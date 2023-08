Les Craintes de Déflation en Chine Augmentent

Août 08, 2023 21:55

La semaine débute sans grandes publications économiques majeures, à l'exception du rapport sur l'inflation chinoise prévu ce mercredi. Les investisseurs et les traders sont déjà concentrés sur les publications des données sur l'inflation aux États-Unis et sur le PIB du Royaume-Uni prévues pour la fin de la semaine.

Plus tôt dans la matinée, les données commerciales en provenance de Chine ont indiqué que les inquiétudes concernant sa reprise économique ne sont pas infondées. Au Japon, un rapport gouvernemental a montré que la balance commerciale est passée en excédent de 328 milliards de yens, ce qui a résulté en un excédent global pour le cinquième mois consécutif.

L'Inflation du CPI en Chine Baisse en Juillet ?

Mercredi, les investisseurs auront l'opportunité d'examiner en détail le rapport sur l'IPC chinois pour le mois de juillet. Les économistes suggèrent que l'inflation a baissé de 0,5 % sur une base annuelle, tandis qu'ils prévoient qu'elle soit restée stable à 0 % sur une base mensuelle. L'économie chinoise semble avoir du mal après sa réouverture au début de 2023, le gouvernement s'étant engagé à la stimuler avec diverses politiques économiques.

Les analystes d'ING ont écrit dans un rapport publié le 3 août : "Nous nous attendons à ce que le CPI de juillet en Chine soit presque inchangé car les mesures récemment adoptées par le gouvernement n'ont pas encore produit leur plein effet. Bien que le Politburo ait réitéré son soutien à l'économie, nous attendons plus de détails sur lesdites mesures. En attendant, nous nous attendons à ce que l'indice des prix à la production reste en territoire négatif. Malgré la récente hausse des prix du pétrole, les prix de l'extraction minière et de la fabrication devraient baisser davantage, comme le montrent les données publiées cette semaine (Caixin et prix de l'immobilier)."

Plongée des Exportations et des Importations Chinoises en Juillet

Le bureau des douanes de la Chine a annoncé que la valeur des exportations avait baissé de 14,5 % en juillet, sur une base annualisée, tandis que la valeur des importations avait chuté de 12,4 %. Les deux chiffres sont en deçà des attentes des analystes, qui avaient suggéré que la valeur des exportations diminuerait de 12,5 % et celle des importations de 5 %.

Un rapport de CNBC a indiqué que la valeur des exportations chinoises vers les États-Unis avait diminué de 23,1 % en glissement annuel, tandis que la valeur des exportations vers la zone euro avait baissé de 20,6 %. Les économistes de l'Unité de renseignement économique de The Economist ont déclaré aux journalistes de Reuters que "les économistes pourraient mal comprendre les facteurs de prix sous-jacents aux matières premières, qui dominent les importations chinoises. Par exemple, la Chine importe plus de pétrole mais à des prix plus bas, de sorte que le volume de pétrole brut a augmenté en juillet, mais la valeur des importations a ralenti. Une logique similaire s'applique aux céréales et au soja."

Les Prix du Pétrole Atteignent un Plus Haut de 4 Mois

Les prix du pétrole ont bondi en début de semaine pour atteindre leur plus haut niveau enregistré au cours des quatre derniers mois, à la suite d'une attaque contre une plaque tournante russe d'exportation de pétrole clé et de prolongations des réductions de production par l'Arabie Saoudite et la Russie. L'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle prolongerait sa réduction de production de pétrole jusqu'à la fin de septembre, des sources d'information dans le pays suggérant que la réduction pourrait être prolongée ou augmentée.

Les analystes en matières premières de Citi ont déclaré aux journalistes de CNBC que la Russie et l'Arabie Saoudite sont susceptibles d'augmenter leur production en octobre, tandis que "les prix du pétrole atteindront au maximum 90 dollars le baril ce trimestre." Les experts de Citi ont suggéré que "nous ne prévoyons tout simplement pas une croissance de la demande aussi spectaculaire", ajoutant qu'il n'y aura pas "cette énorme poussée incrémentielle de la demande chinoise."

