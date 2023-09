La Fed, la BoJ et la BoE décident de leurs Taux d'Intérêt

Septembre 21, 2023 04:38

Les décisions relatives aux taux d'intérêt retiennent toute l'attention cette semaine, la Réserve Fédérale américaine (Fed), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) devant annoncer leurs décisions concernant leurs politiques monétaires.

La BoE a reçu de bonnes nouvelles plus tôt dans la matinée, un rapport de l'Office for National Statistics (ONS) montrant que l'inflation globale est tombée à 6,7% en août. Il convient de noter que les économistes avaient prévu une hausse à 7,0%. La baisse des chiffres de l'inflation, qui pourrait permettre à la BoE de ne pas augmenter ses taux, a poussé la livre à un plus bas de quatre mois face au dollar américain.

La Banque Populaire de Chine (PBoC) a maintenu ses taux à un niveau conforme aux attentes des économistes, l'affaiblissement du yuan et le renforcement de l'économie lui ayant permis de reporter la mise en œuvre d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Fed

Le conseil d'administration de la Fed devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt dans le courant de la journée. Les analystes de marché suggèrent que la banque centrale américaine maintiendra ses taux d'intérêt, bien que l'inflation reste à des niveaux supérieurs à l'objectif fixé. Le président de la Fed, Jerome Powell, a réaffirmé lors de son discours à Jackson Hole qu'une nouvelle hausse des taux pourrait ramener l'inflation au niveau souhaité.

Selon un sondage Reuters, 95% des économistes interrogés estiment que la banque centrale américaine maintiendra le taux des fonds fédéraux (federal funds rate) dans la fourchette actuelle de 5,25% à 5,50%. L'outil FedWatch du CME indique également une probabilité de 99% que les taux soient maintenus à leur niveau actuel. Les responsables politiques de la Fed ont tendance à éviter tout commentaire relatif à une baisse des taux et insistent sur le fait que les coûts d'emprunt pourraient rester plus élevés pendant plus longtemps.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoE

Jeudi, ce sera au tour de la BoE de dévoiler sa décision sur les taux d'intérêt. L'économie britannique semble être au bord de la récession en raison des chiffres de la croissance qui ne semblent pas encourageants et des consommateurs qui tentent d'ajuster leur budget à des prix et des taux plus élevés.

Selon les prévisions des économistes, le comité de politique monétaire (MPC, pour Monetary Policy Committee) de la BoE devrait envisager une hausse des taux de 25 points de base, resserrant ainsi davantage sa politique monétaire. Toutefois, les récentes données sur l'inflation pourraient jouer un rôle dans la décision.

Au début du mois, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que la banque était sur le point de mettre fin au cycle de resserrement. Cependant, Catherine Mann a mis en garde contre toute pause, les analystes de Citi suggérant que "la réaction explicite de Mme Mann contre une pause, et la réprimande liée aux jugements majoritaires du MPC est, selon nous, un signe d'une discussion interne qui va à l'encontre de sa position. Une pause fait donc, selon nous, partie de la discussion".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoJ

Enfin, le conseil d'administration de la Banque du Japon se réunira pour décider de l'orientation de sa politique monétaire. Les économistes qui connaissent les politiques de la BoJ suggèrent que le conseil ne relèvera pas les taux lors de cette réunion et ajoutent que le contrôle de la courbe des taux (YCC, pour Yield Curve Control) sera probablement maintenu.

La BoJ n'a pas suivi le modèle de relèvement des taux de la Fed et de la BCE, mais certains de ses responsables politiques ont commencé à évoquer la nécessité de réduire les mesures de relance monétaire qui ont soutenu l'économie japonaise au cours de la décennie précédente.

Dans ses commentaires de la semaine dernière, le gouverneur Kazuo Ueda a indiqué que la banque centrale du Japon pourrait disposer de suffisamment de données d'ici la fin de l'année pour décider de mettre fin ou non à la politique de taux négatifs.

