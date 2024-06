Trader le Titre easyJet suite à la Performance du S1

Juin 07, 2024 03:27

Malgré des résultats semestriels en hausse, easyJet a été le plus mauvais élève du FTSE 100 en mai, l'action perdant près de 15% de sa valeur. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les résultats semestriels de la compagnie aérienne et pour découvrir les prévisions des analystes sur l'action pour le reste de l'année.

Action : easyJet Symbole sur le compte Invest.MT5 : EZJ Date du trade potentiel : 4 Juin 2024 Horizon de temps : 6 - 12 mois Niveau d'Entrée : 500 p Niveau de Take Profit : 693 p Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Source : Cours de l'action easyJet sur la plateforme TradingView

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Ouvrir un compte démo

Performances d'easyJet au Premier Semestre

Voici quelques points essentiels des résultats d'easyJet pour les six mois se terminant le 31 mars 2024.

Chiffre d'affaires de 3,3 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente

Perte avant impôts de 350 millions de livres, plus élevée que prévu mais meilleure que la perte de 411 millions de livres de l'année précédente

Bénéfice de la division holidays avant impôts de 31 millions de livres, soit une augmentation de 210%

Le nombre de passagers a progressé de 11% pour atteindre 36,7 millions

Lors de la séance boursière qui a suivi l'annonce, le cours de l'action easyJet a chuté de 6% et a continué à baisser au cours des trois séances suivantes. Cependant, malgré la perte globale, il reste des points positifs à retenir de la performance de la compagnie aérienne au premier semestre.

Il convient d'examiner cette perte dans un contexte plus large. Les compagnies aériennes sont des entreprises saisonnières, dont la demande est plus forte en été qu'en hiver. Dans le cas d'easyJet, la compagnie aérienne a tendance à perdre de l'argent au cours du premier semestre de l'année, avant d'enregistrer généralement un meilleur second semestre.

Cette année, la perte a été moins importante que l'année dernière et il s'agit de la troisième année consécutive où les pertes du premier semestre ont diminué.

Le nombre de passagers et les revenus ont tous deux augmenté d'une année sur l'autre. En outre, la division holidays d'easyJet, qui propose des forfaits, a poursuivi son impressionnante trajectoire de croissance, avec un bénéfice avant impôts en forte hausse d'une année sur l'autre.

Pour l'avenir, la compagnie aérienne prévoit un second semestre positif, avec une augmentation du revenu par siège et de la capacité.

Néanmoins, avec des réductions de taux d'intérêt qui ne se sont pas encore concrétisées et une croissance économique atone dans toute l'Europe, la demande estivale pourrait ne pas être aussi forte que beaucoup l'avaient prédit au début de l'année.

De plus, la semaine dernière, le gouvernement espagnol a infligé une amende à easyJet et à trois autres compagnies aériennes pour "pratiques abusives" en ce qui concerne les frais de bagages et de sièges. Si ces amendes sont maintenues, elles pourraient entraver la capacité d'easyJet à générer des revenus annexes à l'avenir.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre easyJet ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action easyJet au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 7 notes d'achat, 3 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action easyJet est de 850 p (pence) et le plus bas est de 525 p.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action easyJet est actuellement de 693,30 p.

Source : TipRanks, 4 juin 2024.

Un Exemple de Trade sur l'Action easyJet

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action easyJet :

Achat de l'action en cas de dépassement du niveau 500 p afin de tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix moyen des analystes, à 693 p.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 6 à 12 mois

Pour 100 actions easyJet achetées : Si l'objectif est atteint = 193 GBP de profit potentiel [(693 p – 500 p) * 100 actions].



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter et vendre des actions britanniques avec une commission de 0,1%, et des frais de transaction minimum de 1 GBP. Cela signifie que l'exemple d'idée de trading ci-dessus se traduirait par une commission de 1 GBP au total (d'autres frais peuvent s'appliquer, veuillez consulter la section Spécifications des Contrats de notre site web pour plus de détails).

Comment Acheter des Actions easyJet en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter plus de 4 500 actions sur certaines des plus grandes places boursières du monde.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder au Dashboard. Ouvrez la plateforme de trading en ligne. Recherchez easyJet et cliquez sur le symbole pour ouvrir le graphique de prix. Cliquez sur Créer un Nouvel Ordre en bas de l'écran pour ouvrir le ticket d'ordre.

Source : MetaTrader WebTrader Admirals, easyJet, Graphique MN – Consulté le 4 juin 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ouvrir un compte démo

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action easyJet est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour acheter des actions easyJet dès aujourd'hui ! ▼▼▼

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES:

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, études de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après dénommée "Analyse") publiées sur le site web de Admirals SC Ltd. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants: