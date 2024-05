Les Constructeurs Automobiles du Japon Progressent Grâce aux Voitures Hybrides

Les constructeurs automobiles japonais comptent parmi les principaux contributeurs à la croissance du PIB de l'économie du Japon. Bien que l'industrie automobile japonaise ait souffert des difficultés de l'économie locale au cours des décennies précédentes, les choses semblent changer.

Malgré le déferlement des véhicules électriques (VE) en provenance des États-Unis (Tesla) ou de Chine (BYD), Toyota, Nissan et d'autres grands constructeurs automobiles japonais semblent avoir trouvé le moyen de réagir ces dernières années.

Dans cet article, vous allez découvrir comment certaines marques automobiles japonaises se sont comportées et ce à quoi on peut s'attendre dans les mois à venir.

Voitures Hybrides : L'Ennemi du Véhicule Électrique (VE) ?

Pendant de nombreuses années, divers constructeurs automobiles ont produit des prototypes de véhicules électriques, les présentant dans des expositions automobiles. Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, a été la première à concevoir et à produire en masse des modèles pouvant être utilisés sans problème, trouvant un public parmi les amateurs de voitures et les utilisateurs de gadgets. Le fait de pouvoir vendre des véhicules électriques équipés des dernières technologies, telles que les fonctions de conduite autonome, a permis à Tesla de connaître une croissance exponentielle et de se hisser au plus haut niveau du marché.

Mercedes, BMW, Stellantis Group, Ford et d'autres ont été plus lents à l'adopter, perdant ainsi un temps précieux. Dans la mesure où les véhicules électriques utilisent des technologies différentes de celles des voitures à moteur à combustion interne (ICE, pour internal combustion engine), en particulier les batteries, des changements majeurs ont été nécessaires au niveau de leur infrastructure et de leurs fournisseurs. Le coût et la concurrence féroce de Tesla et des entreprises chinoises, telles que BYD, les ont mis dans une position difficile alors qu'ils s'efforcent d'adapter leur gamme de modèles à la nouvelle réalité.

Au début, les constructeurs automobiles japonais ont semblé être pris par surprise, car ils ne semblaient pas non plus prévoir la trajectoire ascendante du marché des véhicules électriques. Cependant, peu de personnes s'attendaient à ce que Toyota, par exemple, puisse utiliser ses connaissances en matière de technologie hybride et gagner encore plus de parts dans les ventes mondiales de voitures en offrant des solutions moins chères que les véhicules électriques aux conducteurs désireux de protéger l'environnement. Grâce à la technologie hybride, les constructeurs automobiles japonais semblent faire leur retour sur le devant de la scène après de nombreuses années passées à l'écart de l'industrie automobile.

Toyota : Bénéfices en Hausse pour le Trimestre Janvier-Mars, les Investissements Pèseront sur les Bénéfices cette Année

Toyota ouvre la voie, stimulant le retour en force des constructeurs japonais. Dans un rapport publié le 8 mai, les dirigeants de Toyota ont indiqué que le bénéfice d'exploitation avait progressé de 78% au cours du trimestre janvier-mars. Pour l'ensemble de l'année, il s'élève à 5 350 milliards de yens (34,5 milliards de dollars), ce qui, selon les analystes, est la première fois qu'une entreprise japonaise dépasse les 5 000 milliards de yens. L'affaiblissement du yen japonais, qui a atteint des niveaux historiquement bas par rapport au dollar américain au cours des derniers mois, et la baisse de la demande de véhicules électriques sur certains des marchés les plus importants, dont les États-Unis, ont soutenu l'essor des ventes de véhicules hybrides de Toyota.

Source : Cours de l'action Toyota sur la plateforme TradingView - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Le PDG de Toyota, Koji Sato, a laissé entendre que "nous ferons des investissements afin de protéger fermement la chaîne d'approvisionnement dans une perspective de croissance durable. Les derniers résultats montrent que nos efforts ont porté leurs fruits, mais nous devons continuer à croître avec l'objectif de devenir une entreprise de mobilité".

Nissan se Renforce, mais Met en Garde Contre l'Inflation et l'Intensification de la Concurrence

Le 9 mai, Nissan a publié ses résultats financiers pour l'ensemble de l'année 2023 et le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2023, se terminant le 31 mars 2024. Le rapport indique que le bénéfice pour l'exercice fiscal jusqu'en mars a bondi de 92% pour atteindre 426,6 milliards de yens (2,7 milliards de dollars), les ventes ayant augmenté sur tous les principaux marchés mondiaux, à l'exception de la Chine.

Le PDG de Nissan, Makoto Uchida, a commenté les résultats "Grâce à nos initiatives Nissan NEXT, nous nous sommes efforcés de renforcer les fondements de notre entreprise. À partir de l'exercice 2024, nous avons lancé un nouveau business plan, 'The Arc'. Notre objectif est de parvenir à une croissance durable et rentable tout en apportant une grande valeur ajoutée aux clients. Nous y parviendrons pas à pas grâce à un portefeuille de produits équilibré et à la mise en œuvre de stratégies commerciales optimales en réponse aux conditions du marché et aux besoins des clients".

Le business plan 'The Arc' se concentre sur une vaste offensive de produits, une électrification accrue, de nouvelles approches en matière d'ingénierie et de fabrication et prévoit le lancement de 30 nouveaux modèles d'ici 2026, dont 16 véhicules électriques.

Honda se Concentre sur les Investissements alors que ses Bénéfices ont Explosé au cours de l'Exercice Écoulé

Honda, l'un des plus grands constructeurs automobiles japonais, a annoncé une augmentation de ses bénéfices pour l'exercice fiscal clos en mars, grâce à la faiblesse du yen et à la forte demande de véhicules sur le marché américain.

Selon le rapport de Honda, l'entreprise a vendu 2,8 millions de véhicules dans le monde, soit un demi-million de plus que l'année précédente. Toutefois, il est peu probable que l'augmentation des bénéfices se poursuive, car les dirigeants de Honda ont indiqué que l'entreprise augmenterait ses investissements dans la recherche et le développement, ce qui pourrait entraîner une baisse des bénéfices de l'ordre de 10%.

Le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, a déclaré que "notre objectif est de produire 2 millions d'hybrides d'ici 2030 et d'utiliser cet argent pour l'électrification. Les hybrides sont notre arme originelle, et nous continuerons à l'utiliser dans nos activités".

Il y a quelques jours, M. Mibe avait déclaré que les discussions avec les dirigeants de Nissan au sujet d'un éventuel partenariat pour la production de composants de véhicules électriques "progressaient bien".

