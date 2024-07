Focus sur les Commentaires de Powell et Lagarde et sur les Élections au UK

Juillet 04, 2024 06:43

Les commentaires de Jerome Powell, président de la Réserve Fédérale (Fed), et de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), concernant les politiques monétaires ainsi que les prochaines élections législatives britanniques prévues le 4 juillet, attirent l'attention des investisseurs et des traders.

Jerome Powell : Besoin de Plus de Confiance avant de Réduire les Taux

Lors de son intervention au Forum de la BCE au Portugal, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que "nous voulons être plus confiants dans le fait que l'inflation se rapproche durablement de 2% avant d'entamer le processus de réduction ou d'assouplissement de la politique". Jerome Powell a souligné que la banque centrale américaine avait fait beaucoup de progrès pour rapprocher l'inflation des valeurs cibles.

Jerome Powell a exprimé sa volonté d'attendre davantage de progrès en ce qui concerne les prix à la consommation avant de procéder à de nouveaux ajustements de la politique monétaire, ajoutant que "nous sommes bien conscients que si nous agissons trop tôt, nous pouvons défaire le bon travail que nous avons accompli. Si nous le faisons trop tard, nous pourrions inutilement compromettre la reprise et l'expansion".

Christine Lagarde : Un Parcours Complexe vers l'Objectif d'Inflation

Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), a discuté des perspectives de politique monétaire lors du Forum de la BCE sur les banques centrales à Sintra, au Portugal. La présidente de la BCE a déclaré que l'inflation allait dans la bonne direction, ajoutant que la BCE était "très avancée" sur la voie de la désinflation.

Mme Lagarde a prédit que l'inflation se situerait légèrement au-dessus de 2% dans 12 mois avant d'atteindre l'objectif de 2% de la BCE au second semestre de l'année prochaine. Commentant l'inflation des services qui reste obstinément élevée, elle a indiqué que "nous n'avons pas besoin d'avoir des services à 2% parce que les biens manufacturés sont en dessous de 2%", notant les différents facteurs qui ont un impact sur les prix de ces composants et comment leur compréhension pourrait être la clé pour résoudre le problème.

La présidente de la BCE a souligné que les futures décisions de politique monétaire continueront à dépendre des données : "Il ne s'agit pas d'une voie prédéterminée, mais d'une étape qui sera suivie d'un examen plus approfondi des données".

Rapport sur les Emplois Non Agricoles aux US pour Juin 2024

Vendredi, le US Bureau of Labour Statistics (BLS) devrait publier les chiffres des emplois non agricoles (NFP) pour le mois de juin. Les analystes de marché suggèrent que le chiffre NFP pourrait s'élever à 190 000, soit beaucoup moins que les 272 000 enregistrés en mai. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait remettre en question la politique monétaire de la Fed et renforcer le dollar américain, tandis qu'un chiffre plus bas que prévu pourrait affaiblir l'USD par rapport à ses concurrents.

Aujourd'hui, l'Institut de Recherche Automatic Data Processing (ADP) des États-Unis publiera son rapport mensuel sur les chiffres de la création d'emplois dans le secteur privé au mois de juin. Le rapport ADP sur le changement d'emploi devrait montrer que le secteur privé américain a créé 160 000 nouveaux postes en juin, après avoir créé 152 000 postes en mai.

L'Inflation de la Zone Euro Baisse en Juin

Une enquête publiée par Eurostat a montré que l'IPC de la zone euro a baissé à 2,5% sur une base annuelle en juin. Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes de marché. Toutefois, l'inflation de base, qui exclut l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac, est restée à 2,9%, inchangée par rapport à mai, et n'a pas atteint les 2,8% prévus par les analystes.

Les économistes qui se sont exprimés sur CNBC ont noté que l'inflation des services est restée élevée en juin, s'établissant à 4,1%, soit bien plus que l'objectif de la BCE. L'inflation des services étant élevée, ils suggèrent que le conseil d'administration de la banque centrale envisage de suspendre tout projet de réduction des taux, surtout si l'on tient compte de l'augmentation des salaires et de la baisse du chômage.

