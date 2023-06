Focus sur les Commandes de Biens Durables aux US

Juin 27, 2023 22:26

Les commandes de biens durables aux États-Unis ainsi que les rapports sur l'inflation au Canada et en Australie seront parmi les données les plus importantes publiées aujourd'hui et demain. Les analystes de marché suggèrent qu'une baisse des commandes de biens durables pourrait influencer la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises.

Un rapport du Fonds Monétaire International (FMI) publié plus tôt dans la matinée indique que l'augmentation des bénéfices des entreprises est à l'origine de près de la moitié de l'augmentation de l'inflation en Europe au cours des deux dernières années. Au Royaume-Uni, les analystes de Bloomberg Economics estiment que les hausses de taux de la Banque d'Angleterre (BoE) pourraient entraîner l'économie dans la récession d'ici à la fin de 2023.

Selon un rapport de CNBC, le premier ministre chinois Li Qiang a déclaré que la Chine était toujours en bonne voie pour atteindre son objectif de croissance annuelle d'environ 5%, ajoutant que la croissance au deuxième trimestre devrait être plus rapide qu'au premier.

Ouvrir mon Compte Démo Gratuit

Commandes de biens durables aux États-Unis : chute probable en mai

Mardi, le US Census Bureau publiera le rapport sur les commandes de biens durables pour le mois de mai. Les analystes de marché s'attendent à ce que les commandes aient baissé de 1%, contrairement à la hausse de 1,1% enregistrée en avril. Le rapport sur les commandes de biens durables mesure l'augmentation ou la diminution des commandes de biens pouvant durer plus de trois ans.

Les commandes de biens durables sont considérées comme des indicateurs importants de la santé de l'économie. Il convient de noter que l'indice ISM manufacturier s'est contracté pendant sept mois consécutifs. Les économistes suggèrent que l'incertitude économique et les chiffres élevés de l'inflation ont contribué à une baisse de la demande de dépenses d'investissement.

L'inflation au Canada va-t-elle baisser en mai ?

La Banque du Canada et Statistics Canada publieront des données sur l'inflation mardi. Les économistes prévoient que l'inflation globale de Statistics Canada s'établira à 3,4% en mai, sur une base annuelle, en baisse par rapport aux 4,4% d'avril. Les deux rapports de la Banque du Canada et du service canadien des statistiques concernant l'inflation de base d'un mois sur l'autre devraient faire état d'une hausse de 0,5%.

La Banque du Canada a décidé de reprendre sa politique de resserrement monétaire le mois dernier en augmentant les taux d'intérêt, bien qu'elle ait été l'une des premières banques centrales à promettre de réévaluer sa stratégie au printemps. Les analystes de la Banque de Montréal (BMO) ont déclaré qu'une baisse de l'inflation serait une bonne nouvelle, mais qu'elle ne dissiperait pas les inquiétudes de la Banque du Canada. Par conséquent, ils suggèrent qu'une nouvelle hausse des taux pourrait avoir lieu. Le conseil d'administration de la Banque du Canada annoncera sa décision sur les taux d'intérêt le 12 juillet.

Rapport mensuel australien sur l'IPC

Mercredi matin, l'Australian Bureau of Statistics (ABS) publiera son rapport mensuel sur l'inflation (IPC) pour le mois de mai. Les économistes prévoient une inflation globale de 0,2% d'un mois sur l'autre, ce qui signifierait une baisse de l'inflation globale annuelle de 6,8% à 6,3%.

Commentant l'inflation australienne et la politique de la Banque de Reserve Bank of Australie (RBA), les analystes d'ING ont écrit dans un rapport que "suivant l'orientation du compte-rendu de la RBA de juin, où la décision de hausse était très finement équilibrée, cette amélioration de l'inflation suggère que juillet pourrait bien être l'occasion pour la banque de faire une pause".

J'ouvre mon compte démo maintenant

IFO : Le moral des entreprises allemandes chute pour le deuxième mois consécutif

L'indice du climat des affaires de l'institut IFO est tombé à 88,5 en juin, contre 91,5 en mai, soit une baisse plus importante que prévu. Un sondage Reuters auprès des analystes prévoyait une baisse à 90,7. Commentant l'enquête, le directeur de l'IFO a déclaré que "le sentiment de l'économie allemande s'est sensiblement assombri", tandis que d'autres analystes travaillant pour l'institut allemand ont noté que les taux d'intérêt élevés freinent la demande et que les attentes de l'industrie en matière d'exportation sont considérablement réduites.

Le dernier rapport mensuel de la Bundesbank prévoit que la récession touchera bientôt à sa fin, dans la mesure où le PIB "augmentera légèrement" au deuxième trimestre, après s'être contracté en octobre-décembre et en janvier-mars. La banque allemande prévoit une contraction de l'économie allemande de 0,3%, suivie d'une légère reprise de 1,2% en 2024 et de 1,3% en 2025.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.