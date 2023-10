Focus sur le Rapport NFP, le Sell-Off des Obligations se Poursuit

Octobre 05, 2023 06:21

Alors que les économistes se concentrent sur le prochain rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu pour vendredi, un autre rapport sur l'emploi en provenance des États-Unis a déclenché un sell-off des obligations sur les marchés. Le rapport JOLTS publié hier a montré que les offres d'emploi du mois d'août étaient beaucoup plus nombreuses que prévu, ce qui indique que l'économie ne s'est pas ralentie malgré la politique monétaire restrictive de la Réserve Fédérale (Fed).

Les craintes des investisseurs de voir la Fed augmenter plus longtemps les taux d'intérêt les ont poussés à vendre des obligations d'État. En conséquence, le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans, tandis que le taux d'intérêt des obligations d'État britanniques à 30 ans a atteint 5% pour la première fois au cours des 25 dernières années.

Nonfarm Payrolls aux États-Unis pour Septembre 2023

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour septembre 2023 seront publiées par le Bureau of Labour Statistics (BLS) vendredi. Les analystes de marché interrogés par Dow Jones s'attendent à ce que ce rapport indique une augmentation de 170 000 emplois. Toutefois, il convient de noter que les chiffres des NFPs ont parfois tendance à surprendre les économistes, dans la mesure où ils ne sont pas toujours conformes aux prévisions.

Le US Labour Department a publié mardi son enquête mensuelle sur les offres d'emploi et le taux de rotation de la main-d'œuvre (Job Openings and Labor Turnover Survey). Le rapport indique que les offres d'emploi se sont élevées à 9,61 millions en août, soit un bond de près de 700 000 par rapport à juillet et bien plus que les 8,8 millions estimés par le Dow Jones. Cette hausse n'était pas attendue, car les offres d'emploi avaient diminué au cours des derniers mois, montrant l'effet de la politique monétaire stricte mise en œuvre par la Fed.

La RBNZ Maintient ses Taux d'Intérêt Inchangés

La banque centrale de Nouvelle-Zélande a maintenu ses coûts d'emprunt inchangés, comme l'attendaient les économistes. Le communiqué publié à l'issue de la réunion indique que "le comité a convenu que les taux d'intérêt pourraient devoir rester à un niveau restrictif pendant une période plus longue. On s'attend toujours à ce que l'inflation diminue pour se situer dans la fourchette cible d'ici le second semestre de 2024".

Le conseil d'administration de la RBNZ a noté que "une période prolongée de ralentissement de l'activité est nécessaire pour réduire la pression inflationniste. Il existe un risque à court terme que l'activité et l'inflation ne ralentissent pas autant que nécessaire". À la suite de la décision de la RBNZ concernant les taux d'intérêt, le dollar néo-zélandais est tombé à son plus bas niveau en trois semaines par rapport au dollar américain.

Le Yen Japonais a-t-il été Soutenu ?

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a refusé de dire si Tokyo était intervenu pour soutenir le yen, ajoutant que "nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires contre l'excès de volatilité, sans exclure aucune option".

Le yen japonais a chuté face au dollar américain, atteignant son niveau le plus bas depuis un an, avant de se redresser hier soir, les analystes du marché soupçonnant le ministère des finances d'être intervenu pour contrôler la situation. Le yen a perdu 12% de sa valeur en 2023.

