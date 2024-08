La BoE et la Fed décident des Taux d'Intérêt, la BoJ Annonce une Hausse Surprise

Août 01, 2024 06:16

La décision de la Réserve Fédérale américaine (Fed) sur les taux d'intérêt aujourd'hui et la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) sont au centre de l'attention des investisseurs et des traders. Mais ce n'est pas tout pour cette semaine puisque, vendredi, le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis (NFP) occupera le devant de la scène.

Entre-temps, la Banque du Japon (BoJ) a relevé son taux d'intérêt, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis 2008.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Fed

Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed annoncera sa décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la soirée. La plupart des économistes ne s'attendent pas à ce que le FOMC procède à une quelconque modification des coûts d'emprunt à ce stade, malgré les données positives sur le front de l'inflation. Toutefois, les analystes de marché s'attendent à ce que la Fed abaisse les taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre, l'Outil FedWatch du CME indiquant une probabilité de 87,7% pour une réduction le 18 septembre.

Une réduction des taux n'étant pas prévue après la réunion de politique monétaire, les économistes se concentreront sur la déclaration post-réunion et les remarques de Jerome Powell, à la recherche d'indices concernant les futures mesures de la Fed. Les analystes d'UBS ont déclaré à Barron's : "Un changement de déclaration suggérerait un large consensus et une forte conviction que septembre est le moment de baisser les taux. Un signal lors de la conférence de presse suggérerait quelque chose de moins que cela. L'ambiguïté de la conférence de presse suggérerait que les participants manquent de consensus et de conviction, et le président Powell pourrait avoir davantage à convaincre s'il veut abaisser les taux lors de la réunion du FOMC de septembre".

Décision sur les Taux de la Banque d'Angleterre

Le comité de politique monétaire (MPC, pour Monetary Policy Committee) de la BoE abaissera-t-il ou non les coûts d'emprunt jeudi ? De nombreux économistes suggèrent qu'une réduction de 25 points de base pourrait être une option pour les décideurs politiques de la BoE qui visent à stimuler l'économie britannique en difficulté.

Les économistes d'ING ont noté dans leur rapport que "l'essentiel est que les données récentes sont suffisantes pour donner à la Banque la confiance nécessaire pour commencer à baisser les taux. Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré en mai que la Banque pourrait réduire les taux plus rapidement que ne le prévoient les marchés, et nous pensons que lui et la majorité des membres du comité préféreraient commencer le travail jeudi prochain". Les analystes de la banque néerlandaise prévoient trois baisses de taux par la BoE d'ici la fin de l'année.

Rapport sur les Emplois Non Agricoles aux US pour Juillet 2024

Vendredi, les marchés auront l'occasion d'examiner le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de juillet. Les économistes s'attendent à ce que le rapport indique que 175 000 emplois ont été créés sur le marché en juillet, ce qui est nettement inférieur au chiffre de 206 000 enregistré en juin.

Il convient de noter que le rapport NFP du mois de juin a été plus élevé que prévu, ce qui a surpris les analystes. Le marché du travail est l'un des secteurs économiques les plus surveillés par la Fed, car il joue un rôle important dans l'élaboration de ses décisions de politique monétaire.

La BoJ Relève ses Taux d'Intérêt

Le conseil d'administration de la BoJ a pris des mesures annonçant une hausse des taux, portant son taux d'intérêt de référence à "environ 0,25%", alors qu'il se situait auparavant dans une fourchette de 0% à 0,1%. La banque centrale japonaise a également présenté son plan de réduction de son programme d'achat d'obligations.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a déclaré qu'il serait difficile de déterminer la date de la prochaine hausse des taux d'intérêt, ajoutant que le taux directeur de 0,25% était encore extrêmement bas. M. Ueda a précisé que la décision dépendrait des indicateurs économiques. Commentant la décision de la BoJ, le cabinet a déclaré qu'il "s'attend à ce que la BoJ mène une politique visant à atteindre l'objectif d'une inflation durable et stable de 2%".

