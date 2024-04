Focus sur le Rapport de l’IPC US et la Décision de la BCE sur les Taux d’Intérêt

Avril 11, 2024 07:34

La semaine se poursuit avec le rapport sur l'inflation aux États-Unis et la décision sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne (BCE) parmi les données les plus attendues. Les chiffres de l'inflation en provenance des États-Unis devraient être examinés de près par les analystes de marché alors que le rapport NFP de vendredi a montré un marché du travail tendu, renforçant les arguments selon lesquels la Réserve Fédérale (Fed) pourrait repousser la baisse des taux prévue en juin.

Par ailleurs, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a laissé son taux d'intérêt inchangé à 5,5%, comme prévu. Le conseil d'administration de la RBNZ a reconnu que la croissance économique du pays reste faible et a souligné que "une politique monétaire restrictive reste nécessaire pour réduire davantage les pressions sur les capacités et l'inflation".

Rapport sur l'IPC Américain

Le US Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera les données sur l'inflation du mois de mars dans le courant de la journée. Selon les prévisions, l'inflation globale devrait s'établir à 3,4% sur une base annuelle, ce qui est supérieur au chiffre de 3,2% de février. L'inflation de base devrait quant à elle diminuer, pour s'établir à 3,7% en glissement annuel.

Bien que l'inflation de base semble diminuer, les deux chiffres sont bien supérieurs aux niveaux visés par la Fed. Le rapport sur l'inflation du BLS pourrait jouer un rôle dans la mise en œuvre de la politique monétaire de la Fed, étant donné que les données économiques solides de ces dernières semaines, telles que le dernier rapport NFP, ont réduit les espoirs d'une réduction des taux en juin.

Les analystes de la Banque Royale du Canada (RBC) prévoient toujours une réduction des coûts d'emprunt en juin, mais ajoutent que les risques d'un report sont importants. "Plus la progression de l'inflation est irrégulière (comme elle l'a été au début de 2024), plus la Fed devra maintenir ses taux stables pendant longtemps. Notre propre hypothèse de base est que la première baisse de taux interviendra en juin, avec un risque de retard", notent-ils.

Décision sur les Taux d'intérêt de la BCE

La Banque Centrale Européenne devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt jeudi après-midi. La plupart des analystes ne s'attendent pas à ce que le conseil d'administration de la BCE assouplisse sa politique monétaire, bien qu'une discussion soit en cours entre ses membres, comme le révèlent les propos tenus dans les médias.

Selon les données publiées la semaine dernière par Eurostat, l'inflation a chuté de manière inattendue à 2,4% en mars. Ce chiffre est plus proche de l'objectif de 2% de la BCE qu'il ne l'a jamais été au cours des derniers mois, ce qui soulève la possibilité d'un changement de politique monétaire. Certains analystes suggèrent que la banque centrale de la zone euro pourrait commencer à réduire ses taux en juin, mais la croissance des salaires et les prix des services semblent toujours élevés.

Les analystes de marché de TD Securities suggèrent que la BCE optera pour un maintien de sa politique après la réunion d'avril. "En termes de signaux pour juin, nous ne pensons pas que Lagarde voudra être plus claire sur le fait que la première réduction interviendra probablement en juin. Ainsi, Lagarde réitérera probablement que le conseil d'administration souhaite voir les données salariales du premier trimestre avant de décider de la date de la première réduction", notent-ils dans leur rapport.

Fitch Ratings Réduit les Perspectives de la Chine

Fitch Ratings a révisé les perspectives de la Chine à "Négative" dans sa dernière évaluation économique, tout en maintenant sa note de crédit souveraine à "A+". Les analystes de Fitch ont écrit que leur révision reflète les risques croissants pour les perspectives des finances publiques de la Chine, ajoutant que le déficit des administrations publiques pourrait augmenter jusqu'à 7,1% du PIB en 2024.

Le rapport de Fitch indique que la croissance du PIB devrait être ramenée à 4,5% en 2024, contre 5,2% en 2023. Cependant, les économistes sont optimistes en ce qui concerne la déflation, puisqu'ils notent qu'ils "ne prévoient pas de période prolongée de déflation, avec une inflation de 0,7% à la fin de 2024 et de 1,3% à la fin de 2025".

