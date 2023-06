Trader le Titre AMD Après le Dévoilement d'une Nouvelle puce d'IA

Juin 15, 2023 21:55

AMD a annoncé son intention de lancer une nouvelle puce pour l'intelligence artificielle (IA) qui, espère-t-elle, rivalisera avec NVIDIA. Pour en savoir plus et connaître les prévisions des analystes pour l'action, voir ci-dessous.

Action : Advanced Micro Devices Inc Symbole sur le compte Invest.MT5 : AMD Date du trade potentiel : 14 juin 2023 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 133 USD Niveau de Take Profit : 200 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Source : Cours de l'action AMD sur la plateforme TradingView

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

J'ouvre un compte démo gratuit

Le nouveau processeur d'IA d'AMD pour rivaliser avec NVIDIA ?

Le fabricant de puces AMD a annoncé ses puces de traitement graphique (GPU) les plus avancées pour l'intelligence artificielle (IA). Elle s'appelle MI300X et commencera à être expédiée en fin d'année. Ces types de puces sont utilisés pour construire des programmes d'IA et pourraient constituer une nouvelle source de revenus pour le fabricant de puces, qui est principalement connu pour les puces de traitement informatique traditionnelles.

Le MI300X a une capacité de mémoire allant jusqu'à 192 Go, ce qui lui permet d'exécuter des modèles d'IA plus volumineux que les puces d'IA actuelles. Par exemple, la puce d'IA H100 de NVIDIA, concurrente, possède une mémoire de 120 Go. Une des raisons pour lesquelles les puces de NVIDIA sont si populaires est qu'elles permettent aux développeurs d'accéder aux fonctionnalités matérielles centrales de la puce.

AMD a annoncé que sa puce aura son propre logiciel appelé ROCm. Les puces offriront également l'Infinity Architecture, qui permet d'utiliser huit puces MI300X dans un seul système. La plupart des applications d'IA utilisent huit GPU ou plus simultanément.

Selon Lisa Su, PDG d'AMD, le marché des puces d'accélération d'IA pour les centres de données pourrait passer de 30 milliards de dollars cette année à plus de 150 milliards de dollars en 2027. Cependant, AMD n'a pas encore annoncé de prix pour la puce. La puce d'IA H100 de NVIDIA coûte plus de 30 000 dollars, il sera donc intéressant de voir s'ils essaient de rivaliser sur le prix en étant moins chers.

Il reste à voir si les développeurs adopteront la puce d'AMD. Par conséquent, il est incertain de savoir comment cela pourrait affecter les résultats financiers tant que la puce n'est pas commercialisée et utilisée par les créateurs de systèmes d'IA. Cependant, il y a eu des rapports selon lesquels Amazon Web Services, le plus grand fournisseur de services de cloud computing au monde, envisage d'utiliser les puces d'AMD.

Le cours de l'action a augmenté à la suite de cette nouvelle, mais a ensuite chuté davantage lorsque AMD n'a pas officiellement révélé un acheteur phare pour ses puces. Cela souligne à quel point la négociation de produits liés à l'intelligence artificielle peut être volatile. La large gamme d'objectifs de cours des analystes pour l'action d'AMD, telle qu'indiquée ci-dessous, montre l'énorme différence d'opinion sur les perspectives du cours de l'action d'AMD également.

La volatilité est susceptible de se poursuivre, il est donc important d'exercer une gestion des risques appropriée et une diversification adéquate lors de la réflexion sur l'investissement dans les fabricants de puces d'IA.

Prévision des Actions AMD - Que Disent les Analystes ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action MercadoLibre au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 8 notes d'achat, 1 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action MercadoLibre est de 1 770 USD et le plus bas de 1 350 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action MercadoLibre est de 1 602,78 USD.

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision des actions AMD au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 21 notes d'achat, 8 de maintien et 0 de vente pour cette action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action AMD est de 200,00 $, et le plus bas est de 77,00 $.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action AMD est de 123,04 USD.

Source : TipRanks - 14 juin 2023

Un Exemple de Trade sur l'Action AMD

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action AMD :

Acheter l'action lorsque son prix dépasse le plus haut après l'annonce, soit 133,00 $, pour tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé des analystes, qui est de 200,00 $.

Limitez votre risque à un maximum de 5 % de votre compte total.

Période : 1 à 6 mois.

Pour 10 actions AMD achetées : Si l'objectif est atteint = 670,00 USD de profit potentiel (200 USD – 133,00 USD * 10 actions).



Rappelez-vous que les marchés montent et descendent et il est peu probable que le prix des actions augmente en ligne droite. En réalité, il peut même baisser de façon importante avant de remonter, surtout compte tenu de la volatilité actuelle des actions dans le secteur des puces.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions AMD entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions AMD en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de sociétés telles que AMD avec une faible commission de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder au Dashboard. Cliquez sur Investir sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez AMD et ouvrez la page de l’action. Saisissez le nombre d'actions que vous souhaitez acheter dans la partie droite de l'écran et cliquez sur "Acheter" pour placer votre ordre sur le marché !

Source : Admirals MetaTrader 5. AMD. Graphique Mensuel. Période du 1 Février 2011 au 14 Juin 2023, édité le 14 Juin 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

S'inscrire avec Admirals

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action AMD est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour acheter des actions AMD dès aujourd'hui ! ▼▼▼

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES:

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, études de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après dénommée "Analyse") publiées sur le site web de Admirals SC Ltd. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants: