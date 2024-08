Focus des Économistes sur l'IPC US, la RBNZ Annonce une Baisse Inattendue de ses Taux d'Intérêt

Août 15, 2024 07:33

Le rapport sur l'inflation aux États-Unis, qui doit être publié plus tard dans la journée, attire l'attention des investisseurs et des traders. Toutefois, la journée a commencé par une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt directeur de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), ce qui a contraint le dollar néo-zélandais à perdre du terrain par rapport au dollar américain.

Par ailleurs, la livre sterling a été mise sous pression par la baisse de l'inflation des services en juin, les analystes suggérant que la Banque d'Angleterre pourrait procéder à de nouvelles baisses de taux d'intérêt.

Rapport sur l'IPC Américain

Plus tard dans la journée, le US Department of Labour Statistics publiera le rapport sur l'inflation du mois de juillet. Ce rapport devrait jouer un rôle dans la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt, prévue le mois prochain. Selon les prévisions des économistes, l'inflation devrait s'établir à 2,9%, en baisse par rapport aux 3% enregistrés en juin et se rapprochant de l'objectif de 2% de la Fed. En outre, d'un mois sur l'autre, l'inflation devrait progresser de 0,2%.

Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve Fédérale, a déclaré que "les progrès réalisés dans la réduction de l'inflation en mai et en juin sont les bienvenus, mais l'inflation reste inconfortablement supérieure à l'objectif de 2% du comité". Mme Bowman a également déclaré : "Je continue à considérer que l'inflation est quelque peu élevée. Et avec certains risques à la hausse pour l'inflation, je vois toujours la nécessité d'accorder une attention particulière à la stabilité des prix dans le cadre de notre mandat tout en surveillant les risques d'un affaiblissement important du marché du travail".

La RBNZ Réduit ses Taux de Manière Inattendue

Le conseil d'administration de la RBNZ a abaissé le taux officiel (OCR, pour Official Cash Rate) de 25 points de base, surprenant les analystes de marché qui s'attendaient à une approche "on hold" (maintien). C'est la première fois que la banque centrale néo-zélandaise réduit les coûts d'emprunt au cours des quatre dernières années.

Dans les remarques post-réunion, le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a déclaré que le conseil d'administration avait envisagé une série de mesures, mais que le consensus final était en faveur d'une réduction de 25 points de base. Orr a mentionné qu'il est confiant dans le fait que l'inflation revient dans sa fourchette cible et que la banque peut commencer à renormaliser les niveaux des taux d'intérêt.

L'inflation Britannique Progresse à 2,2%

L'IPC britannique a augmenté à 2,2% en juillet en glissement annuel, selon un rapport de l'Office for National Statistics (ONS). Ce chiffre est légèrement inférieur aux 2,3% prévus par les économistes. Il convient toutefois de noter qu'il est supérieur à l'objectif de 2% fixé par la Banque d'Angleterre (BoE). L'inflation de base est tombée à 3,3%, contre 3,5% en juin.

Les économistes de l'ONS ont noté : "L'inflation a légèrement augmenté en juillet, car bien que les coûts de l'énergie domestique aient baissé, ils ont moins diminué qu'il y a un an. Cette baisse a été partiellement compensée par les coûts hôteliers, qui ont baissé en juillet après une forte croissance en juin". La Confederation of British Industry (CBI) a indiqué que "l'inflation inférieure aux attentes de la Banque d'Angleterre sera considérée comme un signe positif que les pressions sur les prix continuent à se normaliser pour les ménages et les entreprises. Les données d'aujourd'hui donneront au Comité de Politique Monétaire de la Banque une certaine confiance dans le fait que les pressions sur les prix domestiques sont moins susceptibles de faire dérailler un retour durable à l'objectif de 2%".

