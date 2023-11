Difficultés dans la Chaîne d'Approvisionnement Mondiale en 2024 ?

Novembre 11, 2023 07:47

La chaîne d'approvisionnement mondiale a été stimulée après la pandémie de coronavirus, les entreprises ayant repris leurs activités avec un nombre sans précédent de marchandises voyageant à travers le monde pour satisfaire les besoins des consommateurs.

Toutefois, les réactions des compagnies maritimes concernant l'activité du marché en 2024 ne sont pas aussi positives que les investisseurs le souhaiteraient. En raison de ces prévisions négatives, certaines des principales compagnies maritimes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement mondiale ont commencé à ajuster leurs plans futurs afin de résister à un éventuel ralentissement.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les dernières évolutions de la chaîne d'approvisionnement mondiale et sur ce à quoi les investisseurs et les traders peuvent s'attendre.

COMMENCER À TRADER

Le Sondage de CNBC sur la Chaîne d'Approvisionnement Prévoit que la Récession du Fret se Poursuivra en 2024

Le 7 novembre, CNBC a publié son Sondage sur la Chaîne d'Approvisionnement réalisé auprès de responsables de la logistique qui gèrent les commandes et le transport de marchandises. Le sondage a accès aux données concernant les commandes que les expéditeurs passent aux entreprises manufacturières, y compris l'enlèvement des produits dans les ports et leur distribution aux détaillants. Grâce à ces données, les investisseurs peuvent avoir un aperçu de ce qui se passera au cours des trois ou quatre prochains mois.

La majorité des responsables logistiques interrogés par les journalistes de CNBC ont déclaré que les taux de fret concernant les colis sont susceptibles de baisser d'au moins 5% au cours du premier trimestre 2024, tandis que seuls 20% d'entre eux pensent que les taux de fret resteront inchangés ou augmenteront au cours de la même période.

Les experts notent qu'ils constatent une baisse de la demande de commandes à l'approche du Nouvel An lunaire, qui est l'une des fêtes les plus importantes en Chine. Toutefois, le sondage suggère qu'en dépit de la baisse de la demande et des taux d'intérêt élevés, le marché pourrait se redresser au cours du second semestre de l'année prochaine.

Yellow et Convoy se Heurtent à un Mur

Il convient de noter que Convoy, la société de transport routier du patron d'Amazon, Jeff Bezos, a déjà été victime de la crise de la chaîne d'approvisionnement, puisqu'elle s'est effondrée en octobre 2023. Les cadres supérieurs ont attribué l'arrêt des opérations à "l'effondrement sans précédent du marché du fret" et à "un resserrement monétaire dramatique".

Au début de l'été, Yellow, une société américaine de transport routier vieille de près d'un siècle, a fait faillite bien qu'elle ait emprunté 700 millions de dollars grâce à un prêt fédéral pour faire face aux conséquences de la pandémie. Les ressources de Yellow comprenaient 30 000 employés et 12 000 camions. Certains analystes de marché ont suggéré que l'entreprise était incapable de s'adapter à l'environnement et de mettre en œuvre des changements en raison de conflits internes. Selon un rapport du Wall Street Journal, le secteur du camionnage transporte 75% du tonnage total de marchandises aux États-Unis.

AP Moller-Maersk Ajuste sa Stratégie pour 2024 et Procède à des Réductions de Personnel

AP Moller-Maersk (MAERSK.A.DK), l'une des plus grandes sociétés de transport maritime au monde, a annoncé qu'elle supprimerait 3 500 emplois supplémentaires, ce qui porterait le total pour 2023 à 10 000. AP Moller-Maersk contrôle environ 18% du commerce mondial de conteneurs.

Le directeur général de Maersk, Vincent Clerc, a déclaré que "notre industrie est confrontée à une nouvelle normalité, avec une demande modérée, des prix qui reviennent à des niveaux historiques et une pression inflationniste sur notre base de coûts. Depuis l'été, nous avons constaté une surcapacité dans la plupart des régions, ce qui a entraîné des baisses de prix et aucune augmentation notable du recyclage des navires ou de leur mise au ralenti".

Au début du mois, AP Moller-Maersk a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023, qui sont conformes aux attentes. Selon le rapport publié sur son site web, "les résultats financiers du troisième trimestre 2023 ont été conformes aux attentes dans un environnement de marché difficile avec des taux bien en deçà de leur pic de 2022". Dans les orientations financières pour 2023, ses dirigeants prévoient une croissance du volume mondial de conteneurs de l'ordre de -2% à -0,5%, contre -4% à -1% précédemment.

Hapag-Lloyd Revoit ses Perspectives à la Baisse Alors que son Bénéfice Net s'Effondre

Hapag-Lloyd (HLAG), le cinquième plus grand transporteur de conteneurs au monde, a enregistré un bénéfice net de 3,2 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2023. Ce chiffre est en baisse de 77% sur une base annuelle, obligeant les analystes de Hapag-Lloyd à revoir à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

"Les résultats sont nettement inférieurs à ceux de l'année précédente en raison du changement radical des conditions du marché", peut-on lire dans le rapport d'accompagnement. Le PDG de Hapag-Lloyd, Habben Jensen, a noté que "si les taux spot ne se redressent pas, nous pourrions être confrontés à des trimestres difficiles dans cet environnement de marché morose".

En ce qui concerne les perspectives pour 2024, le dirigeant de la compagnie allemande a ajouté : "Nous voyons des attentes irréalistes pour les taux contractuels et, à ces niveaux, nous ne conclurons pas de contrats parce que nous n'allons pas conclure des taux contractuels où nous perdons certainement beaucoup d'argent. Nous préférons de loin supprimer les coûts et les capacités. Les attentes sont encore très variables, mais je m'attends à ce que les contrats conclus qui expirent au début de l'année soient supérieurs aux niveaux de prix spot que nous observons aujourd'hui".

La Sécheresse du Canal de Panama Affecte le Transport de Marchandises

Comme si la baisse de la demande et l'augmentation des coûts ne suffisaient pas, la sécheresse au Panama a commencé à avoir un impact sur le transport des marchandises. Depuis novembre, les autorités du canal de Panama ont imposé des réductions du trafic maritime qui devraient atteindre plus de 40% d'ici février en raison de la sécheresse persistante.

Le problème du canal de Panama risque de perturber les flux commerciaux, dans la mesure où 40% de l'ensemble du trafic de conteneurs des États-Unis transite par ce canal. Pour faire face à ce problème, les compagnies maritimes déchargent leur cargaison d'un côté du canal et la transportent par la route de l'autre côté, ce qui entraîne des retards importants dans les livraisons.

COMMENCER À INVESTIR

Chaîne d'Approvisionnement et Compagnies Maritimes : Trading et Gestion des Risques

Si les prévisions concernant les compagnies maritimes, le transport de marchandises et la chaîne d'approvisionnement en général ne semblent pas particulièrement positives pour 2024, personne ne peut se prononcer avec certitude sur l'avenir. Étant donné que le secteur de la chaîne d'approvisionnement pourrait être confronté à un ralentissement l'année prochaine, les traders débutants doivent se préparer à saisir les opportunités et à éviter les pièges qui pourraient se présenter.

Si vous êtes novice dans le domaine du trading, il est important de se focaliser sur l'amélioration de vos compétences. Le trading n'est pas une activité facile, car le timing, la patience et le passage à l'action sont impératifs. L'acquisition de connaissances devrait donc être le premier objectif d'un trader débutant afin de rendre l'exécution d'une stratégie de trading aussi fluide que possible. Les traders peuvent accéder à des ressources pédagogiques telles des guides pratiques, des articles et des exemples en ligne qui peuvent les aider à devenir plus confiants et mieux informés.

Un autre élément que les traders débutants ne devraient pas ignorer est l'utilisation d'outils de gestion des risques. Les plateformes de trading modernes sont dotées d'un large éventail d'outils de gestion des risques, tels que les ordres stop-loss, qui minimisent les risques s'ils sont utilisés correctement. Ces outils permettent aux traders débutants de ne pas s'exposer à des risques inutiles lorsque les marchés évoluent à l'encontre de leurs attentes.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.