L'IPC Chinois Atteint son Plus Bas Niveau sur 18 Mois en Mars

Avril 12, 2023 08:10

Alors que les marchés reprennent leurs activités après la pause de Pâques, le rapport sur l'IPC chinois de mars a surpris les analystes qui ne s'attendaient pas à ce que l'inflation des prix à la consommation atteigne son niveau le plus bas depuis 18 mois.

Un rapport du Fonds Monétaire International (FMI) publié plus tôt dans la journée a suggéré que les taux d'intérêt retomberaient probablement aux niveaux observés avant la pandémie de coronavirus, une fois l'inflation maîtrisée. Le FMI devrait publier ses dernières perspectives économiques mondiales et son rapport sur la stabilité financière mondiale dans le courant de la journée.

Inflation en Chine au mois de mars

Le National Bureau of Statistics (NBS) en Chine a annoncé que l'inflation en mars était de 0,7% sur une base annuelle. Ce chiffre est inférieur à celui de 1% anticipé par les analystes de marché. Les économistes qui se sont exprimés sur CNBC ont déclaré que "le rapport sur l'inflation de mars en Chine suggère que l'économie chinoise est engagée dans un processus de désinflation, ce qui laisse entrevoir une plus grande marge de manœuvre pour l'assouplissement de la politique monétaire afin de stimuler la demande".

L'indice des prix à la production du pays a baissé de 2,5% en glissement annuel, conformément aux attentes des économistes.

Ueda de la BoJ : Flexibilité de la politique monétaire

Le nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a souligné qu'il guiderait avec souplesse la politique monétaire de la banque centrale tout en communiquant étroitement avec le gouvernement japonais. M. Ueda a souligné l'incertitude économique élevée et a ajouté qu'il n'était pas nécessaire dans l'immédiat de réviser une déclaration commune du gouvernement et de la BoJ concernant l'objectif d'inflation de 2%.

Le nouveau directeur de la BoJ a suggéré qu'il était "très possible d'atteindre un objectif de prix durable à mesure que la croissance des salaires se renforce", et a ajouté que des signes positifs émergeaient au niveau des prix.

FMI : Il faut se préparer à une faible croissance économique mondiale

La réunion de printemps de la Banque Mondiale et du FMI est déjà en cours à Washington. Dans ses remarques, la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que "compte tenu des tensions géopolitiques croissantes et de l'inflation toujours élevée, une reprise robuste reste difficile à atteindre".

Mme Georgieva a laissé entendre que la croissance économique mondiale se maintiendrait autour de 3% au cours des cinq prochaines années. Si ses projections se réalisent, il s'agirait du taux de croissance économique mondial le plus bas enregistré au cours des 33 dernières années et bien en deçà des 3,8% enregistrés au cours des vingt dernières années. Le FMI prévoit que 9 économies avancées sur 10 afficheront une baisse de leur taux de croissance au cours de cette année. Au contraire, la Chine et l'Inde devraient représenter 50% de la croissance économique mondiale de cette année.

Un autre thème abordé lors de la réunion sera la mise à jour de la mission de la Banque Mondiale ainsi que le renforcement de sa capacité de prêt.

TDS : Le WTI pourrait atteindre plus de 90 dollars au second semestre 2023

Les prix de l'énergie sont pris en compte par les banques centrales lorsqu'elles modifient leurs politiques monétaires. Les prix du pétrole ont progressé ces derniers jours à la suite de l'annonce par l'OPEP+ de réductions de la production. Un rapport publié par TD Securities (TDS) lundi a montré que ses économistes sont optimistes sur les prix du pétrole pour la seconde moitié de l'année. "Nonobstant la faiblesse économique à venir dans le monde occidental, nous estimons que la combinaison des réductions de l'OPEP+, des faibles niveaux de stocks des complexes pétroliers américains et de la forte augmentation à venir de la demande chinoise enverra le WTI à plus de 90 dollars au cours du second semestre de l'année, le Brent n'étant pas loin de la barre des trois chiffres", écrivent-ils dans leur rapport.

Le même rapport de TDS note que "le pétrole brut continue de maintenir les gains importants réalisés récemment alors que le marché se concentre sur les données de l'EIA montrant de vastes réductions de stocks et les réductions de production inattendues de l'OPEP+".

