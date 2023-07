La Fed, la BCE et la BoJ se Prononcent sur les Taux

Juillet 26, 2023 22:49

La Réserve Fédérale américaine (Fed), la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) sont les trois banques centrales qui annonceront leurs décisions en matière de taux d'intérêt cette semaine. Les opérateurs de marché et les analystes se pencheront également sur les communiqués postérieurs aux réunions, à la recherche d'indices sur l'orientation future des politiques monétaires.

Le Fonds Monétaire International (FMI) a averti le Japon dans son rapport sur les Perspectives Économiques Mondiales que "pour l'instant, le risque est probablement à la hausse, et que les pressions inflationnistes vont peut-être continuer à rester au-dessus de l'objectif". Le FMI a suggéré que "la politique monétaire peut rester accommodante, mais qu'elle doit se préparer à la nécessité de commencer à relever les taux", et a conseillé à la BoJ "d'être un peu plus flexible et peut-être de s'éloigner du contrôle de la courbe de taux qu'elle exerce actuellement".

En Australie, l'inflation est tombée à 6% au deuxième trimestre de l'année en glissement annuel, dépassant les attentes des analystes. Sur une base trimestrielle, les prix ont progressé de 0,8%, le niveau le plus bas enregistré depuis septembre 2021. Les analystes de Deloitte Access ont suggéré que les derniers chiffres de l'inflation étaient une preuve supplémentaire que la Reserve Bank of Australia avait relevé les taux d'intérêt de façon trop importante.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Fed

Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale devrait se réunir mercredi et révéler sa décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée. Les analystes de marché estiment que la banque centrale américaine procédera à une hausse des taux de 25 points de base, comme le révèle un rapport de Reuters.

Bien que la possibilité de deux hausses de taux d'ici la fin de l'année ait été évoquée, la plupart des économistes continuent de penser que la prochaine hausse sera la dernière du cycle de resserrement actuel. L'inflation globale a chuté au cours des derniers mois, s'établissant à 3,0% en juin, soit un peu plus que l'objectif de la Fed. La baisse de l'inflation et la solidité du marché du travail ont incité certains économistes à suggérer que la Fed pourrait commencer à réduire ses taux avant la fin de l'année 2023. Cependant, le président de la Fed, Jerome Powell, continue de souligner que le resserrement de la politique monétaire n'est pas encore terminé.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BCE

La BCE sera la prochaine banque centrale à annoncer ses taux d'intérêt jeudi après-midi. La BCE a suivi les autres banques centrales en augmentant les coûts d'emprunt, essayant ainsi de lutter contre les chiffres élevés de l'inflation. Selon un rapport de Reuters, les économistes suggèrent que la banque centrale de la zone euro procédera à une augmentation de 25 points de base.

Les taux d'intérêt dans la zone euro ont progressé de 400 points de base au cours de l'année écoulée pour atteindre 3,5%, soit le niveau le plus élevé enregistré en 22 ans. Alors que l'inflation globale a baissé pour le troisième mois consécutif en juin, les prix de base, tels que ceux des services, ont augmenté. Les analystes d'UBS indiquent que "l'inflation sous-jacente sera très, très lente à baisser, ce qui inquiète la BCE", en raison de la vigueur du marché de l'emploi et des hausses de salaires de ces derniers mois.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoJ

La BoJ sera la dernière banque centrale à tenir sa réunion sur les taux d'intérêt. Les économistes prévoient que la BoJ maintiendra le contrôle de la courbe de taux (YCC) inchangé et son objectif de taux d'intérêt à court terme stable à -0,1%. L'inflation a été constamment supérieure à l'objectif de la BoJ au cours des 15 derniers mois, tandis que d'autres enquêtes montrent que l'économie est en train de se réchauffer.

Les analystes de Rabobank ont écrit dans un rapport publié le 25 juillet qu'une approche "dovish" de la banque centrale du Japon pourrait peser sur le yen japonais. Les économistes de la banque néerlandaise ont suggéré que "tandis que le yen s'affaiblirait probablement en cas de politique dovish le 28 juillet, il est très possible que la spéculation d'un changement en septembre puisse se développer assez rapidement. Cela limiterait la pression à la vente sur le yen. Les signes d'une inflation soutenue des salaires donneraient le feu vert à un ajustement de la politique de la BoJ, tandis que des augmentations salariales plus faibles jusqu'à l'année prochaine signaleraient probablement le contraire".

