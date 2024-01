Trader le Titre Intel sur fonds de Nouvelles Usines de Production & Puces d'IA

Janvier 05, 2024 04:02

Le fabricant de puces Intel est en train de transformer radicalement son business model. Il construit la première usine de production de puces basée aux États-Unis et une autre en Israël, avec l'aide des gouvernements américain et israélien, tout en lançant une nouvelle gamme de produits d'intelligence artificielle.

Toutefois, ces mesures interviennent à un moment où les ventes d'ordinateurs ont connu huit trimestres de baisse et où la concurrence de Nvidia et d'AMD s'est accrue. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les perspectives commerciales d'Intel en 2024 et sur les prévisions des analystes pour l'action.

Action : Intel Corp. Symbole sur le compte Invest.MT5 : INTC Date du trade potentiel : 2 Janvier 2024 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 51.50 USD Niveau de Take Profit : 68 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Source : Cours de l'action Intel sur la plateforme TradingView

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Ouvrir un compte démo

Perspectives Commerciales d'Intel pour 2024

Intel entre dans une période très active de transformation de son business model. À la fin de l'année dernière, Intel a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de fabrication de puces aux États-Unis et est le principal candidat au financement par le gouvernement de puces destinées à l'armée américaine. Bien qu'aucun accord formel n'ait été confirmé, Intel a été un fervent partisan de la loi "Chips and Science Act" du président Joe Biden, d'une valeur de 53 milliards de dollars, qui vise à réduire la dépendance à l'égard des technologies étrangères. En 2021, Intel a investi 20 milliards de dollars dans deux usines de fabrication de puces basées en Arizona.

Le gouvernement israélien a également annoncé son intention d'accorder une subvention de 3,2 milliards de dollars pour la construction d'une nouvelle usine de fabrication de puces d'une valeur de 25 milliards de dollars dans le sud d'Israël. Alors que moins de 10% de la main-d'œuvre d'Intel est basée en Israël, l'entreprise s'est attachée à construire des usines sur trois continents afin de rivaliser avec ses concurrents.

Bien qu'Intel ait investi massivement dans de nouvelles usines de fabrication de puces, il reste à voir si les commandes justifient le coût. L'entreprise a annoncé des commandes de puces provenant de ses usines de l'Arizona, qui pourraient augmenter si elle devient le seul fabricant de puces de pointe aux États-Unis.

L'entreprise a également annoncé une série de nouveaux produits d'intelligence artificielle, notamment ses nouveaux processeurs Core Ultra pour les ordinateurs portables ultraminces. Toutefois, les ventes d'ordinateurs sont en baisse et ne devraient pas se redresser prochainement. AMD et Apple se livrent également à une forte concurrence dans ce domaine. Les investisseurs se sont davantage intéressés à ses nouvelles puces d'intelligence artificielle appelées Gaudi3, destinées aux logiciels d'intelligence artificielle générative, qui seront lancées dans le courant de l'année.

Bien que les projets d'Intel soient intéressants, il convient de rappeler que la société a connu des difficultés ces dernières années. Ce n'est qu'en 2022 que l'entreprise a affiché la plus grosse perte trimestrielle de son histoire, en raison de l'effondrement de la demande en ordinateurs personnels. Les ventes ont baissé de 36% et la marge brute de 38%. Son prochain rapport sur les bénéfices, le 25 janvier 2024, constituera une mesure importante des plans d'Intel pour l'avenir et les notes mitigées des analystes ci-dessous montrent l'incertitude qui entoure l'action.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Intel ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Intel au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 6 notes d'achat, 20 de maintien et 3 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Intel est de 68 USD et le plus bas de 17 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Intel est de 41,20 USD.

Source : TipRanks, 2 janvier 2024

Un Exemple de Trade sur l'Action Intel

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Intel :

Achat de l'action autour du niveau 51.50 USD pour tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif le plus élevé des analystes, à 68 USD.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 1 à 6 mois

Pour 10 actions Intel achetées : Si l'objectif est atteint = 165 USD de profit potentiel (68 USD – 51.50 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère l'incertitude qui entoure les projets et les investissements futurs d'Intel.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Intel entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Intel en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de sociétés telles que Intel avec une faible commission de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder au Dashboard. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Intel en haut à droite de votre écran pour ouvrir le graphique de l’action. Cliquez sur Créer un Nouvel Ordre en bas de l'écran pour ouvrir le ticket d'ordre.

Source : Plateforme Admirals, Intel, Graphique MN – Période : de janvier 2014 à janvier 2024, consultée le 2 janvier 2024.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ouvrir un compte démo

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Intel est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour acheter des actions Intel dès aujourd'hui ! ▼▼▼

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES:

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, études de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après dénommée "Analyse") publiées sur le site web de Admirals SC Ltd. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants: