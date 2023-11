Focus sur le Rapport de l'Inflation US

Novembre 15, 2023 07:46

Le rapport sur l'inflation américaine d'octobre, qui doit être publié aujourd'hui, attire l'attention des investisseurs et des traders du monde entier. Certains analystes suggèrent que l'inflation globale devrait s'établir à 3,3% sur une base annuelle, poursuivant ainsi sa chute au cours des derniers mois.

Toutefois, ils notent également que l'inflation pourrait rester stable autour de 3% au cours des prochains mois, ce qui inciterait la Réserve Fédérale américaine (Fed) à prendre davantage de mesures. Commentant la publication des données d'aujourd'hui, les économistes de la Commerzbank ont écrit dans leur rapport : "L'inflation devrait surprendre sensiblement à la hausse pour donner un élan positif significatif au dollar américain".

Les données de l'Office for National Statistics (ONS) ont montré que les offres d'emploi au Royaume-Uni ont baissé pour le 16ème mois consécutif mais sont restées au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Les analystes de l'ONS ont souligné que "l'inflation s'étant atténuée au cours du dernier trimestre, les salaires réels augmentent désormais à leur rythme le plus rapide depuis deux ans".

Rapport d'Octobre sur l'IPC US

Le US Bureau of Labour Statistics (BLS) devrait publier des données concernant l'inflation du pays plus tard dans l'après-midi. Les analystes de marché prévoient une inflation de 0,1% d'un mois sur l'autre. Si ce chiffre est confirmé, il sera nettement inférieur à celui de septembre (0,4%).

L'inflation de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, devrait rester à 4,1% sur une base annuelle et à 0,3% sur une base mensuelle. Certains économistes suggèrent qu'une baisse de l'inflation globale en octobre pourrait stimuler le prix des actions et exercer une certaine pression sur le dollar américain.

Rapport d'Octobre sur l'IPC au Royaume-Uni

L'Office for National Statistics (ONS) annoncera mercredi les chiffres de l'IPC britannique pour le mois d'octobre. Les chiffres élevés de l'inflation au début de l'année ainsi que la hausse des taux d'intérêt ont pesé sur la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, le gouvernement évaluant les moyens de générer de la croissance économique.

Les économistes suggèrent que l'inflation globale pourrait s'élever à 4,8% en glissement annuel et à 0,1% en glissement mensuel. Les économistes d'ING estiment que "sauf énorme surprise à la hausse dans les chiffres de l'inflation des services et des salaires la semaine prochaine, nous pensons que la Banque sera à l'aise pour maintenir les taux inchangés en décembre".

Les Prix du Pétrole Progressent de 1% à la suite du rapport de l'OPEP+

L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole et ses alliés (OPEP+) a revu à la hausse la production mondiale de pétrole, contrant ainsi les inquiétudes liées à la faiblesse de l'économie chinoise, qui pourrait nuire à la demande de pétrole.

Au contraire, un rapport de la US Energy Information Administration (EIA) a indiqué que la production américaine de pétrole augmenterait moins que prévu, en raison d'une baisse de la demande.

Morgan Stanley et Goldman Sachs en Désaccord sur les Baisses de Taux à Venir

Les économistes de Morgan Stanley ont exprimé leur conviction que la Réserve Fédérale commencerait à réduire les taux d'intérêt à partir de juin 2024, en procédant à des réductions de 25 points de base (pb) à partir du dernier trimestre de l'année.

Au contraire, les analystes de Goldman Sachs ont suggéré que la Fed commencerait par une première réduction des taux de 25 points de base au cours du quatrième trimestre 2024 et procéderait à de petites réductions des taux jusqu'à la mi-2026.

