Focus sur la Décision de Taux d'Intérêt de la RBNZ et sur le Rapport sur l'IPC Britannique

Août 14, 2024 07:25

La décision de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) sur les taux d'intérêt et l'inflation britannique pour le mois de juillet attireront l'attention des investisseurs et des traders demain.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau sur une semaine face au dollar américain mardi matin, les traders ayant réagi à la baisse inattendue du chômage au Royaume-Uni, comme l'a montré le rapport de l'Office for National Statistics (ONS).

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBNZ

Mercredi matin, les marchés prendront connaissance de la décision de la RBNZ concernant les taux d'intérêt. La plupart des économistes s'attendent à ce que le conseil de la banque centrale maintienne le taux officiel (OCR, pour Official Cash Rate) inchangé à 5,5%. Toutefois, les analystes de marché examineront attentivement le communiqué qui suivra la réunion, à la recherche d'indices concernant d'éventuelles réductions de taux en octobre ou en novembre.

La RBNZ a exprimé son inquiétude quant à l'inflation, en particulier celle des services, qui reste élevée, à l'instar des autres grandes économies. Les analystes en devises d'ING ont noté que "nous favorisons de justesse un maintien en août, mais nous voyons une plus grande chance que la RBNZ réduise de 50 points de base en octobre, après que la Fed ait agi en premier. En fin de compte, avec plus de 90 points de base d'assouplissement prévus d'ici la fin de l'année, la différence entre une réduction hawkish et un maintien dovish pourrait ne pas être énorme : nous pensons toujours que les paris sur l'assouplissement peuvent être réduits d'ici la fin de l'année".

Rapport sur l'Inflation au Royaume-Uni

L'ONS publiera son rapport sur l'IPC de juillet mercredi matin. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation s'établisse à 2,3% sur une base annuelle, ce qui est supérieur au chiffre de 2,0% enregistré en juin. En revanche, l'inflation de base devrait être plus faible, à 3,3%. Catherine Mann, membre du Comité de Politique Monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), a déclaré lundi que les prix des biens et des services étaient prêts à augmenter à nouveau et que les pressions salariales dans l'économie pourraient prendre des années à se dissiper.

Comme le montrent les données publiées le 1er août, la BoE prévoit que l'inflation passera de 2% actuellement à 2,75% au cours des prochains mois. L'Office for Budget Responsibility (OBR) prévoit une inflation moyenne de 2,2% en 2024, avant de tomber à 1,5% en 2025.

Baisse du Taux de Chômage au UK, le Taux de Croissance des Salaires Atteint son Plus Bas Depuis 2 Ans

Le taux de chômage au Royaume-Uni a chuté de manière inattendue à 4,2% au cours du trimestre avril-juin, dernier trimestre avant les élections législatives de juillet. Les analystes s'attendaient à ce que le taux de chômage passe de 4,4% à 4,5%. Le rapport d'accompagnement de l'ONS indique que "la situation à moyen terme reste quelque peu morose, le taux d'emploi étant toujours inférieur à celui d'il y a un an et le taux de croissance du nombre de salariés ayant ralenti au cours de l'année".

Le salaire moyen hors primes a progressé de 5,4% entre avril et juin, ce qui représente la plus faible augmentation depuis la mi-2022. Les économistes d'ING qui se sont adressés au Guardian ont déclaré que "à court terme, nous pensons que la rigidité de la croissance des salaires permettra à la Banque de rester prudente sur les réductions de taux. Mais en supposant qu'il y ait de nouveaux progrès dans ce domaine et dans celui de l'inflation des services au cours des prochains mois, nous pensons que la Banque accélérera le rythme des baisses au-delà de novembre. Nous prévoyons que le taux d'intérêt tombera à 3,25% à la même époque l'année prochaine".

IEA : Aucun Changement dans les Perspectives de la Demande de Pétrole en 2024

Dans son dernier rapport, l'Agence Internationale de l'Énergie (IEA, pour International Energy Agency) n'a pas modifié ses perspectives concernant la demande mondiale de pétrole pour 2024. Elle a toutefois revu à la baisse ses prévisions pour 2025, notant que la baisse de la demande en Chine pourrait créer des difficultés.

Les analystes de l'IEA ont suggéré que les réductions de la production de pétrole mises en œuvre par les pays membres de l'OPEP+ resserrent les marchés physiques. Ils ont également souligné que la faiblesse de la croissance économique en Chine pèse désormais lourdement sur les gains mondiaux. Le rapport conclut en notant qu'un déficit de l'offre de pétrole pourrait se profiler alors que la saison de conduite estivale aux États-Unis devrait être la plus forte depuis l'ère de la pandémie.

