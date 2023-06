Les Chiffres Élevés de l'IPC au Royaume-Uni Accentuent la Pression sur la BoE

Juin 21, 2023 20:57

Le "Super Jeudi" de la Banque d'Angleterre (BoE) retiendra l'attention des investisseurs plus tard dans la semaine, dans la mesure où la décision attendue sur les taux d'intérêt pourrait influencer les paires de devises liées à la livre sterling. Si la BoE augmente à nouveau les coûts d'emprunt, il s'agira de la 13ème fois consécutive.

L'inflation britannique s'est élevée à 8,7% en mai sur une base annuelle, inchangée par rapport au mois précédent. Les analystes de PricewaterhouseCoopers (PwC) ont commenté les chiffres de l'inflation : "Une inflation plus élevée signifie que la pression sur les revenus des ménages n'est pas encore terminée, malgré une forte croissance des salaires. Elle confirme également que la Banque d'Angleterre augmentera ses taux demain et qu'une hausse des taux en août est désormais plus probable qu'improbable".

Jeudi, la Banque Nationale Suisse (BNS) tiendra son conseil d'administration et les investisseurs attendront son annonce concernant sa politique monétaire. Bien que l'économie suisse ne semble pas partager les problèmes des autres économies européennes, le gouverneur de la BNS s'est engagé à maîtriser l'inflation de base qui est supérieure à l'objectif de la banque centrale.

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre

Jeudi, le Monetary Policy Committee (MPC) de la BoE dévoilera sa décision sur les taux d'intérêt. Un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes le 14 juin a montré que tout le monde s'attendait à ce que la banque centrale britannique procède à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion. Cinquante-deux des soixante-quatre économistes interrogés ont suggéré que le taux directeur aura atteint son maximum à la fin du mois d'août, la prévision médiane le situant à 5,00%.

Un rapport de CNBC citant les analystes de Goldman Sachs (GS) a déclaré que "GS s'attend à ce que le comité de politique monétaire conserve sa position relativement dovish compte tenu de la croissance résiliente, des pressions salariales rigides et de l'inflation de base élevée, et qu'il continue d'être poussé à des hausses supplémentaires de 25 points de base par des données plus fortes que prévu, atteignant finalement un taux terminal de 5,25% avec des risques orientés à la hausse".

Les analystes d'ING ont écrit dans un rapport publié le 16 juin que leur scénario de base est "une hausse des taux de 25 points de base, très probablement soutenue par sept membres du comité, deux (Silvana Tenreyro et Swati Dhingra) votant pour le statu quo. Une nouvelle hausse de 25 points de base en août est probable si les données sur l'inflation continuent d'être positives".

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque nationale suisse

La BNS sera la deuxième grande banque européenne à annoncer sa décision sur les taux d'intérêt cette semaine. La plupart des analystes du marché s'attendent à ce que le conseil d'administration de la BNS augmente ses taux de 25 points de base, étant donné que les pressions inflationnistes ralentissent. Cependant, les économistes ne sont pas d'accord sur le pic de taux attendu, et sur la question de savoir si la BNS s'arrêterait à 1,75% ou relèverait encore les taux jusqu'à 2,0%. Le président du conseil d'administration de la BNS, Thomas Jordan, s'est dit préoccupé par le chiffre élevé de l'inflation de base enregistré ces derniers mois, bien que l'inflation suisse soit en général beaucoup plus faible que le taux de croissance des prix à la consommation dans d'autres économies européennes.

Un rapport de Bank of America a déclaré : "Nous pensons que la BNS va procéder à une nouvelle hausse de 25 points de base en juin, avec un risque de 50 points de base... et, bien que cela dépende encore des données, il s'agit probablement de la dernière hausse de ce cycle".

Ventes au détail au Royaume-Uni en mai

Un jour après l'annonce des taux d'intérêt de la BoE, l'Office for National Statistics (ONS) publiera ses données sur les ventes au détail du mois de mai. Les analystes financiers prévoient une baisse de 2,6% en rythme annuel et de 0,2% en rythme mensuel.

Un rapport du British Retail Consortium (BRC) sur les ventes au détail a révélé que ces dernières ont atteint leur niveau le plus bas depuis six mois, trois jours fériés au cours du même mois n'ayant pas réussi à convaincre les consommateurs d'acheter davantage.

