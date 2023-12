Comment Trader Alphabet (ex Google) sur le Potentiel de Croissance de l'IA

L'année 2023 sera certainement rappelée comme l'année de l'IA (intelligence artificielle). Après la présentation de ChatGPT par OpenAI vers la fin de 2022, cela a suscité l'excitation quant aux possibilités de l'industrie et a déclenché une sorte de course aux armements parmi les principales entreprises technologiques mondiales.

Parmi les actions technologiques apparemment bien positionnées pour bénéficier de cette industrie en croissance, on trouve la société mère de Google, Alphabet. Et ce n'est pas sa seule opportunité de croissance pour l'avenir. Continuez à lire pour en savoir plus sur Alphabet et sur ce que les analystes prévoient pour l'action en 2024.

Pourquoi trader Alphabet ?

À la fin d'octobre, Alphabet a publié son rapport sur les résultats du troisième trimestre. Bien que le chiffre d'affaires et les bénéfices aient augmenté de manière significative et dépassé les attentes des analystes, un segment n'a pas répondu aux attentes, ce qui a déçu les investisseurs. Voici quelques points saillants du rapport du troisième trimestre :

Chiffre d'affaires de 76,69 milliards de dollars par rapport à un chiffre attendu de 75,98 milliards de dollars - et une augmentation de 11,0% en glissement annuel (GA).

Bénéfice par action (BPA) de 1,55 $ contre un BPA attendu de 1,45 $ - et une augmentation de 46,2% en GA.

Le résultat opérationnel a augmenté de 24,6%, passant de 17,14 milliards de dollars à 21,34 milliards de dollars.

Les revenus publicitaires ont augmenté de 9,5%, passant de 54,48 milliards de dollars à 59,65 milliards de dollars.

Les revenus de Google Cloud ont augmenté de 20,9%, passant de 6,90 milliards de dollars à 8,34 milliards de dollars, mais ont dépassé les attentes.

C'est Google Cloud qui a déçu les investisseurs, les revenus étant inférieurs aux attentes de plus de 20 millions de dollars. Dans le marché florissant de l'informatique en nuage, la part de marché de 11% de Google Cloud est nettement inférieure à celle d'Amazon Web Services (32%) et de Microsoft Azure (22%).

Cependant, bien que les investisseurs puissent être déçus que les revenus cloud n'aient pas atteint les attentes, ils ont continué de croître fortement en glissement annuel. De plus, après une série de pertes, le segment a enregistré trois trimestres consécutifs de rentabilité.

Il est important de se rappeler que le marché du cloud est encore relativement jeune, il croît rapidement et, bien qu'il puisse être à la traîne par rapport à ses concurrents, une part de marché de 11% n'est certainement pas négligeable. Si nous prenons AWS comme exemple, cela montre que Google Cloud a le potentiel d'être une opération à marge considérable dans les années à venir.

Mais c'est l'IA qui a volé la vedette cette année et qui a attiré l'attention des investisseurs et des grandes entreprises technologiques. Alors, quels sont les prospects d'Alphabet dans ce domaine ?

Lorsque OpenAI a dévoilé ChatGPT en novembre 2022, son succès inattendu a poussé d'autres entreprises technologiques à se précipiter pour lancer leurs propres offres d'IA en réponse. Quelques mois après le lancement de ChatGPT, Google a annoncé son propre chatbot d'IA, Bard.

Le lancement n'a pas été un succès retentissant, le chatbot faisant une erreur factuelle dès sa première présentation. Cependant, Alphabet prévoit de lancer un nouveau modèle de langage important en 2024 appelé Gemini.

La vaste gamme de produits d'Alphabet le positionne bien pour bénéficier des avancées de la technologie de l'IA. Google Search, YouTube, Google Cloud et Android, ainsi que leurs utilisateurs respectifs, ont tous le potentiel de bénéficier de l'investissement massif d'Alphabet dans l'IA. Néanmoins, la concurrence dans l'industrie est déjà féroce, avec d'autres géants de la technologie tels que Microsoft et Amazon intensifiant également leurs investissements dans leurs propres offres d'IA.

Les actions d'Alphabet ont déjà augmenté de plus de 50% en 2023. Alors, que prévoient les analystes pour le cours de l'action à partir de maintenant ?

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Alphabet ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision des actions d'Alphabet au cours des 3 derniers mois, il existe actuellement 26 recommandations d'achat, 6 de conservation et 0 de vente sur l'action. Le prix le plus élevé pour une prévision des actions d'Alphabet est de 180,00 $, avec un objectif de prix le plus bas à 129,00 $.

L'objectif de prix moyen pour une prévision des actions d'Alphabet est de 153,57 $.

Source : TipRanks - 19 décembre 2023

Un Exemple de Trade sur l'Action Alphabet

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Alphabet :

Achat de l'action autour du niveau 140 USD pour tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé des analystes, soit 153,00 $.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 6 à 12 mois

Pour 20 actions Alphabet achetées :

Si l'objectif est atteint = 260,00 USD de bénéfice potentiel [(153,00 USD - 140,00 USD) * 20 actions].

N'oubliez pas que les marchés montent et descendent et il est peu probable que le cours de l'action monte en ligne droite. En fait, il pourrait même descendre beaucoup plus avant de remonter.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Source : Admirals MetaTrader WebTrader - Alphabet Inc. Graphique H1. Date de capture : 19 décembre 2023. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou de la performance future.

