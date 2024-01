L'Économie du Bloc Euro Évite une Récession Technique au T4 2023

Janvier 31, 2024 09:37

La décision de la Réserve Fédérale sera probablement l'événement financier majeur de cette semaine, mais les analystes de marché auront également l'occasion d'examiner les données relatives à l'IPC en Australie et à la croissance du PIB des pays de la zone euro.

Un rapport d'Eurostat a montré que la zone euro a évité une récession technique au quatrième trimestre de l'année, enregistrant une croissance nulle. Alors que la France et l'Allemagne ont enregistré des résultats médiocres, l'Espagne, le Portugal et l'Italie ont donné un coup de fouet à l'économie du bloc euro.

Cette semaine est la plus chargée de la saison des résultats, dans la mesure où 19% des entreprises de l'indice S&P 500 qui publient leurs résultats. Microsoft, Apple, Meta, Amazon et Alphabet ne sont que quelques-unes des entreprises qui publieront leurs résultats.

Rapports sur le PIB de la Zone Euro pour le T4 2023

Les données préliminaires du PIB pour le quatrième trimestre de l'année précédente montrent que l'économie française a stagné (0% de croissance) alors qu'elle n'a progressé que de 0,9% en 2023. Un ensemble de données provenant d'Espagne a montré que l'économie du pays a progressé de 0,6% au quatrième trimestre 2023, dépassant ainsi les attentes.

Selon un rapport du bureau de statistiques WIFO, l'Autriche semble avoir échappé à la récession puisque son économie a progressé de 0,2%, contrairement aux prévisions des analystes qui tablaient sur une contraction de 0,2% au dernier trimestre 2023. L'économie allemande, voisine de l'Autriche, s'est contractée de 0,3% au cours du trimestre octobre-décembre, les analystes d'ING suggérant que l'Allemagne se trouve dans une "récession peu profonde".

Rapport sur l'IPC Australien pour le T4 2023

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) publiera son rapport sur l'IPC de décembre et du quatrième trimestre 2023 mardi. Les économistes prévoient que l'inflation a chuté en décembre à 3,7% sur une base annualisée, contre 4,3% enregistré en novembre.

L'inflation globale au dernier trimestre de 2023 devrait s'établir à 4,3% en glissement annuel, en baisse par rapport aux 5,4% enregistrés au troisième trimestre. Il convient de noter que la réunion de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA) aura lieu la semaine prochaine et que les chiffres de l'inflation devraient jouer un rôle dans un éventuel ajustement de la politique monétaire.

Kažimír de la BCE : Baisse des Taux en Juin, Pas Avant

Peter Kažimír, membre du conseil d'administration de la BCE et gouverneur de la Banque Nationale de Slovaquie, a déclaré aux journalistes que la prochaine décision du conseil serait probablement une baisse des taux d'intérêt car elle semble être "à portée de main". M. Kažimír a suggéré qu'une baisse des taux en juin serait plus probable qu'en avril, mais il a souligné que l'impact est beaucoup plus important que le timing réel.

Le membre slovaque du conseil de la BCE a déclaré que les marchés ont une longueur d'avance en ce qui concerne les baisses de taux, ajoutant que la banque devrait être patiente avant de prendre des décisions aussi cruciales.

