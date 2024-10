Focus sur les Rapports d'IPC du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et du Canada

Les rapports d'inflation du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ainsi que la décision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux d'intérêt seront les principales données financières attendues cette semaine.

Au Royaume-Uni, le taux de chômage est tombé à 4% entre juin et août, tandis que le salaire moyen (hors primes) a progressé de 4,9% en juin-août, contre 5,1% en mai-juillet. Les analystes du National Institute of Economic and Social Research (NIESR) ont déclaré au Guardian que "c'est une bonne nouvelle pour l'inflation et que cela pourrait donner à la Banque d'Angleterre une plus grande confiance en ce qui concerne les réductions de taux d'intérêt".

L'IPC Canadien Sous l'Objectif de la Banque du Canada en Septembre ?

Plus tard dans la journée, la Banque du Canada (BoC) et Statistics Canada devraient publier leurs rapports sur IPC de septembre. Les analystes de marché prévoient une baisse de l'inflation globale à 1,8% en glissement annuel. L'objectif d'inflation de la Banque du Canada reste fixé à 2%. Ces derniers jours, certains rapports ont indiqué que la Banque du Canada pourrait abaisser ses taux d'intérêt plus tôt que la Réserve Fédérale afin de stimuler la faible croissance économique du pays.

Les économistes de RBC ont noté dans un rapport publié le 15 octobre que "l'IPC global d'une année sur l'autre devrait avoir baissé à 1,8% en septembre, contre 2% en août, tandis que le sous-indice qui exclut les composantes plus volatiles que sont les aliments et l'énergie est resté stable à 2,4%. Les mesures préférées de l'inflation de base de la Banque du Canada (IPC trimestriel, médian et "supercore") devraient, dans l'ensemble, avoir baissé sur une base annualisée de trois mois. Cela indique que les pressions sur les prix ont continué à se relâcher conformément à des perspectives très faibles à court terme pour l'économie".

Rapport sur l'IPC de la Nouvelle-Zélande pour le T3 2024

Mercredi matin, les analystes auront l'occasion d'examiner le rapport sur l'inflation de la Nouvelle-Zélande pour le troisième trimestre de l'année. Les économistes s'attendent à ce que le rapport montre que l'inflation est tombée à 2,3% sur une base annualisée, contre 3,3% au deuxième trimestre. Sur une base trimestrielle, cependant, les analystes prévoient une augmentation de 0,7% par rapport à 0,3% au trimestre précédent.

Un rapport de Westpac a déclaré : "Nous estimons que les prix à la consommation en Nouvelle-Zélande ont augmenté de 0,7% au cours du trimestre de septembre. L'inflation annuelle tomberait ainsi à 2,2%, soit la première fois qu'elle est inférieure à 3% depuis 2021. L'inflation au cours du trimestre de septembre a été alimentée par de fortes augmentations des tarifs des conseils locaux, des primes d'assurance et des prix des denrées alimentaires. Ces augmentations sont contrebalancées par la baisse des prix des carburants et des biens durables importés. Notre prévision est légèrement inférieure à celle de la RBNZ dans son communiqué de politique monétaire du mois d'août, reflétant la baisse des prix des carburants au cours des derniers mois en raison de la chute du prix du pétrole".

Les Analystes Prévoient une Baisse de l'IPC Britannique en Septembre

Plus tard dans la journée de mercredi, l'Office for National Statistics (ONS) publiera son rapport sur IPC de septembre. Certains analystes s'attendent à ce que le chiffre global baisse à 1,9%, ce qui est inférieur à l'objectif de la BoE. L'inflation de base devrait également reculer à 3,4%.

Après sa réunion de politique monétaire du 19 septembre, les décideurs de la banque centrale britannique ont noté que "la politique monétaire devra rester restrictive pendant suffisamment longtemps jusqu'à ce que les risques d'un retour durable de l'inflation vers l'objectif de 2% à moyen terme se soient encore dissipés". Les projections de la BoE suggèrent que l'inflation globale pourrait rester au-dessus de son objectif de 2% tout au long de l'année 2025 avant de tomber en dessous de l'objectif en 2026.

