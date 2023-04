Focus sur la Décision de Taux d'Intérêt de la RBNZ et les Prix du Pétrole

Avril 05, 2023 05:43

Les investisseurs et les traders se focalisent sur la décision de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) concernant les taux d'intérêt, attendue demain, tandis que la Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu ses taux inchangés, certains économistes suggérant que ces hausses ont eu un impact sur l'inflation et les dépenses de consommation.

La décision de l'OPEP+ de réduire la production a fait bondir les prix du pétrole de 6% lundi. Commentant la réduction de la production de pétrole, les analystes de marché ont déclaré que la Réserve Fédérale américaine (Fed) pourrait être amenée à reconsidérer ses plans dans la mesure où des chiffres d'inflation plus élevés pourraient se profiler à l'horizon.

Cependant, Morgan Stanley a revu à la baisse ses prévisions de prix sur le pétrole pour 2023. Les experts de Morgan Stanley ont écrit dans un rapport : "(la décision) révèle quelque chose, elle donne un signal de notre situation sur le marché du pétrole. Et soyons honnêtes, lorsque la demande explose... l'OPEP n'a pas besoin de faire des réductions".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBNZ

La Reserve Bank of New Zealand devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mercredi. Les analystes suggèrent que le taux directeur officiel (OCR, pour Official Cash Rate) sera probablement relevé de 25 points de base.

Les économistes de l'ASB suggèrent que deux autres hausses de taux pourraient avoir lieu, mais notent que les taux plus élevés ont déjà eu un impact sur l'économie du pays. "L'économie pourrait perdre son élan plus rapidement que prévu, ce qui implique que la politique monétaire commence maintenant à frapper fort. L'impact de la politique monétaire n'est pas terminé : le taux hypothécaire moyen payé n'est qu'à mi-chemin de son ascension entre le creux et le sommet", notent-ils dans leur rapport.

Les économistes de Westpac ne sont pas d'accord sur le nombre de hausses prévues : "nous prévoyons actuellement un pic à 5% pour ce cycle, même si nous reconnaissons que les probabilités d'un pic plus élevé sont plus grandes que celles d'un pic plus bas. Jusqu'à ce que la RBNZ obtienne une confirmation claire du ralentissement de l'économie, elle continuera à mettre l'accent sur le potentiel de nouvelles hausses de taux".

La RBA laisse ses taux d'intérêt inchangés

La Reserve Bank of Australia (RBA) a annoncé sa décision de maintenir son taux d'intérêt de référence inchangé à 3,60%, après dix hausses consécutives. Cette décision est conforme aux attentes des économistes.

Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire soit nécessaire. Le communiqué publié à l'issue de la réunion indique ce qui suit : "Le conseil d'administration a pris la décision de maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci afin de disposer de plus de temps pour évaluer l'impact de la hausse des taux d'intérêt à ce jour et les perspectives économiques. Le conseil reconnaît que la politique monétaire fonctionne avec un décalage et que le plein effet de cette augmentation substantielle des taux d'intérêt ne s'est pas encore fait sentir. L'inflation a atteint son pic en Australie, et la hausse des prix des biens devrait se modérer dans les mois à venir".

La réduction de la production de pétrole déclenche une remontée des prix

Dimanche, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole et ses alliés (OPEP+) ont annoncé qu'ils réduiraient leur production de pétrole de 1,15 million de barils par jour à partir du mois de mai. Le moment choisi pour prendre cette décision a surpris les marchés, bien que l'OPEP+ se soit engagée à réduire sa production de 2 millions de barils par jour d'ici à la fin de 2023.

Les représentants de l'OPEP+ ont déclaré que cette décision visait à soutenir la stabilité des prix, tandis que certains analystes de marché suggèrent que l'organisation vise des profits plus élevés. La réduction de la production de pétrole pourrait créer des tensions entre les membres de l'OPEP+ et les gouvernements occidentaux, car les chiffres de l'inflation ont commencé à baisser en raison de la diminution des prix de l'énergie.

Qu'en pensent ING et Goldman Sachs ?

L'annonce a contraint les analystes d'ING à modifier leurs prévisions concernant les prix du pétrole. "Ces réductions surprises signifient un marché plus serré cette année. Par conséquent, nous avons dû revoir à la hausse nos prévisions sur le pétrole pour le reste de l'année 2023. Un marché plus serré signifie que nous nous attendons maintenant à des prix du pétrole plus élevés. Avant l'annonce de ces réductions, nous prévoyions que le Brent atteindrait en moyenne 97 dollars le baril au cours du second semestre de l'année. Toutefois, nous prévoyons maintenant que le marché atteindra en moyenne 101 dollars le baril au cours de cette période", ont-ils indiqué dans leur rapport actualisé.

Les économistes de Goldman Sachs ont revu à la hausse leurs prévisions concernant les prix du Brent pour décembre 2023, à 95 dollars le baril. Ils s'attendent également à ce que le baril de Brent coûte 100 dollars en décembre 2024. Dans leur rapport publié dimanche, ils écrivent : "Bien que cette décision soit surprenante, elle reflète d'importantes considérations économiques et probablement politiques. La réduction de la production pourrait donner un coup de pouce de 7% aux prix du pétrole, contribuant ainsi à l'augmentation des recettes pétrolières de l'Arabie Saoudite et de l'OPEP+. Le refus de remplir la réserve stratégique de pétrole américaine (SPR, pour Strategic Petroleum Reserve) au cours de l'année fiscale 2023, bien que les niveaux bas du WTI (référence américaine) aient été précédemment considérés comme suffisants pour remplir la réserve, peut avoir contribué à la décision de l'OPEP+ de réduire également sa production".

Données du PMI Services de l'ISM pour le mois de mars

L'Institute for Supply Management (ISM) publiera des données concernant l'indice PMI services aux États-Unis en mars. L'indice devrait rester stable, ralentissant de 55,1 à 54,5. Le PMI services de février a montré que les services ont gagné du terrain par rapport au PMI manufacturier qui s'est contracté pour le quatrième mois consécutif.

Le PMI services américain de S&P Global publié la semaine dernière a montré une amélioration beaucoup plus importante que prévu, un résultat qui pourrait signifier que l'inflation ne diminuera pas conformément aux attentes ce mois-ci.

