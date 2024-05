Focus sur le PIB aux US, l'IPC Australien Progresse de Manière Inattendue en Avril

Mai 30, 2024 07:08

L'économie américaine est à l'honneur cette semaine : les marchés auront l'occasion d'examiner les données du PIB, tandis que le débat sur les taux d'intérêt et la possibilité d'une réduction se poursuit, les décideurs politiques donnant des signaux contradictoires.

En Australie, un taux d'inflation élevé en avril a soulevé des questions sur l'avenir des ajustements de la politique monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA).

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Rapport Préliminaire du PIB US au T1 2024

Jeudi, les économistes pourront en apprendre davantage sur l'état de l'économie américaine grâce à un rapport préliminaire sur le PIB du 1er trimestre 2024 qui sera publié par le US Bureau of Economic Analysis (BEA).

Certains économistes prévoient que l'économie du pays a progressé de 3,1% au premier trimestre de l'année. La croissance du PIB réel des États-Unis devrait s'établir à 1,3% (en rythme annuel).

Un rapport d'EY, commentant les données publiées en avril, a déclaré : "À l'approche du deuxième trimestre, nous pensons que l'économie ralentira doucement, dans la mesure où le ralentissement de la demande de main-d'œuvre, le fléchissement de la croissance des salaires, la persistance de l'inflation et les conditions de crédit rigoureuses limitent l'activité du secteur privé. Et nous soulignons que si l'inflation s'avère plus tenace que prévu, le risque de ralentissement de la croissance des revenus réels, l'attitude de la Fed consistant à rester plus longtemps à un niveau plus élevé et le resserrement des conditions financières pourraient être importants pour l'économie. Dans l'ensemble, nous prévoyons une croissance moyenne du PIB réel de 2,4% en 2024, limitée par un début d'année plus lent, et nous continuons à prévoir un ralentissement de la croissance à 1,7% en 2025".

M. Kashkari (Fed) Suggère que d'Autres Progrès en Matière d'Inflation Pourraient être Nécessaires

Le président de la Réserve Fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré aux journalistes de CNBC que la Fed devrait attendre d'avoir une vision plus claire d'une tendance à la baisse de l'inflation avant d'abaisser les coûts d'emprunt.

"Je pense qu'il faudra encore de nombreux mois de données positives sur l'inflation pour que je sois convaincu qu'il est approprié de réduire les taux d'intérêt. Je ne vois pas la nécessité de se dépêcher de réduire les taux. Je pense que nous devrions prendre notre temps et faire les choses correctement", a déclaré M. Kashkari.

M. Kashkari, qui est l'un des responsables politiques les plus actifs de la Fed, n'a pas hésité à suggérer que le relèvement des taux d'intérêt est une option qui pourrait être envisagée si les conditions économiques aux US l'exigeaient.

Il convient de noter que l'IPC aux États-Unis s'est élevé à 3,4% en avril sur une base annualisée, alors que l'objectif de la Fed est de 2%.

Hausse Inattendue de l'IPC Mensuel Australien

Selon un rapport de l'Australian Bureau of Statistics (ABS), l'inflation mensuelle a augmenté de 3,6% en avril, sur une base annuelle. Ce chiffre dépasse les attentes des analystes, qui prévoyaient une hausse de 3,4%. Malgré cette hausse surprenante, les économistes de l'ABS ont noté que l'inflation avait été relativement stable au cours des cinq derniers mois.

Les analystes de Saxo Bank, s'adressant aux journalistes du Guardian, ont suggéré que "cela pourrait continuer à donner des raisons à la RBA de reporter les réductions de taux, mais il est peu probable que des hausses de taux reviennent sur la table étant donné le relâchement du marché du travail australien et la tension sur les consommateurs".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Le Livre Beige de la Fed sera Publié Mercredi

La Fed publiera son Livre Beige (Beige Book) dans le courant de la journée. Les données contenues dans le Livre Beige pourraient apporter des éclaircissements sur l'état de l'économie américaine et aider les économistes à prévoir l'avenir de la politique monétaire de la Fed.

Le Livre Beige de la Fed est un rapport publié huit fois par an par la Réserve Fédérale. Il fournit un résumé des conditions économiques actuelles dans les 12 Districts de la Réserve Fédérale. Le rapport comprend des informations anecdotiques sur divers secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et les dépenses de consommation, aidant ainsi les décideurs politiques à évaluer les tendances économiques et à prendre des décisions éclairées en matière de politique monétaire.

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.