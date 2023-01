La Croissance du PIB Chinois bien en Deçà de l'Objectif en 2022

Janvier 18, 2023 08:59

Mardi matin, l'indice Shanghai Composite et le Hang Seng de Hong Kong ont chuté suite aux données publiées par le Chinese National Bureau of Statistics, qui ont montré que le Produit Intérieur Brut (PIB) du pays a augmenté de 3% en 2022, enregistrant ainsi l'un des taux de croissance les plus faibles de ces dernières décennies.

Commentant la croissance du PIB chinois, les analystes de Goldman Sachs ont suggéré que la réouverture rapide de l'économie a mis à mal son expansion. "La 'vague de sortie' en cours à la suite de la réouverture plus rapide que prévu de l'économie chinoise a fait payer un lourd tribut à l'activité économique au cours des derniers mois en raison de l'augmentation des infections, d'une pénurie temporaire de main-d'œuvre et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement", ont-ils noté dans leur rapport.

Les ventes au détail de décembre en Chine ont battu les attentes des économistes, ne reculant que de 1,8% en glissement annuel. Ce chiffre est nettement meilleur que la baisse de 8,6% anticipée dans un sondage réalisé par Reuters.

La Banque du Japon doit se prononcer sur les taux d'intérêt

Le conseil d'administration de la Banque du Japon (BoJ) se réunira pour discuter de sa politique de taux d'intérêt mercredi. Les analystes du marché s'attendent à ce que la BoJ maintienne son taux d'intérêt de référence inchangé. Les économistes de Bank of America Global Research suggèrent qu'elle pourrait abandonner sa politique de contrôle de la courbe des taux, ajoutant que "dans notre principal scénario de risque où la BoJ abandonne le contrôle de la courbe des taux (YCC), nous pensons que le TOPIX (Tokyo stock Price IndeX) pourrait baisser jusqu'à 3% à court terme, avec des secteurs clés sensibles aux taux, comme les banques, qui pourraient surperformer."

L'inflation au Canada a probablement chuté en décembre

L'une des données économiques les plus importantes de mardi sera le rapport sur l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) canadien de décembre. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation globale annuelle tombe à 6,3%, contre 6,8% en novembre.

La Banque du Canada (BoC) a resserré sa politique monétaire pour atteindre son objectif d'inflation de 2%. Certains économistes suggèrent que le conseil d'administration de la BoC continuera à relever les taux d'intérêt, 60% d'entre eux prévoyant une augmentation de 25 points de base lors de l'annonce de la politique monétaire le mercredi 25 janvier.

Le 12 janvier, le dollar canadien a atteint un sommet de sept semaines par rapport au dollar américain, stimulé par la hausse des prix du pétrole et la baisse de l'inflation américaine.

L'inflation britannique a-t-elle ralenti en décembre ?

L'économie britannique étant l'une des plus fortes du continent européen, les données relatives à l'inflation de décembre qui seront publiées par l'Office for National Statistics (ONS) tôt le mercredi 18 janvier attireront certainement l'attention des traders et des investisseurs. Les analystes estiment que l'inflation britannique s'établira à 10,6%, soit un peu moins que le chiffre de 10,7% enregistré en novembre.

Les opérateurs du marché semblent se réjouir du ralentissement de l'inflation après avoir atteint un niveau record de 11,1% l'année dernière. Les rapports publiés par l'ONS indiquent que l'Inflation des Prix à la Production (IPP) du Royaume-Uni a également diminué.

Bien que certains économistes estiment que l'inflation a atteint son sommet, elle devrait encore se maintenir en territoire à deux chiffres. Afin de contrôler les pressions inflationnistes, la Banque d'Angleterre (BoE) a relevé ses taux d'intérêt. L'économiste et membre du comité de politique monétaire (MPC) de la BoE, Catherine Mann, a suggéré que la banque centrale n'en est pas encore au moment de son cycle de hausse des taux d'intérêt où elle doit s'inquiéter du risque d'un resserrement excessif.

Début du Forum Économique Mondial

Le Forum Économique Mondial (WEF) est de retour, se déroulant à Davos, en Suisse, pour la première fois après 3 ans. Plus de 2 700 dirigeants mondiaux de 130 pays, dont 52 chefs d'État et de gouvernement, participeront à la réunion annuelle du WEF.

Un sondage réalisé auprès d'économistes a montré que la majorité des 22 économistes en chef interrogés par le WEF estiment qu'une récession mondiale est probable en 2023. En outre, la plupart d'entre eux suggèrent que les États-Unis et l'Europe connaîtront une croissance économique faible ou très faible cette année.

