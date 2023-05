Focus sur les Ventes au Détail US et l'IPC du Canada

Mai 16, 2023 23:30

Les ventes au détail américaines du mois d'avril et les rapports sur l'inflation au Canada seront au centre de l'attention aujourd'hui, tandis que les analystes de marché examineront de près les données financières en provenance de Chine. Le Chinese National Bureau of Statistics (NBS) a rapporté que les ventes au détail en avril ont progressé de 18,4% sur une base annuelle, soit près de 3% de moins que prévu. Le rapport a montré que la production industrielle a augmenté de 5,6% sur une base annuelle, manquant ainsi les attentes des analystes.

Au Royaume-Uni, l'Office for National Statistics (ONS) a annoncé que le taux de chômage avait augmenté au cours du trimestre janvier-mars, s'établissant à 3,9%. Selon le rapport de l'ONS, cette augmentation est due au nombre de personnes au chômage depuis plus d'un an.

Ventes au détail aux États-Unis en avril

Le rapport sur les ventes au détail du mois d'avril aux États-Unis sera publié par le US Census Bureau plus tard dans la journée. Les experts du marché tablent sur une hausse de 0,7% d'un mois sur l'autre. Certains analystes suggèrent qu'un chiffre positif des ventes au détail, combiné à un marché du travail solide, signifierait que l'économie américaine pourrait éviter la récession.

Le Financial Times (FT) a rapporté que "les perspectives pour les ventes au détail sont mitigées dans la mesure où la force persistante du marché du travail et des salaires est susceptible de soutenir les dépenses de consommation".

Canada : Rapports sur l'inflation d'avril

Mercredi, les investisseurs seront dans l'attente des rapports sur l'inflation canadienne publiés par la Banque du Canada (BdC) et Statistics Canada. Ces deux rapports sont pris en compte par la BoC lors de la planification de sa politique monétaire et pourraient affecter la valeur du dollar canadien par rapport aux autres devises.

Les analystes de marché suggèrent que le rapport de la BoC sur l'IPC montrera probablement une inflation globale de 3,9% en glissement annuel, tandis que les données de Statistics Canada devraient indiquer une baisse de l'inflation à 3,7% en glissement annuel. L'objectif de la Banque du Canada est de ramener l'inflation à 2%, ce qui, selon les analystes, devrait se produire d'ici la fin de l'année 2024. La banque centrale du Canada a maintenu ses taux d'intérêt inchangés lors de sa dernière réunion, mais le gouverneur de la BoC a laissé entendre que les marchés ne devraient pas s'attendre à des baisses de taux dans l'immédiat.

Commission Européenne : L'économie de la zone euro devrait croître davantage que prévu

Un sondage publié par la Commission Européenne (CE) a montré que les économies de la zone euro devraient croître plus rapidement que prévu cette année, malgré des chiffres d'inflation et des taux d'intérêt élevés. Les économistes de la CE ont déclaré que les 27 membres de l'UE connaîtraient une croissance moyenne de 1% cette année, contre une estimation précédente de 0,8%. De plus, le rapport note que les prévisions de croissance pour 2024 sont passées de 1,6% à 1,7%.

En ce qui concerne l'inflation, le sondage de la CE souligne que "la chute des prix des matières premières énergétiques entraîne une forte baisse des factures de consommation d'énergie et du taux global de croissance des prix par rapport à son pic d'octobre, mais l'inflation de base s'est consolidée. En conséquence, les marchés ont augmenté les attentes concernant les futures hausses des taux directeurs. La légère contraction de l'inflation de base en avril suggère qu'elle a également atteint un pic, mais on s'attend maintenant à ce que la convergence vers l'objectif prenne plus de temps. Une plus grande persistance de l'inflation de base obligerait les autorités monétaires à agir encore plus vigoureusement pour endiguer les pressions inflationnistes".

Rapport de politique monétaire de la PBoC pour le T1 2023

La Banque Populaire de Chine (PBoC) a publié son rapport de politique monétaire du premier trimestre lundi. Les économistes de la PBoC ont noté que "la croissance économique de la Chine connaîtra probablement une croissance marquée au deuxième trimestre 2023 en raison d'un faible effet de base", ajoutant que "la politique monétaire prudente sera précise et énergique".

Selon le rapport, le conseil d'administration de la PBoC s'est engagé à "empêcher la transmission des risques de l'étranger à la Chine" et à "maintenir des taux d'intérêt raisonnables et appropriés".

