L'Inflation Britannique Reste Inchangée en Septembre, Focus sur le Discours de J. Powell

Octobre 19, 2023 06:23

Selon les données publiées par l'Office for National Statistics (ONS), l'IPC britannique est resté inchangé à 6,7% en septembre sur une base annuelle. L'inflation britannique reste la plus élevée parmi les pays du G7.

Commentant le rapport, le chancelier britannique a déclaré que "l'inflation baisse rarement en ligne droite, mais si nous nous en tenons à notre plan, nous nous attendons à ce qu'elle continue à baisser cette année". La livre sterling a légèrement progressé par rapport au dollar américain suite à la publication du rapport.

Par ailleurs, l'économie chinoise a enregistré une croissance de 1,3% au troisième trimestre, dépassant ainsi les attentes des économistes. Les économistes qui se sont adressés à Reuters ont laissé entendre que l'économie pourrait croître de 5% cette année, conformément à l'objectif de croissance fixé par le gouvernement.

Au Canada, l'inflation des prix à la consommation est tombée à 3,8% sur une base annuelle en septembre, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un chiffre de 4%.

Discours de Jerome Powell à New York

Le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, tiendra un discours au Forum Économique de New York ce jeudi. Les observations de M. Powell sur l'économie américaine pourraient fournir des indices sur la décision de politique monétaire du conseil d'administration de la Fed le 1er novembre.

Les économistes d'ANZ ont suggéré que le Federal Open Market Committee (FOMC) pourrait commencer à réduire les taux au cours du troisième trimestre 2024. Dans leur rapport, ils notent ce qui suit : "D'ici là, nous nous attendons à ce que l'inflation de base soit sur une trajectoire durable vers l'objectif et il n'y aurait aucune raison pour que le FOMC presse l'économie avec des taux réels plus élevés."

Décision de la PBoC sur les Taux d'Intérêt en Chine

Vendredi, la PBoC annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. L'économie chinoise semble être en difficulté depuis le début de l'année, depuis que le gouvernement a décidé de lever les restrictions liées au Covid-19. Les économistes suggèrent que la banque centrale chinoise n'augmentera pas les coûts d'emprunt cette fois-ci.

Lors d'un discours prononcé à l'occasion de la dernière réunion du Fonds Monétaire International (FMI), le gouverneur de la PBoC a déclaré que la banque centrale fournirait un soutien continu afin de profiter de la reprise de la dynamique économique et de stimuler la demande intérieure. Il a également mentionné que "les facteurs positifs dans le fonctionnement de l'économie chinoise s'accumulent et que les points positifs ont augmenté et devraient s'améliorer".

Ventes au Détail au Royaume-Uni en Septembre

Le rapport sur les ventes au détail de septembre sera la dernière série de données britanniques à être publiée par l'Office for National Statistics (ONS). Les analystes de marché s'attendent à ce que les ventes au détail soient restées stables sur une base annuelle, tout en prévoyant une baisse de 0,1% d'un mois sur l'autre.

Un rapport du British Retail Consortium (BRC) publié la semaine dernière indique que les ventes au détail ont ralenti en septembre, le coût élevé de la vie continuant à peser sur les budgets des consommateurs. L'enquête du BRC montre que les ventes au détail ont progressé de 2,7% en glissement mensuel, alors qu'en août, le taux de croissance était de 4,1%. Les experts de KPMG ont noté que "les consommateurs continueront à rechercher les bonnes affaires, le prix déterminant les décisions d'achat. Il s'agit probablement de l'un des trimestres les plus importants que nous ayons connus depuis des années, car pour certains acteurs du secteur, il pourrait bien déterminer leur avenir".

