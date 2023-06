Focus sur l'IPC Britannique, la PBoC Réduit ses Taux

Juin 20, 2023 22:17

Le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni, qui doit être publié mercredi, sera l'une des publications financières les plus importantes du début de la semaine. La décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt étant prévue pour jeudi, le rapport devrait être examiné de près par les analystes de marché.

La Banque Populaire de Chine (PBoC) a poursuivi l'assouplissement de sa politique monétaire, comme la plupart des économistes s'y attendaient. En Europe, certains responsables politiques de la Banque Centrale Européenne (BCE) ont souligné que la banque centrale de la zone euro ne devrait pas s'abstenir d'augmenter les coûts d'emprunt une fois de plus le mois prochain.

Rapport sur l'inflation de mai au Royaume-Uni

Tôt mercredi matin, les analystes de marché auront l'occasion d'examiner les données sur l'inflation britannique publiées par l'Office for National Statistics (ONS). Les économistes prévoient que l'inflation en mai s'élèvera à 8,5% en glissement annuel. Si cette prévision est confirmée, cela signifierait que l'inflation globale a baissé de 0,2% par rapport aux chiffres d'avril.

Le conseil d'administration de la Banque d'Angleterre s'attend à ce que l'inflation tombe à 5% d'ici à la fin 2023, tandis que ses analystes prévoient que la croissance des prix à la consommation atteindra l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre d'ici à la fin 2024. Il convient de noter que jeudi, le conseil de la BoE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt, les économistes suggérant qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait être en cours.

Décision de la PBoC sur les taux d'intérêt en Chine

Le conseil d'administration de la PBoC a réduit le taux directeur des prêts à un an de 10 points de base, de 3,65% à 3,55%, et le taux directeur des prêts à cinq ans de 10 points de base également, de 4,3% à 4,2%, et ce pour la première fois au cours des dix derniers mois.

Le changement de la politique monétaire de la banque centrale chinoise était attendu par les économistes dans la mesure où les données financières récentes ont montré que l'économie locale a du mal à prendre de la vitesse.

Hausse des ventes au détail au Canada en avril ?

Mercredi, Statistics Canada communiquera des informations sur les ventes au détail du pays en avril. Les économistes suggèrent que les ventes au détail ont progressé de 0,2% en avril sur une base mensuelle, revenant ainsi en territoire positif après avoir enregistré une baisse de 1,4% en mars.

Le Conference Board of Canada (CBoC) a publié il y a quelques jours un rapport indiquant que son indice des dépenses de consommation montrait une baisse des achats au cours de la première semaine d'avril, mais une croissance constante pour le reste du mois. L'enquête de la CBoC mentionne que "l'augmentation générale pourrait indiquer que les consommateurs estiment que les influences sur les charges financières, telles que les hausses de taux d'intérêt, ont atteint leur maximum, ce qui leur permet de s'engager davantage dans des achats plutôt que dans l'épargne".

Il convient de noter que, bien que la Banque du Canada (BoC) ait promis de suspendre ses plans de resserrement monétaire, elle a été contrainte d'augmenter les taux d'intérêt au début du mois lorsque des données ont montré que l'économie était en surchauffe.

Les décideurs de la BCE commentent les coûts d'emprunt

Deux des responsables politiques de la BCE ont suggéré qu'une augmentation des coûts d'emprunt serait appropriée sur la base des dernières données financières.

Isabel Schnabel a déclaré que "le fait que nous ayons sous-estimé la persistance de l'inflation l'année dernière augmente la probabilité que nous sous-estimions l'inflation aujourd'hui. Nous devons donc continuer à relever les taux d'intérêt jusqu'à ce que nous ayons des preuves convaincantes que l'évolution de l'inflation sous-jacente est compatible avec un retour de l'inflation globale à l'objectif de 2%".

Peter Kazimir, un autre membre du conseil d'administration de la BCE, a fait remarquer que l'arrêt des hausses de taux trop tôt constituerait un risque bien plus important qu'un resserrement excessif. M. Kazimir a également déclaré que "les risques d'inflation à la hausse restent importants, liés au marché du travail, aux prix des denrées alimentaires et aux marges bénéficiaires".

Goldman Sachs réduit ses prévisions pour le PIB de la Chine

Goldman Sachs (GS), l'une des plus grandes banques d'investissement au monde, a annoncé qu'elle réduisait ses prévisions concernant le taux de croissance du PIB de la Chine en 2023. Les analystes de GS ont abaissé les perspectives de croissance de 6,0% à 5,4%, ce qui laisse présager de nouvelles difficultés économiques.

La note de GS mentionne : "L'élan de la réouverture s'estompant rapidement, les défis à moyen terme tels que la démographie, le ralentissement pluriannuel de l'immobilier, les problèmes d'endettement implicite des gouvernements locaux et les tensions géopolitiques pourraient commencer à prendre de l'importance dans les perspectives de croissance de la Chine".

