Le Prix du Pétrole Augmente en Raison des Tensions au Proche-Orient et en Libye

Août 28, 2024 05:21

Au cours d'une semaine marquée par la publication de quelques données économiques importantes, les marchés étant encore en mode estival, la hausse des prix du pétrole a attiré l'attention des investisseurs et des analystes de marché.

Aux États-Unis, Mary Daly, présidente de la Réserve Fédérale de San Francisco, a déclaré que "le moment est venu" de réduire les taux d'intérêt, une réduction de 25 points de base (pb) étant la mesure la plus probable. Toutefois, Mme Daly a également suggéré que "si nous devions constater une détérioration ou des signes de faiblesse, il conviendrait alors d'être plus agressif pour s'assurer que cela ne se produise pas".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Les Prix du Pétrole Remontent

Les tensions géopolitiques au Proche-Orient jouent presque toujours un rôle crucial dans la hausse ou la baisse des prix du pétrole. Toutefois, cette fois-ci, c'est la Libye qui a fait bondir les prix du pétrole de 3% lundi, le gouvernement libyen basé dans l'est du pays ayant annoncé la fermeture de tous les champs pétroliers, interrompant ainsi la production et les exportations.

Pour les lecteurs qui ne connaissent pas la situation politique de la Libye, le gouvernement de Benghazi, basé dans l'est du pays, n'est pas reconnu par la communauté internationale, mais il détient les champs pétroliers les plus importants du pays. Des sources médiatiques ont indiqué que la raison de cette décision est le différend entre le gouvernement de Benghazi et les autorités basées à Tripoli concernant la gestion des revenus provenant des ventes de pétrole et de la banque centrale.

FMI : Le Relèvement des Taux de la BoJ est une Bonne Chose

La Banque du Japon (BoJ) a attiré l'attention des analystes ces dernières semaines en commençant à resserrer sa politique monétaire après des années de coûts d'emprunt historiquement bas.

Lors d'un discours prononcé au symposium de Jackson Hole, Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du Fonds Monétaire International (FMI), a déclaré que les économistes du Fonds pensaient que l'augmentation des taux d'intérêt était une bonne chose pour l'économie japonaise. M. Gourinchas a ajouté que "selon notre évaluation, il est certainement possible de poursuivre la normalisation de la politique monétaire à l'avenir et d'augmenter progressivement les taux directeurs pendant un certain temps".

Partageant ses prévisions, l'économiste en chef du FMI a suggéré que "ce que la BoJ tente de mettre en place est un réalignement des attentes en matière d'inflation. Nous nous attendons à ce que la BoJ commence à normaliser ses taux directeurs lorsque les prévisions d'inflation resteront stables à leur nouveau niveau proche de 2%".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Commerzbank : Encore de Mauvaises Nouvelles pour l'Économie Allemande

L'enquête Ifo sur le climat des affaires en Allemagne pour le mois d'août a été moins optimiste que prévu. Cette enquête a montré que le climat des affaires est passé de 87,0 à 86,6 en août, poursuivant ainsi la tendance baissière qui s'est amorcée au printemps.

Commentant les résultats de l'enquête, les analystes de la Commerzbank ont déclaré que "cela signifie que la hausse de l'indicateur au cours des premiers mois de cette année s'est avérée être un faux signal. Une reprise de l'économie allemande dans les mois à venir devient de plus en plus improbable".

Passant en revue les conditions économiques allemandes, les économistes de la banque allemande ont noté que "l'ajustement au niveau plus élevé des taux d'intérêt pourrait prendre plus de temps que prévu et l'incertitude parmi les consommateurs semble durer plus longtemps. À cela s'ajoutent les nombreux problèmes structurels de l'économie allemande, qui ralentissent la dynamique sous-jacente de l'économie". Le rapport conclut par les prévisions suivantes : "L'économie allemande ne progressera guère au second semestre de cette année et stagnera au mieux sur l'ensemble de l'année. Nous prévoyons une maigre augmentation de 0,5% pour 2025".

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.