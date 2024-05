La Fed Devrait Baisser ses Taux en Septembre, le Chômage et les Salaires Augmentent au UK

Mai 15, 2024 07:21

Un sondage Reuters publié hier a montré que la plupart des économistes s'attendent à ce que la Réserve Fédérale assouplisse sa politique monétaire en septembre. Au Royaume-Uni, les données de l'Office for National Statistics (ONS) ont montré que, bien que le taux de chômage ait progressé, les salaires continuent d'augmenter.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Hausse du Salaire Moyen et du Taux de Chômage au Royaume-Uni

Un rapport publié par l'ONS plus tôt dans la journée indique que le taux de chômage au Royaume-Uni a augmenté à 4,3% au cours du premier trimestre de l'année, marquant ainsi son plus haut niveau en un an. Les économistes d'ING ont déclaré que le refroidissement du marché de l'emploi pourrait avancer une réduction des taux d'intérêt, suggérant qu'il y a maintenant une chance sur deux pour que la réduction ait lieu en juin ou en juillet.

Au contraire, les salaires moyens, hors primes, ont augmenté de 6,3% au cours du trimestre janvier-mars. Les économistes de la Deutsche Bank ont écrit : "La croissance des salaires réguliers du secteur privé, bien que toujours élevée, a baissé un peu plus que ce que la Banque d'Angleterre attendait à 5,9% (3m/YoY). Bien que nous nous attendions à ce que la croissance des salaires reste stable au cours de la période d'avril, compte tenu de l'augmentation importante de 10% du National Living Wage (salaire minimum obligatoire payable aux travailleurs du Royaume-Uni âgés de 21 ans et plus), cela donnera au Comité de Politique Monétaire une certaine confiance dans le fait que les résultats des données sont largement en ligne avec leurs propres attentes".

Données Préliminaires du PIB de la Zone Euro pour le T1 2024

Demain mercredi, Eurostat publiera des données préliminaires concernant le PIB de la zone euro. Les analystes de marché s'attendent à ce que le PIB de la zone euro progresse de 0,3% au premier trimestre sur une base trimestrielle, ce qui correspondrait au chiffre du quatrième trimestre 2023. En glissement annuel, l'économie de la zone euro devrait croître de 0,4%, ce qui correspond une fois de plus au chiffre du quatrième trimestre 2023.

Sondage Reuters : La Fed Réduira Probablement ses Taux en Septembre

Un sondage Reuters réalisé entre le 7 et le 13 mai a montré que deux tiers (70 sur 108) des personnes interrogées prévoient une réduction des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale (Fed) en septembre. Les économistes interrogés ont également suggéré que la banque centrale américaine pourrait procéder à deux baisses de taux jusqu'à la fin de l'année.

Les analystes de Wells Fargo considèrent que ces prévisions sont optimistes et qu'elles repoussent la première réduction des taux à plus tard que le mois de septembre. "Nous reconnaissons volontiers qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que le début du cycle de réduction soit repoussé à novembre. De plus, les risques liés à cet appel sont fortement biaisés en faveur d'une réduction en 2024 plutôt que de trois réductions", suggèrent-ils.

Le vice-président de la Réserve Fédérale, Phillip Jefferson, a déclaré qu'il serait approprié de maintenir les coûts d'emprunt à leur niveau actuel jusqu'à ce qu'il y ait des signes que les pressions sur les prix s'estompent. Jefferson a noté que l'inflation est en recul mais qu'elle reste une source d'inquiétude.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Nouvelle-Zélande : Victoire sur l'Inflation ?

L'enquête trimestrielle sur les attentes de la RBNZ a été publiée lundi, montrant que les économistes et les chefs d'entreprise prévoient une victoire sur l'inflation dans les prochains mois.

L'enquête trimestrielle menée auprès d'une poignée de prévisionnistes et de chefs d'entreprise a montré que l'on s'attendait à ce que l'inflation ralentisse de 3,22% à 2,73% au cours de l'année à venir, ce qui pourrait être le taux le plus bas enregistré depuis septembre 2021.

Les économistes de Westpac ont déclaré que le conseil d'administration de la RBNZ se réjouirait des résultats de l'enquête, mais ont noté : "Bien que la baisse des anticipations d'inflation observée aujourd'hui contribuera à apaiser les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation nationale, nous pensons toujours que l'inflation diminuera plus progressivement que ce que la RBNZ a supposé. C'est pourquoi nous ne prévoyons pas de réduction des taux avant le début de l'année prochaine".

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.