La Fed, la BCE et la BoE Devraient Maintenir Leurs Taux Inchangés

Décembre 14, 2023 08:56

L'inflation et les taux d'intérêt ont sans aucun doute été deux des thèmes clés de cette année. Alors que l'année 2023 touche à sa fin, une multitude de données importantes concernant ces deux sujets nous parviennent à toute vitesse.

Hier, le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis a publié les données relatives à l'inflation pour le mois de novembre (nous y reviendrons). Pour le reste de la semaine, la Réserve Fédérale doit annoncer sa dernière décision sur les taux d'intérêt à 19h00 GMT. Elle sera suivie par les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque Centrale Européenne (BCE) jeudi.

Trois décisions sur les taux d'intérêt en deux jours, et on s'attend à ce que les trois décisions soient les mêmes : maintien.

À ce stade, il est largement anticipé que nous avons atteint la fin du cycle de hausse des taux le plus important depuis des décennies et l'attention se porte désormais sur les indices concernant le moment où les taux commenceront à être réduits.

Au cours de l'année écoulée, nous avons entendu à maintes reprises l'expression "plus haut pendant plus longtemps". Si nous avons une réponse à la question de savoir jusqu'à quel niveau de hausse, la question que l'on se pose aujourd'hui est la suivante : pendant combien de temps encore ?

Avec la baisse de l'inflation et les coûts d'emprunt élevés qui pèsent sur la croissance économique, les trois institutions devraient commencer à réduire leurs taux l'année prochaine. Cependant, elles restent toutes trois prudentes à juste titre.

La Réserve Fédérale

Les données publiées hier révèlent que l'IPC aux États-Unis a légèrement baissé en glissement annuel, passant de 3,2% à 3,1%.

Cependant, l'indicateur préféré de la Fed pour l'inflation, l'IPC de base, qui exclut les prix volatils de l'énergie et des denrées alimentaires, est resté stable d'une année sur l'autre à 4%, et a progressé de 0,1% sur une base mensuelle. Tous ces chiffres sont conformes aux attentes.

Alors que l'inflation globale a évolué dans la bonne direction, la persistance d'une inflation de base rigide donne à la Fed une raison de ne pas agir avec impatience lorsqu'il s'agit d'assouplir la politique monétaire. Aujourd'hui, la Fed devrait voter le maintien des taux d'intérêt dans leur fourchette actuelle de 5,25% à 5,50% pour la troisième fois consécutive.

Étant donné que toute autre issue semble extrêmement improbable, les yeux seront rivés sur les prévisions économiques de la Fed et sur la date et l'ampleur de la baisse des taux, plutôt que sur la décision relative aux taux d'intérêt elle-même. Actuellement, le marché des contrats à terme prévoit quatre baisses de 0,25% en 2024.

Toutefois, de nombreux observateurs sont sceptiques, Barclays et Goldman Sachs faisant partie de ceux qui prévoient que seules deux de ces baisses se concrétiseront. En effet, le président de la Fed, Jerome Powell, ayant récemment déclaré qu'il était "prématuré... de spéculer sur le moment où la politique pourrait s'assouplir", il est probable que la Fed tentera de jeter un peu plus d'eau froide sur ces hypothèses.

Alors que les marchés anticipent un virage dovish de la part de la Fed, le marché boursier américain s'est récemment emballé, le S&P 500 gagnant plus de 10% depuis le début du mois de novembre et clôturant la séance d'hier 3% en dessous de son plus haut historique. Alors que les actions évoluent dans un sens, le dollar américain évolue dans l'autre. Depuis le début du mois de novembre, l'indice du dollar américain a chuté de 2,8%.

Source : Cours de l'indice S&P500 sur la plateforme TradingView . Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

