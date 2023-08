Trading pour les Débutants - Inflation, Déflation et Désinflation : Ce qu'il faut savoir

Août 11, 2023 20:31

Jeudi, le Bureau des statistiques du travail des États-Unis a publié les dernières données sur l'inflation aux États-Unis, avec une inflation annuelle en hausse à 3,2%. Cette annonce a suivi les nouvelles de mercredi du Bureau national des statistiques de la Chine indiquant que l'inflation annuelle en Chine était devenue négative, chutant à -0,3%.

Nous avons beaucoup entendu parler de la hausse des prix au cours de la dernière année, mais que se passe-t-il lorsque l'inflation devient négative ? Et pourquoi les économistes la redoutent-ils plus qu'une inflation élevée et positive ? Continuez à lire pour le découvrir.

Qu'est-ce que l'Inflation ?

Alors que beaucoup d'entre nous n'étaient peut-être pas très familiers avec le concept d'inflation il y a quelques années, nous pouvons maintenant réciter la définition les yeux fermés.

L'inflation mesure le rythme auquel les prix augmentent dans une économie au cours d'une période donnée. Par conséquent, l'inflation peut également être considérée comme le taux auquel la monnaie perd son pouvoir d'achat.

Qu'est-ce que la Déflation ?

La déflation est l'opposé de l'inflation, elle se produit lorsqu'il y a une baisse des prix globaux dans une économie et, par conséquent, une augmentation du pouvoir d'achat de l'argent.

Il est important de ne pas confondre ce concept avec la désinflation, qui désigne une baisse du taux d'inflation et qui se produit actuellement dans de nombreuses économies avancées du monde. La désinflation se produit lorsque les prix augmentent, mais que le rythme de leur augmentation ralentit.

Par exemple, en juin, le taux d'inflation annuel au Royaume-Uni est passé à 7,9 %, contre 8,7 % le mois précédent. Il s'agit d'un cas de désinflation. Bien que les prix continuent d'augmenter chaque année , le rythme de leur augmentation a diminué.

La déflation survient lorsque les prix chutent réellement sur une période donnée et se manifeste par une inflation négative, comme cela s'est produit en Chine plus tôt cette semaine. La baisse des prix peut sembler avantageuse en surface, mais ce n'est pas nécessairement le cas. En fait, la plupart des économistes craignent la déflation plus que l'inflation. Mais pourquoi ?

Pourquoi la Déflation est-elle Crainte ?

Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec la déflation ? Les baisses de prix ne bénéficient-elles pas aux consommateurs, qui achèteront davantage et stimuleront une croissance économique plus élevée ? Ce sont des points logiques et, à court terme, une baisse temporaire des prix peut apporter des avantages à une économie.

Cependant, si la déflation s'enracine et que les prix continuent de baisser sur une période prolongée, des problèmes commenceront à se poser. La baisse des prix entraînera une diminution des revenus des entreprises, car elles recevront moins d'argent pour produire et vendre la même quantité de biens et de services.

À mesure que les revenus diminuent, les entreprises doivent réduire les coûts, ce qui peut entraîner des baisses de salaires et, finalement, des suppressions d'emplois. La baisse des salaires et l'augmentation du chômage entraîneront une réduction de la demande globale, car les consommateurs auront moins d'argent à dépenser. Cette diminution de la demande renforcera finalement l'effet à la baisse sur les prix.

De plus, si les prix baissent, cela peut inciter les consommateurs à retarder leurs achats dans la mesure du possible, dans l'espoir que ces achats seront moins chers à l'avenir. Par exemple, si vous souhaitiez acheter une voiture mais que vous saviez qu'elle serait moins chère dans un an, vous pourriez être enclin à retarder votre achat.

Outre le renforcement de l'effet à la baisse sur les prix par la baisse de la demande, la consommation est le composant le plus important du Produit Intérieur Brut (PIB) d'une économie, qui mesure la croissance économique. Par conséquent, la déflation peut entraîner une baisse de la consommation, une augmentation du chômage et, finalement, une contraction de la croissance économique.

Pourquoi les Prix Baissent-ils en Chine ?

Alors que de nombreux pays dans le monde luttent contre la hausse des prix, les prix en Chine évoluent dans la direction opposée. Mais pourquoi ?

Lorsque de nombreuses économies avancées du monde ont émergé des restrictions liées à la pandémie, l'offre a eu du mal à suivre la demande croissante, ce qui a entraîné une hausse des prix. Puis la Russie a envahi l'Ukraine, ce qui a fait grimper les prix de l'énergie et, par conséquent, l'inflation.

Cependant, le cas de la Chine est très différent.

À mesure que les campagnes de vaccination ont été mises en œuvre avec succès et que de nombreux pays ont rouvert leurs activités, la Chine a poursuivi sa politique stricte de zéro Covid, maintenant ainsi la demande intérieure quelque peu réprimée. À la suite d'une période d'agitation sociale à la fin de 2022, la Chine a abandonné cette politique restrictive, conduisant à la réouverture tant attendue de l'économie chinoise.

Néanmoins, la grande réouverture a jusqu'à présent été plutôt décevante. Non seulement la demande intérieure est restée faible, mais les exportations diminuent également, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix.

Et qu'en est-il des prix de l'énergie ? Alors que les pays occidentaux ont rapidement rejeté les exportations russes de pétrole et de gaz en réponse à la guerre en Ukraine, la Chine a adopté une approche opposée. Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, la Chine a augmenté ses importations d'énergie bon marché en provenance de Russie, s'assurant ainsi de rester à l'abri des prix mondiaux élevés.

Inflation vs Déflation

En général, la déflation est considérée comme plus néfaste pour l'économie que l'inflation, les banques centrales ciblant activement un taux d'inflation faible et stable d'environ 2%.

La raison de cet objectif est qu'un faible taux d'inflation est en réalité bénéfique pour l'économie, car il encourage une certaine consommation plutôt que l'épargne. Une plus grande consommation entraîne des revenus plus élevés pour les entreprises, un taux emploi plus important et une croissance économique plus élevée. Néanmoins, l'inflation devient indéniablement problématique lorsqu'elle devient trop élevée.

Alors que l'inflation faible et stable peut être positive pour une économie, la déflation à grande échelle est généralement considérée comme négative et peut être particulièrement difficile à surmonter, comme en témoigne le cas du Japon au cours des dernières décennies.

L'impact potentiellement négatif de la déflation sur la consommation, l'emploi et la croissance économique est la raison pour laquelle les banques centrales et les économistes la craignent davantage que l'inflation. Pour cette raison, à la suite des données sur l'inflation de mercredi, il est probable que des appels soient lancés en faveur de Pékin pour qu'elle prenne des mesures décisives et intervienne dans son économie chancelante.

