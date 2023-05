Focus sur le PIB aux US, Baisse de l'IPC au Royaume-Uni

Mai 25, 2023 05:23

Le rapport préliminaire sur le PIB américain pour le premier trimestre de l'année sera l'une des données les plus importantes du reste de la semaine.

Au Royaume-Uni, le rapport sur l'IPC a montré que l'inflation globale a fortement chuté en avril, atteignant 8,7% en glissement annuel. Toutefois, ce chiffre reste supérieur aux 8,2% anticipés par les économistes.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a relevé les coûts d'emprunt de 25 points de base, comme attendu. Dans son communiqué post-réunion, le conseil d'administration de la RBNZ a souligné que "l'OCR (Official Cash Rate) devra rester à un niveau restrictif dans un avenir prévisible, afin de garantir que l'inflation des prix à la consommation revienne à l'objectif cible de 1 à 3%, tout en soutenant un emploi durable maximal".

Rapport préliminaire sur le PIB du T1 2023 aux États-Unis

Le US Bureau of Economic Analysis (BEA) devrait publier les données préliminaires concernant la croissance du PIB du pays au premier trimestre 2023. Selon les prévisions des économistes, le taux de croissance du PIB américain devrait s'établir à 1,1% sur une base trimestrielle. S'il est confirmé, ce chiffre correspondra à celui du quatrième trimestre 2022.

Le chiffre du PIB sera pris en considération par le conseil d'administration de la Réserve Fédérale, alors que les décideurs de la banque centrale tentent de lutter contre l'inflation en resserrant la politique monétaire. La National Association for Business Economics (NABE) des États-Unis a publié un rapport indiquant que la croissance attendue du PIB cette année sera de 0,4%, contre une croissance de 0,9% en 2022. Le rapport de la NABE indique ce qui suit : "Les taux d'intérêt devraient baisser et l'inflation devrait ralentir en 2024, tandis que la croissance de l'emploi devrait se modérer et le taux de chômage augmenter".

Rapport de mai sur l'inflation à Tokyo

Le Japanese Statistics Bureau publiera le rapport sur l'inflation à Tokyo en mai vendredi matin. Les analystes de marché tablent sur une hausse de l'IPC de Tokyo qui atteindrait 3,9% sur une base annuelle. En avril, le chiffre de l'IPC était de 3,5%. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation de base à Tokyo, considérée comme un indicateur avancé des tendances nationales, atteigne 3,3% en mai.

Plus tôt dans le mois, l'inflation nationale de base s'est établie à 3,4% sur une base annuelle. Ce chiffre a entretenu les attentes d'une modification des mesures de relance massives de la Banque du Japon cette année. Les économistes de BNP Paribas ont noté que "la BOJ n'aura probablement pas d'autre choix que de réviser à la hausse ses prévisions d'inflation en juillet. Les attentes en matière d'inflation progressant, le risque d'une modification de la politique monétaire pourrait augmenter".

Ventes au détail au Royaume-Uni en avril

Au Royaume-Uni, l'Office for National Statistics (ONS) publiera son rapport sur les ventes au détail d'avril. Les économistes suggèrent que les ventes au détail ont chuté de 2,8% sur une base annuelle en avril. Le coût élevé de la vie semble avoir pesé sur les ventes au détail, les budgets des ménages britanniques souffrant à cause de la forte inflation, tandis que la hausse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre (BoE) n'améliore pas la situation pour les consommateurs.

Selon un rapport de Retail Economics, "les intentions de dépenses dans le commerce de détail se heurtent à la priorité donnée aux dépenses dans des domaines précédemment négligés pendant la pandémie, notamment les vacances d'été à venir. Cela signifie que les consommateurs font preuve d'une plus grande prudence lorsqu'ils dépensent. Les acheteurs qui cherchent à réduire leurs dépenses essentielles se tournent vers le hard-discount pour réduire le coût de leurs achats alimentaires hebdomadaires".

Rapport d'avril sur les commandes de biens durables aux États-Unis

Le rapport sur les commandes de biens durables en avril est la dernière donnée importante publiée cette semaine par les États-Unis. Les analystes de marché suggèrent que les commandes ont baissé de 1,1% en avril sur une base mensuelle, bien que le Census Bureau ait enregistré une augmentation significative de 3,2% en mars. Les commandes de biens durables, publiées par le US Census Bureau, mesurent le coût des commandes reçues par les fabricants de biens durables, c'est-à-dire de biens prévus pour durer trois ans ou plus, tels que les véhicules à moteur et les appareils électroménagers.

Dans un document publié par la Brookings Institution, basée à Washington, Ben Bernanke, ancien directeur de la Réserve Fédérale, et Olivier Blanchard, économiste en chef du FMI de 2008 à 2015, ont déclaré que la poussée inflationniste à partir de 2021 était largement alimentée par les marchés de l'énergie ainsi que par les pénuries d'automobiles et d'autres biens durables.

