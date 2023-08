Focus sur le Symposium Jackson Hole

Les économistes et les analystes de marché se concentrent déjà sur le symposium de Jackson Hole, la réunion annuelle de la Réserve Fédérale, qui aura lieu du 24 au 26 août dans le Wyoming. De l'autre côté du Pacifique, la banque centrale chinoise a surpris les investisseurs lundi en réduisant certains de ses taux d'intérêt, mais pas autant que prévu.

La Chine Réduit ses Taux d'Intérêt, Mais Pas Autant Que Prévu

La Banque Populaire de Chine (PBoC) a annoncé sa décision de réduire son taux directeur à un an lundi, tout en laissant inchangé son taux à cinq ans. Certains analystes de marché s'attendaient à un changement plus radical de la politique monétaire de la banque centrale, de sorte que la décision n'a pas été conforme aux attentes. Les données relatives à l'activité économique dans le pays ont montré que la Chine peine à redresser la barre depuis le début de l'année, la demande semblant s'essouffler.

Les économistes de Capital Economics ont déclaré aux journalistes de CNBC que la PBoC ne semble pas disposée à procéder à des réductions de taux plus importantes, mais ils ont suggéré que le gouvernement chinois est susceptible de fournir un soutien fiscal supplémentaire afin de stimuler l'économie.

Les Analystes de Kiwibank Prévoient une Baisse des Taux Néo-Zélandais en Mai 2024

Un rapport publié par Kiwibank suggère que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt en mai 2024. Le rapport mentionne que "la trajectoire de l'OCR (Official Cash Rate) a cependant été plus hawkish que nous l'avions espéré. Nous avons été surpris de constater que l'ensemble de la trajectoire a été relevée jusqu'en 2026. ... la porte est ouverte à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Tout d'abord, la RBNZ souhaite que les ménages soient touchés de plein fouet par le récent resserrement de la politique monétaire dans les mois à venir. L'idée d'une baisse des taux a été délibérément écartée, afin de maintenir les prêts hypothécaires et autres à un niveau élevé. Nous continuons de penser que la prochaine étape sera une baisse des taux. Et nous prévoyons une baisse bien avant la plupart des observateurs et la RBNZ elle-même. Nous prévoyons maintenant la première baisse en mai de l'année prochaine".

Nomura Révise les Prévisions de Croissance Economique de la Chine

Invoquant la faiblesse des données financières publiées en juillet et mettant en garde contre une "spirale descendante", Nomura a révisé ses prévisions de croissance économique pour la Chine cette année, les ramenant à 4,6% contre 5,1% précédemment. Toutefois, les prévisions de croissance de Nomura pour 2024 sont restées inchangées à 3,9%.

Les économistes de Nomura ont écrit dans leur rapport : "Dans les mois à venir, la croissance sera soumise à de nouvelles pressions à mesure que la demande de voyages refoulée après la pandémie reprendra de l'ampleur".

