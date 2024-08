Focus sur la Réunion de la BoJ sur les Taux, l'Économie Allemande se Contracte au T2 2024

Juillet 31, 2024 07:29

La semaine s'annonce chargée sur les marchés, avec de grandes banques centrales, telles que la Réserve Fédérale (Fed) et d'autres, qui doivent annoncer leurs décisions en matière de taux d'intérêt. La Banque du Japon (BoJ) commencera demain et les investisseurs et les traders se focaliseront sur la décision, le yen japonais s'étant affaibli par rapport au dollar américain au cours des derniers mois.

De mauvaises nouvelles sont venues d'Allemagne, où l'économie s'est contractée au deuxième trimestre de l'année, n'étant plus qu'à un trimestre de croissance négative d'une récession technique.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Rapport sur l'IPC Australien du T2 2024

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) va publier les données de l'inflation pour le deuxième trimestre 2024. Les économistes prévoient que l'inflation globale s'établira à 1% sur une base trimestrielle, correspondant à la lecture du premier trimestre de l'année. Cependant, ils s'attendent également à ce que l'inflation globale augmente à 3,8% sur une base annuelle, contre 3,6% enregistrés au premier trimestre 2024.

Commentant les rapports sur l'inflation australienne, les analystes de marché de la Commonwealth Bank of Australia (CBA) ont déclaré que "les chiffres de l'IPC du T1 2024 et des récents indicateurs mensuels de l'IPC ont été supérieurs aux attentes, et la RBA a durci le ton sur les perspectives d'inflation".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Banque du Japon

Le conseil d'administration de la BoJ se réunira pour discuter des taux d'intérêt mercredi. Si la plupart des économistes ne s'attendent pas à une évolution des taux à l'issue de cette réunion, une minorité laisse la porte ouverte à une hausse des taux pouvant aller jusqu'à dix points de base. Toutefois, des nouvelles sont attendues concernant le programme d'allègement, les analystes suggérant qu'il pourrait passer de 6 000 milliards de yens japonais d'achats d'obligations chaque mois à 5 000 milliards.

Une note de la banque ING, publiée le 26 juillet, suggère que "la décision est serrée, mais nous maintenons notre opinion selon laquelle la BoJ augmentera ses taux de 15 points de base et réduira son programme d'achat d'obligations simultanément". Les analystes de la banque néerlandaise ont noté que l'économie japonaise est de nouveau sur la voie de la reprise et que la croissance des salaires est également en hausse, ce qui donne à la BoJ plus de confiance pour ajuster sa politique monétaire.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

L'Économie Allemande s'est Contractée au T2 2024

Selon les données préliminaires publiées par Destatis mardi matin, le PIB de l'Allemagne s'est contracté de 0,1% au deuxième trimestre de cette année. Ce chiffre n'est pas conforme aux attentes des économistes, qui tablaient sur une croissance de 0,1%.

Le rapport indique que le taux de croissance négatif est dû à une baisse de l'activité liée aux investissements dans l'industrie manufacturière et la construction. Au premier trimestre, l'économie allemande avait progressé de 0,2%.

Les analystes d'ING ont noté que "dans l'ensemble, les données d'aujourd'hui confirment une fois de plus que l'Allemagne est le retardataire de la zone euro en matière de croissance. Pris entre des difficultés cycliques et structurelles, il n'y a pas de solution facile pour sortir de cette longue stagnation. Néanmoins, un rebond au second semestre est toujours possible, même s'il est très improbable qu'il soit important".

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.