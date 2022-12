Focus sur les Devises de l'Australie et du Japon et la Dernière Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBA

Décembre 07, 2022 06:22

Conformément aux attentes, la Reserve Bank of Australia (RBA) a augmenté son taux directeur de 0,25% pour le porter à 3,1%, soulignant la force de l'AUD par rapport au JPY. C'est le huitième mois consécutif que la RBA resserre sa politique monétaire pour juguler l'inflation, dont le dernier niveau était de 7,3%.

Au plus haut depuis 10 ans, les taux d'intérêt australiens ont considérablement divergé de l'approche dovish du Japon, ce qui a pesé sur le JPY à un moment où l'inflation pousse les prix des exportations australiennes à la hausse. Le Japon est le deuxième plus grand marché d'exportation pour l'Australie, et le taux de change AUDJPY favorise actuellement le dollar australien lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires et de matières premières.

Les dépenses des consommateurs japonais s'affaiblissent ?

Les dépenses des ménages japonais se sont affaiblies en octobre, passant de 2,3% précédemment à 1,2% sur une base annuelle. Les salaires moyens en espèces (average cash earnings) ont également chuté à 1,8% de croissance en octobre contre 2,1% l'année dernière. Cela signifie-t-il que les dépenses de consommation s'affaiblissent au Japon ?

L'"importation" de l'inflation avec des biens provenant d'Australie et d'autres pays pourrait ajouter à la pression exercée sur la Banque du Japon pour qu'elle envisage de relever les taux d'intérêt. D'autre part, la rémunération des heures supplémentaires au Japon a progressé de 7,9% en octobre, contre 6,7% au cours du même mois de l'année dernière. En octobre, le chômage s'est maintenu au faible niveau de 2,6%, ce qui ajoute à l'argument selon lequel le marché de l'emploi japonais reste solide.

Le secteur minier se redresse après la pandémie ?

Les exportations australiennes sont extrêmement importantes pour la croissance économique globale, dans la mesure où le pays dépend fortement des matières premières minières. L'Australie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de charbon, de bauxite, d'alumine, de minerai de fer, de nickel, d'argent, de plomb et de minerai d'or.

On estime que la croissance du marché mondial du nickel seul passera de 22 milliards USD en 2019 à 81 milliards USD en 2030. Le marché international de l'aluminium devrait quant à lui passer de 123 milliards USD en 2019 à 216 milliards USD en 2030.

Maintenant que la pandémie de COVID-19 est en repli, l'industrie minière australienne se redresse, ce qui pourrait être un important moteur de croissance à moyen terme. Nous en saurons plus sur le taux de croissance du PIB australien en glissement trimestriel mercredi, lors de la publication des résultats du troisième trimestre.

Précédemment au niveau de 0,9%, le consensus table sur un taux de croissance de 0,7% au troisième trimestre. Sur une base annuelle, le marché s'attend à ce que le PIB de l'Australie ait augmenté de 6,2% au troisième trimestre, contre 3,6% à la même période l'année dernière.

La bonne nouvelle pour le Japon et l'Australie est que les prix spot du pétrole brut ont récemment plongé sous les 80 USD le baril, ce qui laisse espérer qu'au moins un des moteurs de l'inflation est en train de ralentir.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.