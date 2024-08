Trader le Titre Booking Holdings suite à la Performance du T2 Fiscal 2024

Août 08, 2024

Priceline.com a été fondé en 1997 et s'est rebaptisé Booking Holdings en 2018 pour refléter sa gamme diversifiée de voyages en ligne et de services connexes. Ses marques englobent la principale agence de voyage en ligne Booking.com, ainsi que Priceline.com, Agoda.com, Kayak.com, Rentalcars.com et OpenTable.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les performances de Booking Holdings au cours du deuxième trimestre fiscal 2024 et sur les prévisions des analystes pour l'action.

Action : Booking Holdings Inc Symbole sur le compte Invest.MT5 : BKNG Date du trade potentiel : 8 Août 2024 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 3 475 USD Niveau de Take Profit : 4 700 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source : Cours de l'action Booking Holdings sur la plateforme TradingView

Performance de Booking Holdings au T2 Fiscal 2024

Voici quelques-uns des éléments principaux du rapport sur les résultats pour le deuxième trimestre fiscal 2024 de Booking Holdings :

Bénéfice par action (BPA) de 41,90 USD contre 39,39 USD attendus et plus élevé que les 37,62 USD par action de la même période de l'année dernière

Chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 7% par rapport à la même période de l'année dernière

Le nombre de nuits réservées a progressé de 7% par rapport à l'année précédente

Réservations brutes de 41,4 milliards de dollars, en hausse de 4% par rapport à l'année précédente

Bénéfice net de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente

Booking Holdings a dépassé les attentes et les prévisions des analystes sur la plupart des indicateurs financiers. Le PDG, Glenn Fogel, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats que "l'entreprise a continué à bien fonctionner avec des nuitées, un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation dépassant les attentes antérieures".

Le ton de la conférence téléphonique était nettement différent de celui utilisé en février pour discuter des résultats du quatrième trimestre et des résultats de l'année 2023. Lors de cette conférence, Fogel a déclaré que les régulateurs espagnols recommandaient une amende de 530 millions de dollars en raison de soupçons selon lesquels l'une de ses marques, Booking.com, avait violé les lois sur la concurrence. Cette amende a contribué à une perte de 276 millions de dollars en 2023.

Fogel s'est également attardé sur la croissance des "voyages connectés", son programme de fidélité Genius et le potentiel de l'IA générative pour offrir une meilleure expérience de réservation et de voyage, tout en profitant à ses fournisseurs.

Cependant, des inquiétudes subsistent en coulisses concernant l'environnement réglementaire en Europe. Plus tôt cette année, l'autorité italienne de la concurrence a ouvert une enquête anticoncurrentielle sur Booking.com et les législateurs européens ont bloqué son acquisition d'Etraveli.

Cette situation pourrait peser sur la croissance de Booking Holdings en Europe, l'incertitude poussant certains analystes à attribuer une note de maintien à l'action, comme indiqué ci-dessous.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Booking Holdings ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Booking Holdings au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 20 notes d'achat, 6 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Booking Holdings est de 4 700 USD et le plus bas de 3 750 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Booking Holdings est de 4 163,00 USD.

Source : TipRanks, 6 août 2024

Un Exemple de Trade sur l'Action Booking Holdings

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Booking Holdings :

Achat de l'action en cas de dépassement du niveau 3 475 USD afin de tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé des analystes, à 4 700 USD.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 1 à 6 mois

Pour 10 actions Booking Holdings achetées : Si l'objectif est atteint = 12 250 USD de profit potentiel (4 700 USD – 3 475 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout dans la mesure où le récent rallye pourrait voir une série d'acheteurs se défaire de certaines de leurs positions à proximité des plus hauts.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter des actions américaines avec une commission à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Booking Holdings entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Booking Holdings en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de sociétés telles que Booking Holdings avec une faible commission de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder au Dashboard. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Booking Holdings en haut à droite de votre écran pour ouvrir le graphique de l’action. Cliquez sur Créer un Nouvel Ordre en bas de l'écran pour ouvrir le ticket d'ordre.

Source : MetaTrader WebTrader Admirals, Booking Holdings, Graphique MN – Période : Janvier 2011 à Août 2024 - Consultée le 6 Août 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Booking Holdings est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix.

