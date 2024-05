L'Inflation au UK atteint son Plus Bas sur 3 Ans, la RBNZ Surprend en Parlant d'une Hausse des Taux

Mai 23, 2024 07:45

L'inflation au Royaume-Uni a baissé en avril, mais pas autant que prévu, repoussant une réduction potentielle des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre le mois prochain. Cependant, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a encore plus surpris les économistes, son conseil d'administration ayant indiqué avoir discuté d'une hausse des taux d'intérêt lors de sa dernière réunion de politique monétaire.

L'IPC Britannique Baisse mais Moins que Prévu

Un rapport publié par l'Office for National Statistics (ONS) a montré que l'inflation globale au Royaume-Uni est tombée à 2,3% en avril sur une base annuelle. Ce chiffre était plus élevé que prévu en raison d'une hausse de l'inflation dans le secteur des services. Selon le rapport de l'ONS, il s'agit du taux d'inflation le plus bas enregistré depuis juillet 2021.

Toutefois, certains économistes suggèrent que la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt par la BoE en juin s'est réduite. Le conseil d'administration de la BoE craint que la croissance rapide des salaires, qui représente une grande partie du taux d'inflation dans le secteur des services, n'entretienne les pressions inflationnistes dans l'ensemble de l'économie.

La RBNZ Choque en Évoquant une Hausse des Taux d'Intérêt

Le conseil d'administration de la RBNZ a décidé de maintenir les taux d'intérêt en suspens, comme le prévoyaient les analystes de marché. Ce qui n'était pas prévu, c'est le débat entre les décideurs politiques concernant une éventuelle hausse des taux d'intérêt, alors que de nombreux économistes pensaient que la banque s'abstiendrait de resserrer sa politique monétaire.

Lors de la conférence de presse post réunion, le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a confirmé que "nous avons vraiment envisagé de relever les taux lors de cette réunion", ajoutant qu'il faudrait du temps pour que l'inflation nationale diminue. Le conseil d'administration de la RBNZ prévoit que l'inflation reviendra dans la fourchette cible d'ici à la fin de 2024.

Le FMI Revoit à la Hausse les Prévisions de Croissance du Royaume-Uni

Le Fonds Monétaire International a annoncé qu'il avait revu à la hausse ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni en 2024. Le FMI prévoit désormais que l'économie britannique connaîtra une croissance de 0,7% en 2024, soit une légère hausse par rapport à la prévision de 0,5% suggérée dans les Perspectives de l'Économie Mondiale publiées en avril. Il s'attend toujours à une croissance de 1,5% l'année prochaine, car "la désinflation stimule les revenus réels et les conditions financières s'assouplissent".

Les économistes du FMI prévoient que l'inflation au Royaume-Uni se rapprochera de l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre en 2025. En ce qui concerne la politique monétaire, ils estiment que la Banque d'Angleterre a atteint un point d'inflexion en matière de taux d'intérêt. Le FMI suggère que des réductions de taux d'intérêt de 50 points de base à 75 points de base en 2024 "seraient appropriées". Certains analystes de marché prévoient deux réductions cette année, ce qui ramènerait le taux d'intérêt de référence de 5,25% à 4,75% d'ici décembre.

L'Inflation au Canada Tombe à son Plus Bas Niveau Depuis 3 Ans

Au Canada, l'inflation est tombée à son plus bas niveau depuis trois ans, signe que les pressions inflationnistes s'atténuent. L'indice des prix à la consommation (IPC) du Canada a progressé de 2,7% en rythme annuel en avril, contre 2,9% en mars. Il s'agit du taux le plus bas depuis mars 2021.

Les économistes de la Banque CIBC ont noté que "les données d'aujourd'hui auraient dû fournir le signal clair sur le front de l'inflation dont la Banque du Canada avait besoin pour commencer à réduire les taux d'intérêt en juin. Lors de la décision d'avril sur les taux d'intérêt, le gouverneur de la Banque du Canada a déclaré que les décideurs étaient encouragés par les récentes données sur l'inflation modérée, mais qu'il fallait que celles-ci persistent plus longtemps avant de réduire les taux d'intérêt".

