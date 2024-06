La Fed et la Banque du Japon Décident des Taux d'Intérêt

Juin 13, 2024 07:37

Tous les regards sont tournés vers la Réserve Fédérale américaine (Fed) qui devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt dans le courant de la journée. Quelques heures auparavant, les économistes auront l'occasion d'examiner le rapport sur l'IPC américain pour le mois de mai. De l'autre côté du Pacifique, la Banque du Japon (BoJ) tiendra sa réunion de politique monétaire vendredi.

Au Royaume-Uni, le taux de croissance économique s'est établi à 0% en avril, selon les chiffres publiés mercredi par l'Office for National Statistics. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une stagnation de la croissance, après une progression de 0,4% en mars. La Banque d'Angleterre tiendra sa réunion de politique monétaire le 20 juin.

En Chine, l'inflation a augmenté de 0,3% en mai sur une base annuelle, égalant le chiffre d'avril, comme l'ont montré les données du National Bureau of Statistics (NBS) plus tôt aujourd'hui. Le chiffre de mai est inférieur à l'augmentation de 0,4% prévue par un sondage Reuters.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Fed

Le Federal Open Market Committee (FOMC) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée. La majorité des économistes prévoient que la Fed laissera les coûts d'emprunt inchangés, car une série de données indiquent que l'économie est toujours en pleine effervescence. L'outil FedWatch du CME semble confirmer ces prévisions, puisqu'il donne 99,4% de chances à la Fed de ne pas modifier sa politique monétaire aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont actuellement à leur plus haut niveau depuis 23 ans.

Les économistes d'ING soulignent que le conseil d'administration de la Fed devrait constater un ralentissement du marché de l'emploi et une baisse de l'inflation avant de décider de réduire les taux d'intérêt. Dans leur rapport, ils notent : "Donc, si nous obtenons la combinaison d'une inflation plus faible, d'un marché de l'emploi en relâchement et d'une croissance des dépenses de consommation qui stagne, nous pensons que la Fed cherchera effectivement à faire passer sa politique monétaire de 'restrictive' à 'légèrement moins restrictive' avec des réductions de taux de 25 points de base lors des réunions du FOMC de septembre, novembre et décembre".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoJ

Le conseil des gouverneurs de la BoJ se réunira vendredi pour décider des questions de politique monétaire. Selon les prévisions des économistes, la banque centrale du Japon ne devrait pas modifier sa position sur les taux après la réunion du conseil.

Un rapport de Nikkei Asia suggère que la BoJ examinera la possibilité de réduire ses achats mensuels d'obligations d'État japonaises, qui s'élèvent à environ 6 000 milliards de yens. Une source de la BoJ citée par Nikkei Asia a déclaré que "même si la banque centrale décide de réduire ses achats la semaine prochaine, le programme 'devrait être maintenu en tant qu'outil pour répondre aux fortes hausses des taux d'intérêt'".

Les économistes d'ING prévoient une hausse des taux en juillet, comme ils l'ont écrit dans leur rapport : "La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de vendredi, mais la dernière tendance en matière d'inflation nous conforte dans l'idée que la BoJ est susceptible de réagir par une hausse des taux dès juillet, plus tôt que ne le pense le marché".

