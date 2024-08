Ce Que Nous Avons Appris Au Symposium De Jackson Hole

Août 29, 2024 07:03

Jackson Hole est une ville rurale du Wyoming, aux États-Unis, dont personne ne connaîtrait l'existence si ce n'était pour le Symposium de Jackson Hole, qui rassemble certains des plus grands dirigeants de banques et analystes financiers du monde.

Bien sûr, le Symposium de Jackson Hole n'a rien à voir avec les célèbres symposiums grecs ou romains, mais il attire tout de même l'attention des investisseurs et des médias financiers, dans la mesure où certains des participants et des orateurs sont en réalité les personnes qui façonnent l'économie mondiale par leurs décisions.

Jerome Powell de la Fed : Le Temps de l'Ajustement des Politiques est Arrivé

Le président de la Réserve Fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a déclaré que le temps de l'ajustement de la politique monétaire était arrivé, ajoutant que "la direction à suivre est claire, et le calendrier et le rythme des réductions de taux dépendront des données entrantes, de l'évolution des perspectives et de l'équilibre des risques".

Dans ses remarques, M. Powell a noté que l'inflation a diminué de manière significative tout en soulignant que "le marché du travail n'est plus en surchauffe, et les conditions sont maintenant moins strictes que celles qui prévalaient avant la pandémie. Les contraintes de l'offre se sont normalisées. Et l'équilibre des risques liés à nos deux mandats a changé".

Le président de la Fed a rappelé que la stabilité des prix est l'objectif de la banque : "Notre objectif a été de rétablir la stabilité des prix tout en maintenant un marché du travail solide, en évitant les fortes augmentations du chômage qui ont caractérisé les épisodes désinflationnistes précédents, lorsque les attentes en matière d'inflation étaient moins bien ancrées. Bien que la tâche ne soit pas achevée, nous avons fait beaucoup de progrès vers ce résultat".

Andrew Bailey, de la BoE, Estime qu'il est Trop Tôt pour Crier Victoire

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a également été invité à prononcer un discours lors du Symposium de Jackson Hole. Les commentaires du gouverneur Bailey ont été plus modérés que ceux de Jerome Powell, puisqu'il a déclaré qu'il était trop tôt pour crier victoire sur le front de l'inflation et des taux d'intérêt.

Andrew Bailey a déclaré que "les effets de second tour sur l'inflation semblent être plus faibles que nous ne l'avions prévu. Mais il est trop tôt pour crier victoire". Le gouverneur de la BoE s'est dit convaincu que la douleur économique associée à des taux d'intérêt élevés serait évitée au Royaume-Uni, ajoutant que "provisoirement, il me semble que les coûts économiques de la réduction d'une inflation persistante - coûts en termes de baisse de la production et d'augmentation du chômage - pourraient être moindres que par le passé. Cela est compatible avec un processus de désinflation régulier et plus conforme à un atterrissage en douceur qu'à un processus induit par la récession".

Philip Lane, de la BCE, Estime que des Progrès ont été Accomplis, Mais que le Succès n'est pas Garanti

Commentant la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE), le responsable politique Philip Lane a déclaré que "mon évaluation provisoire de l'efficacité de la politique monétaire de la BCE ... est qu'il y a eu de bons progrès dans la réalisation de l'objectif primordial".

Toutefois, M. Lane a souligné que, malgré les progrès accomplis, l'inflation devrait revenir à l'objectif de 2% de la BCE à la fin de 2025, précisant que "le retour à l'objectif n'est pas encore assuré. L'orientation monétaire devra rester restrictive aussi longtemps que nécessaire pour guider le processus de désinflation vers un retour rapide à l'objectif".

L'économiste en chef irlandais est opposé au maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant trop longtemps, car cette stratégie pourrait nuire à la croissance économique et au marché de l'emploi. Selon lui, "une trajectoire de taux trop élevée pendant trop longtemps conduirait à une inflation chroniquement inférieure à l'objectif à moyen terme et serait inefficace en termes de minimisation des effets secondaires sur la production et l'emploi".

