Focus des Économistes sur la Décision de Taux de la BCE et sur le Rapport NFP des US

Juin 06, 2024 06:06

Alors que la première semaine de juin touche à sa fin, les économistes attendent la décision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux d'intérêt jeudi et le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de mai vendredi.

En Australie, la croissance économique a à peine échappé à l'immobilisme au premier trimestre de cette année, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA) Michele Bullock ayant déclaré aux membres du Sénat, juste avant la publication du rapport sur le PIB, qu'elle ne s'attendait pas à ce que le PIB augmente.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BCE

Le conseil d'administration de la BCE se réunira jeudi pour décider de la politique monétaire et des taux d'intérêt. La majorité des économistes pensent que la BCE abaissera les taux d'intérêt de 25 points de base après la réunion du conseil. Cependant, les analystes attendront de lire la déclaration post-réunion et les commentaires des décideurs politiques pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire des taux dans les prochains mois.

L'inflation de la zone euro a augmenté de 2,6% sur une base annuelle en mai, s'éloignant de l'objectif de 2% de la BCE après des augmentations de 2,4% au cours des deux mois précédents, selon l'estimation flash d'Eurostat.

Les analystes de S&P Global Market Intelligence ont déclaré que "nous pensons que les derniers chiffres de l'inflation et des salaires diminuent la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en juillet, mais nous voyons la BCE réduire ses taux deux fois de plus avant la fin de l'année si la tendance à la baisse de l'inflation reprend au cours du troisième trimestre, comme prévu".

Entre juillet 2022 et septembre 2023, la BCE a relevé ses taux d'intérêt de 450 points de base, resserrant ainsi sa politique monétaire, une action qui a contribué à faire baisser le taux d'inflation globale dans la zone euro d'un pic de 10,6% en octobre 2022 à 2,6% en mai 2024.

Rapport sur les Emplois Non Agricoles (NFP) aux États-Unis pour Mai 2024

Vendredi, le Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) du mois de mai. Les analystes de marché estiment que le chiffre NFP pourrait s'élever à 190 000, en hausse par rapport aux 175 000 enregistrés en avril. Certains d'entre eux affirment même que si les prévisions se confirment, la Fed pourrait envisager de repousser la première baisse des taux d'intérêt prévue pour le mois de novembre. Le rapport NFP est pris en compte par le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed lors de la fixation des taux d'intérêt.

Le BLS a publié mardi son rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey). Le rapport a montré que les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont diminué de 296 000 pour atteindre 8,059 millions en avril, le niveau le plus bas depuis février 2021.

Le PIB Australien Progresse à Peine au T1 2024

L'économie australienne n'a progressé que de 0,1% au cours des trois premiers mois de l'année, selon un rapport de l'Australian Bureau of Statistics (ABS). Il s'agit du taux de croissance du PIB le plus faible enregistré en Australie depuis septembre 2021.

Les analystes d'ABS ont écrit dans la note d'accompagnement que "la croissance du PIB a été faible en mars, l'économie ayant connu sa plus faible croissance en cours d'année depuis décembre 2020. Le PIB par habitant a diminué pour le cinquième trimestre consécutif, chutant de 0,4% en mars et de 1,3% sur l'ensemble de l'année".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Rapport sur le PIB de l'UE pour le T1 2024

Le rapport sur la croissance du PIB de la zone euro pour le premier trimestre 2024 sera publié par Eurostat vendredi. Les économistes s'attendent à ce que le taux de croissance du PIB soit de 0,3% sur une base trimestrielle et de 0,4% sur une base annuelle, ce qui correspond aux chiffres du quatrième trimestre 2024.

Selon les dernières perspectives mondiales de la Deutsche Bank, la banque allemande a revu à la hausse les prévisions du PIB de la zone euro pour cette année, les faisant passer de 0,4% à 0,9%. Les prévisions de la banque pour 2025 pour la zone euro restent inchangées à 1,5%.

En ce qui concerne l'inflation dans la zone euro, le rapport indique : "Nos perspectives d'inflation sont globalement inchangées ; rigides et avec des risques de hausse en 2024, convergeant vers l'objectif en 2025, mais la composition est un peu moins favorable à la BCE, avec une inflation des services plus élevée et une inflation de base des biens plus faible".

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.