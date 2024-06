La Hausse de l'Inflation en Australie Ajoute de la Pression sur la RBA

Juin 27, 2024 07:31

L'inflation en Australie a continué de s'emballer en mai, dépassant les prévisions, selon un rapport publié plus tôt dans la matinée. Bien que les consommateurs australiens et les acheteurs de maisons aient du mal à ajuster leurs plans de dépenses en raison des prix à la consommation élevés, les économistes suggèrent que la Reserve Bank of Australia (RBA) pourrait envisager d'augmenter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.

Par ailleurs, le cours de l'action de Nvidia s'est redressé après trois jours consécutifs de baisse, qui ont fait perdre au géant de la technologie plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L'IPC Australien de Mai Dépasse les Prévisions

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) a révélé aujourd'hui que l'inflation mensuelle a atteint 4,0% en mai sur une base annuelle, dépassant ainsi les attentes des économistes qui prévoyaient une inflation de 3,8%. Il s'agit du plus haut niveau d'inflation enregistré en 2024, et c'est le troisième mois consécutif que les prix à la consommation progressent.

Les économistes suggèrent maintenant que la tendance à la hausse de l'inflation pourrait se refléter dans les chiffres du deuxième trimestre, poussant la RBA à augmenter les taux d'intérêt. Le dollar australien a gagné du terrain face au dollar américain mercredi matin, la probabilité d'un nouveau resserrement de la politique monétaire ayant augmenté.

Le gouverneur adjoint de la RBA, Christopher Kent, a déclaré que les taux d'intérêt élevés contribuaient au ralentissement de la croissance de la demande et à la baisse de l'inflation. Kent a réitéré que la banque centrale prendrait le temps d'évaluer la situation : "Si les données économiques récentes ont été mitigées, elles ont renforcé la nécessité de rester vigilant face aux risques de hausse de l'inflation. Par conséquent, en ce qui concerne la trajectoire des taux d'intérêt, le conseil d'administration de la RBA n'exclut rien".

Rapport sur le PIB Américain du T1 2024

Le US Bureau of Economic Analysis (BEA) publiera son rapport sur la croissance du PIB au premier trimestre le jeudi 27 juin. Les analystes de marché prévoient un taux de croissance économique de 1,3%, ce qui correspond au chiffre du trimestre précédent. Un PIB plus élevé que prévu pourrait indiquer la vigueur de l'économie malgré des taux d'intérêt plus élevés, ce qui rendrait plus difficile l'ajustement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale.

Commentant l'état de l'économie américaine, un rapport publié par Deloitte le 20 juin suggère que "la croissance du PIB réel a ralenti dans l'ensemble au premier trimestre 2024, se rapprochant de nos prévisions précédentes. Nous nous attendons à ce que la croissance du PIB continue à se modérer au cours du second semestre de cette année et au début de la suivante, mais la situation reste globalement positive".

Rapport sur le PIB du Royaume-Uni pour le T1 2024

L'Office for National Statistics (ONS) devrait publier son rapport sur la croissance du PIB britannique pour le premier trimestre de l'année. Selon les prévisions des analystes, l'économie britannique a probablement progressé de 0,2% sur une base annuelle et de 0,6% sur une base trimestrielle, ce qui correspond aux chiffres enregistrés au trimestre précédent.

L'économie britannique a connu des difficultés au cours des derniers trimestres, les taux d'intérêt élevés et les chiffres de l'inflation ayant affecté les budgets des consommateurs ainsi que l'activité des entreprises. Avec les élections prévues le 4 juillet, de bonnes nouvelles sont venues du front de l'inflation la semaine dernière, la croissance des prix à la consommation ayant atteint l'objectif de la Banque d'Angleterre (BoE) pour la première fois au cours des trois dernières années.

