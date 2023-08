Focus sur les Prix de l'Immobilier en Chine, les Ventes au Détail aux US et l'Inflation au UK

Août 16, 2023 22:31

De nombreuses actions asiatiques ont chuté mercredi et le marché britannique a ouvert en baisse, les investisseurs digérant les informations sur la faiblesse des prix de l'immobilier en Chine, les craintes de nouvelles hausses de taux aux États-Unis et les dernières données sur l'inflation au Royaume-Uni. Examinons de plus près ce qui s'est passé sur les marchés.

Ouvrir mon Compte Démo Gratuit

Les Consommateurs Américains Restent Résilients

Mardi, les ventes au détail aux États-Unis ont progressé nettement plus que prévu, la consommation semblant rester forte malgré les prix élevés. Ce chiffre plus élevé que prévu intervient quelques jours après l'annonce d'une hausse de l'inflation annuelle américaine à 3,2% en juillet, contre 3% en juin, bien que cette hausse soit moins importante que prévu.

La solidité des ventes au détail a alimenté les craintes que la Réserve Fédérale ne décide qu'elle a encore du travail à faire en matière d'inflation. En conséquence, Wall Street a clôturé la journée dans le rouge, les valeurs bancaires étant également touchées par la nouvelle selon laquelle Fitch Ratings pourrait déclasser un certain nombre de banques américaines. Le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont chuté respectivement de 1,02%, 1,14% et 1,16%.

Données Décevantes en Provenance de Chine

Les craintes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde, combinées à la faiblesse des prix de l'immobilier en Chine, ont fait chuter de nombreuses actions asiatiques mercredi, le yuan chinois étant également affecté négativement.

Les prix de l'immobilier ont baissé en juillet par rapport à l'année précédente, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois, qui connaît des difficultés depuis un certain temps. Cette annonce fait suite à la nouvelle selon laquelle la banque centrale chinoise a réduit ses taux d'intérêt de manière inattendue après avoir constaté un ralentissement des ventes au détail et de la production industrielle. En outre, la semaine dernière, l'inflation chinoise a été déclarée négative dans un contexte de faible demande intérieure et de baisse des exportations.

Tous ces éléments témoignent de la stagnation de l'économie chinoise, qui n'a pas été à la hauteur depuis sa réouverture post-Covid et qui a réduit les attentes en matière de croissance économique chinoise et mondiale pour 2023.

Par conséquent, l'indice Shanghai Composite et l'indice Hang Seng de Hong Kong ont clôturé mercredi sur des pertes respectives de 0,82% et 1,23%, marquant tous deux une quatrième journée consécutive de baisse.

L'inflation au Royaume-Uni : Bilan Mitigé

Mercredi, l'inflation annuelle au Royaume-Uni a fortement chuté à 6,8% au cours de la période de douze mois se terminant en juillet, comme prévu. Bien que cela marque un net recul par rapport au taux record de 11,1% atteint en octobre, il est encore loin du taux cible de 2% de la Banque d'Angleterre (BoE).

Si le taux d'inflation global est susceptible de faire les gros titres, d'autres indicateurs inflationnistes sont susceptibles d'avoir causé des maux de tête aux décideurs politiques de la BoE.

L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, est restée inchangée en juillet à 6,9%, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle tombe à 6,8%. L'inflation des services a progressé à 7,4%, contre 7,2% en juin. La stagnation de l'inflation de base et l'augmentation de l'inflation des services suggèrent qu'il y a encore du travail à faire pour maîtriser la hausse des prix au Royaume-Uni.

Ces dernières données sur l'inflation font suite à l'annonce, mardi, que les salaires britanniques ont augmenté bien plus que prévu et à un taux annuel record entre avril et juin, soulignant les inquiétudes de la BoE selon lesquelles la forte croissance des salaires alimente l'inflation.

Après avoir clôturé la séance de mardi sur une perte de 1,57%, l'indice britannique FTSE 100 a ouvert en baisse mercredi, le marché réfléchissant à la perspective d'une hausse des taux d'intérêt dans le pays et de l'autre côté de l'Atlantique. À l'inverse, la livre sterling s'est renforcée par rapport au dollar américain et à l'euro.

J'ouvre mon compte démo maintenant

Et Maintenant ?

Après les données sur l'inflation du mois de juillet aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni, la zone euro devrait annoncer ses derniers chiffres vendredi.

Alors que l'inflation globale devrait tomber à 5,3% au cours des douze mois précédant juillet, l'inflation de base devrait rester statique à 5,5%.

Il convient d'être particulièrement prudent sur les marchés à l'approche de cette publication, dans la mesure où tout résultat inattendu pourrait entraîner une augmentation de la volatilité.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.