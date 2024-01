Focus sur les Décisions de la BoE et de la Fed Relatives aux Taux d'Intérêt

Février 01, 2024 08:56

Deux des plus grandes banques centrales au monde, la Réserve Fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE), annonceront leurs décisions en matière de taux d'intérêt aujourd'hui et demain, respectivement. Alors que les deux banques sont susceptibles de maintenir leurs coûts d'emprunt inchangés, les économistes se focaliseront sur la déclaration post-réunion, dans la mesure où les futures baisses de taux semblent ne pas intervenir aussi rapidement qu'initialement prévu.

Le taux d'inflation australien du quatrième trimestre 2023 a ralenti à 4,1%, soit moins que les 4,3% attendus par les économistes. Par ailleurs, l'action d'Alphabet a chuté de 6% après la séance, les revenus publicitaires du quatrième trimestre ayant déçu les analystes.

Décision de la Fed sur les Taux d'Intérêt

Ce n'est un secret pour personne que les investisseurs et les traders se concentrent sur la décision du Federal Open Market Committee (FOMC) concernant les taux d'intérêt, qui doit être rendue plus tard dans la soirée. La majorité des économistes suggèrent que le FOMC maintiendra les taux inchangés cette fois-ci, afin d'évaluer l'effet de la politique monétaire stricte mise en œuvre l'année dernière. L'Outil Fed Watch du CME semble être du même avis puisque 97% des personnes interrogées ne prévoient pas de baisse des taux, bien que les choses aient été différentes en décembre puisqu'une personne sur cinq s'attendait à un assouplissement de la politique monétaire.

Les analystes d'ING s'attendent à ce que la déclaration qui suivra la réunion devienne neutre, repoussant ainsi tout changement de taux potentiel. Dans leur rapport, ils notent que "nous pensons que la Fed choisira d'attendre jusqu'en mai pour faire le premier pas, avec des chiffres d'inflation de base toujours faibles qui lui donneront la confiance nécessaire pour réduire le taux directeur à 4% d'ici la fin de l'année par rapport aux 4,5% prévus par le consensus, et à 3% d'ici le milieu de l'année 2025. Cela nous rapprochera simplement du territoire neutre. Si l'économie entre dans une période plus troublée et que la Fed doit passer en territoire "stimulant", il est possible de procéder à des réductions beaucoup plus importantes".

Décision sur les taux de la Banque d'Angleterre

Le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt jeudi après-midi. Les analystes de marché ne s'attendent pas à ce que le conseil d'administration de la BoE modifie sa politique monétaire. La dernière fois que la BoE a ajusté les coûts d'emprunt, c'était en août 2023. Depuis lors, l'inflation s'est rapprochée de l'objectif de la banque, mais n'a toujours pas atteint le niveau visé.

Les responsables politiques de la BoE ont déclaré que des baisses de taux au stade actuel seraient "prématurées" dans la mesure où elles pourraient entraîner un rebond des pressions sur les prix. Les spécialistes en stratégie de marché de Vanguard ont commenté la prochaine décision sur les taux d'intérêt : "Compte tenu de l'importante sous-estimation des prévisions d'inflation au cours des derniers mois, nous nous attendons à ce que le biais de resserrement soit abandonné et à ce que les membres du comité de politique monétaire posent les bases d'une réduction des taux au milieu de l'année. Commencer à réduire les taux dès le printemps nous semble trop tôt, étant donné la persistance des prix de base et des services".

Emplois Non Agricoles aux États-Unis pour Janvier 2024

Deux jours après la décision de politique monétaire de la Fed, le US Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) pour janvier 2024. Les économistes s'attendent à un chiffre de 180 000, inférieur à celui de décembre (216 000).

Il convient de noter que le rapport sur les emplois non agricoles de décembre a surpris les analystes, le chiffre étant plus élevé que prévu. Une nouvelle surprise en janvier pourrait donc renforcer le scénario selon lequel la Fed pourrait retarder les réductions de taux.

