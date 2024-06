BoE : Va-t-elle Réduire ses Taux d'Intérêt en Août ?

Juin 27, 2024 05:03

La livre sterling (GBP) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont attiré l'attention ces derniers jours, une série de données ayant permis de mieux comprendre l'état de l'économie britannique. La livre sterling étant l'une des devises les plus tradées au monde et l'économie britannique l'une des plus importantes au monde, les actualités et les informations en provenance du Royaume-Uni peuvent aider les traders à ajuster leurs stratégies de trading.

En lisant cet article, vous pourrez obtenir davantage d'informations sur la dernière décision de la BoE en matière de taux d'intérêt et sur les prévisions des analystes pour le reste de l'année en ce qui concerne les ajustements de la politique monétaire.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

La BoE Maintient ses Taux mais Ouvre la Porte à des Mesures

Le Comité de Politique Monétaire (MPC, pour Monetary Policy Committee) de la BoE s'est réuni le 20 juin pour discuter de la politique monétaire et des taux d'intérêt. Comme prévu, les décideurs politiques de la BoE ont voté en faveur du maintien des coûts d'emprunt qui se situent actuellement à leur plus haut niveau depuis 16 ans. C'est la septième fois consécutive que la BoE ne modifie pas ses taux d'intérêt. En outre, la banque centrale britannique a relevé ses prévisions pour le taux de croissance du PIB au deuxième trimestre et pour l'inflation au second semestre.

Le communiqué publié à l'issue de la réunion indique que "la décision de juin a été finement équilibrée, car l'inflation des services, plus élevée que prévu, reflète des facteurs qui n'entraîneront pas une hausse de l'inflation à moyen terme". Le conseil d'administration prévoit que "l'IPC augmentera légèrement au second semestre 2024 pour atteindre environ 2,5%, les baisses passées des prix de l'énergie s'estompant (prévision de mai : IPC du second semestre autour de 2,5%) et a ajouté que "le personnel prévoit un PIB du second trimestre de +0,5% (prévision de mai : +0,2%), les sondages auprès des entreprises indiquent une croissance trimestrielle sous-jacente de 0,25%".

Source : MetaTrader 5 Admirals, GBPUSD, Graphique MN – Période : 1er octobre 2016 au 25 juin 2024 - Consultée le 25 juin 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

La BoE Maintient ses Taux Inchangés alors que l'Inflation Tombe à ses Niveaux Cibles

Il convient de noter que la décision de la BoE est intervenue juste un jour après que l'Office for National Statistics (ONS) ait annoncé que l'inflation globale au Royaume-Uni était tombée à 2% en mai sur une base annualisée, ce qui correspond à l'objectif de la banque centrale au bout de trois ans.

Il est peu probable que ce rapport ait un impact sur les résultats de la réunion du 20 juin, les décideurs de la BoE souhaitant disposer de plus d'éléments concernant le ralentissement de l'économie. Les faibles chiffres de l'inflation ont cependant été notés dans la déclaration de la BoE : "La bonne nouvelle est que l'inflation est revenue à 2%, mais il faut s'assurer qu'elle restera faible avant de réduire les taux. Nous veillerons à ce que le taux directeur soit restrictif pendant un certain temps avant de réduire les taux d'intérêt".

Source: Graphique de la paire GBPUSD sur la plateforme TradingView - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Taux d'Intérêt de la BoE : Quelles sont les Prévisions des Analystes ?

La politique de maintien des taux d'intérêt de la BoE n'a pas surpris les marchés mondiaux, la livre sterling perdant un peu de terrain par rapport au dollar américain et à l'euro le 20 juin. Cependant, dans la mesure où les chiffres de l'inflation semblent revenir à des niveaux viables après avoir atteint des niveaux record au cours des deux dernières années, les économistes suggèrent que la banque centrale du Royaume-Uni pourrait envisager de prendre des mesures pour assouplir sa politique monétaire et donner aux consommateurs britanniques une certaine marge de manœuvre, en les soulageant d'une partie du fardeau financier qui pèse sur leur budget.

ING : Baisse des Taux en Août ?

Les économistes d'ING estiment qu'en matière de taux d'intérêt, les pièces commencent à se mettre en place. Le rapport de la banque néerlandaise, publié le 20 juin, indique : "L'idée est que la Banque est encline à réduire ses taux, et maintenant la réunion d'août devient le scénario de base. C'est ce que nos économistes ont signalé depuis un certain temps. La probabilité implicite du marché pour une réduction lors de cette réunion est passée à 63%".

Les analystes d'ING soulignent que "trois baisses de taux en 2024 à partir du mois d'août restent le scénario de base d'ING, qui est plus dovish que les deux baisses prévues par le marché". Ils notent également que "les récentes surprises à la hausse de l'inflation des services (5,7%) sont attribuées à la volatilité liée aux hausses de prix annuelles, et non à une tendance significative, et bien que la BoE ne s'engage à rien à l'avance, une baisse des taux en août est probable si le prochain rapport sur l'inflation ne contient pas de surprises".

Rabobank : Les Prévisions Concernant une Baisse en Septembre ont Changé

Jusqu'à la dernière réunion de la BoE, les économistes de Rabobank prévoyaient deux baisses de taux, l'une en août et l'autre en septembre. Toutefois, les derniers développements semblent avoir convaincu les économistes de Rabobank qu'une baisse en septembre n'est plus d'actualité.

"La banque centrale semble préparer les marchés à une première baisse de taux en août, ce qui reste notre scénario de base. Nous avons toutefois supprimé de nos prévisions une baisse ultérieure en septembre. Cela fait suite aux données d'hier sur l'inflation des services qui reste une préoccupation avec des divergences d'opinion notables au sein du MPC", notent-ils dans leur rapport du 20 juin.

Rabobank a déclaré que "le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, n'a pas ajouté de nouveaux éléments à l'issue de cette réunion", tout en ajoutant qu'il n'y aura probablement pas de mises à jour de la part des décideurs politiques de la BoE avant le jour de l'élection, le 4 juillet.

TDS : Baisse des Taux de 50 Points de Base en 2024 ?

Les économistes de TDS n'ont pas été surpris par la décision de la BoE concernant les Taux d'Intérêt, ni par la répartition 7-2 entre les membres du Comité de Politique Monétaire (MPC), qui était également prévue. Selon une note aux investisseurs, ils suggèrent que "les marchés semblent soulagés que les données de cette semaine sur l'inflation des services, plus fortes que prévu, n'aient pas fait dérailler l'orientation du cycle de réduction des taux du Comité de Politique Monétaire. En fait, le Comité a également reconnu que l'inflation des services plus forte que prévu était due à des facteurs salariaux exceptionnels".

Après les données de la semaine dernière, TDS prévoit une baisse des taux de 15 points de base en août, suivie d'un total de 35 points de base jusqu'à la fin de l'année. "Le front-end prévoit maintenant des réductions d'environ 15 points de base pour la réunion d'août et un total d'environ 50 points de base pour 2024. Nous pensons que les risques pourraient être "finement" équilibrés car il y a encore beaucoup d'informations que les marchés doivent absorber avant la prochaine réunion, y compris les élections du 4 juillet et les données de l'IPC du 17 juillet", mentionnent-ils dans leur rapport.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Trading de la Livre Sterling avec Admirals

L'ouverture d'un compte de trading avec Admirals permet aux traders de commencer à trader la livre sterling contre d'autres devises telles que le dollar américain (GBP/USD), l'euro (EUR/GBP), le dollar australien (GBP/AUD), le dollar néo-zélandais (GBP/NZD) et bien d'autres.

Pour ceux qui débutent sur les marchés internationaux, il peut être utile de disposer d'un programme de formation complet pour améliorer ses compétences en trading et minimiser les risques potentiels. Les courtiers proposent souvent sur leurs sites des ressources pédagogiques, telles que des articles, des webinaires, des tutoriels, des ebooks et bien d'autres choses encore, souvent gratuitement. Il est en effet essentiel de comprendre comment utiliser les ordres take profit et stop loss, par exemple.

Compte tenu de la nature imprévisible du trading, les traders débutants sur les marchés peuvent rencontrer des difficultés dans l'exécution de leurs plans en raison d'une compréhension limitée des stratégies de gestion du risque. C'est pourquoi ces derniers ont la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration, où ils peuvent utiliser des fonds virtuels pour s'entraîner et exécuter des transactions, dans le but d'apprendre à réduire leurs risques et d'acquérir de l'expérience avec différents outils de trading.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.