire (MPC, pour Monetary Policy Committee) de la banque centrale britannique se réunira jeudi pour examiner les effets de sa politique monétaire et décider des taux d'intérêt. La majorité des analystes de marché ne s'attendent pas à ce que la BoE procède à une baisse des taux à l'issue de cette réunion.

Selon un rapport de Reuters, publié le 12 juin, 63 des 65 économistes interrogés par l'agence de presse prévoient que la BoE réduira ses taux de 25 points de base après la réunion d'août. La majorité d'entre eux s'attend également à une nouvelle baisse des taux d'ici la fin de l'année. Il convient de noter que les taux d'intérêt sont actuellement au plus haut depuis 16 ans.

Les économistes d'ING pensent que le conseil d'administration de la BoE profitera de l'occasion pour préparer le terrain en vue d'une baisse des taux cet été. Les économistes de la banque néerlandaise suggèrent que la BoE ne modifiera pas sa politique monétaire alors que les campagnes électorales sont en cours et que les élections auront lieu le 4 juillet. Dans leur rapport, ils notent : "Notre conclusion de la dernière réunion de mai était que la décision de juin serait sur le fil du rasoir, et ce calcul n'a probablement pas changé autant que les marchés pourraient le penser. Selon nous, le gouverneur Andrew Bailey aurait voté en faveur d'une baisse des taux en mai si son comité avait été plus enclin à le faire. Néanmoins, notre hypothèse de base est une pause ce mois-ci".

L'Inflation Britannique Tombe à 2% en Mai

L'inflation globale au Royaume-Uni est tombée à un taux annuel de 2% en mai, selon un rapport de l'ONS publié plus tôt ce mercredi. Le chiffre de mai était conforme aux prévisions des analystes, et c'était la première fois que les chiffres de l'inflation correspondaient à l'objectif de la BoE au cours des trois dernières années.

Commentant le rapport sur l'inflation, les économistes de PwC UK ont déclaré au Guardian qu'il s'agissait d'un moment décisif dans la lutte contre l'inflation, mais ils ont ajouté que le travail n'était pas encore terminé. "Il s'agit de la plus longue période pendant laquelle l'inflation a dépassé l'objectif de 2% depuis le début des années 2010, lorsqu'il avait fallu quatre ans pour revenir à l'objectif. Si les prix continuent d'augmenter au même rythme en glissement mensuel que ce mois-ci (0,3%), l'inflation globale dépassera à nouveau l'objectif de 2% le mois prochain (à 2,1%)", ont-ils noté.

Rapport sur les Ventes au Détail au Royaume-Uni pour Mai 2024

Vendredi, l'ONS communiquera les données sur les ventes au détail au Royaume-Uni pour mai 2024. Les analystes de marché suggèrent que les ventes au détail ont baissé de 0,9% sur une base annuelle, gagnant un peu de terrain par rapport aux chiffres d'avril. D'un mois sur l'autre, elles devraient s'établir à 1,5%, en hausse par rapport aux chiffres d'avril (-2,3%).

Selon les données du British Retail Consortium (BRC) publiées plus tôt en juin, les ventes au détail du Royaume-Uni ont connu une légère reprise vers la fin du mois de mai, le total dans le pays ayant augmenté de 0,7% sur une base annuelle.

Commentant le rapport du BRC, les économistes de KPMG ont déclaré que "après presque trois ans, les choses ont peut-être changé pour les détaillants en ligne, avec une croissance des ventes d'une année sur l'autre dans la plupart des catégories, y compris les jouets, les produits pour bébés et les textiles de maison", tandis que les analystes du BRC ont souligné que le championnat d'Europe de football et les Jeux olympiques pourraient jouer un rôle dans la résurgence des ventes au détail.

