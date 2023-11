L'IPC au Royaume-Uni Atteint Son Plus Bas Niveau Depuis Deux Ans

Novembre 16, 2023 07:09

L'inflation au Royaume-Uni est tombée à 4,6% en octobre, le niveau le plus bas enregistré au cours des deux dernières années. Cette baisse a dépassé les attentes des analystes, certains économistes soulignant qu'il s'agit de la plus forte baisse depuis 1992. Malgré la baisse de l'inflation, les chiffres britanniques restent élevés par rapport à ceux des États-Unis et de la zone euro. La livre sterling a perdu un peu de terrain par rapport au dollar américain, les analystes de marché suggérant que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait réévaluer ses plans de politique monétaire.

L'IPC US Plus Faible que Prévu en Octobre

Les chiffres de l'inflation américaine ont créé une légère surprise, l'IPC global et l'IPC de base étant légèrement inférieurs aux prévisions, à 3,2% et 4,0% respectivement. Commentant les données de l'IPC, les économistes d'ING ont écrit que "la Réserve Fédérale doit être assez satisfaite de cela et, sans surprise, cela a renforcé les attentes du marché selon lesquelles le taux directeur a atteint son maximum. Un resserrement de seulement 15 points de base est désormais prévu d'ici la réunion du FOMC de janvier 2024, et plus de 90 points de base de réduction des taux sont désormais anticipés d'ici la fin de l'année prochaine".

Rapport d'Octobre sur les Ventes au Détail aux US

Plus tard dans la journée, le US Census Bureau publiera des données concernant les ventes au détail pour le mois d'octobre. Les économistes anticipent une baisse de 0,3% d'un mois sur l'autre, tandis que les ventes au détail excluant les ventes de voitures pourraient rester stables. Le conseil de la Fed prend en considération ces rapports lorsqu'il ajuste sa politique monétaire, dans la mesure où ils montrent la réaction des consommateurs face à l'augmentation des taux d'intérêt, etc.

Commentant les prix à la consommation, les économistes de Commerzbank ont déclaré que "les prix à la consommation américains sont restés étonnamment inchangés en octobre par rapport au mois précédent. Le taux en glissement annuel est passé de 3,7% à 3,2%", ajoutant qu'il est peu probable que la Fed procède à une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Risque de Baisse des Ventes au Détail au Royaume-Uni en Octobre ?

Vendredi, ce sera au tour de l'Office for National Statistics (ONS) de révéler les données sur les ventes au détail pour le mois d'octobre. Les analystes de marché s'attendent à ce que le rapport montre une baisse significative de 1,5% sur une base annuelle, reprenant la dynamique négative, tandis que sur une base mensuelle, ils prévoient une hausse de 0,3%.

Le BRC-KPMG Retail Sales Monitor (RSM), une mesure mensuelle de la performance des ventes au détail au Royaume-Uni, a indiqué qu'au cours de la période août-octobre, les ventes au détail ont augmenté de 2,5%, ce qui est inférieur à la croissance moyenne sur trois mois de 3,1% et à la croissance moyenne sur douze mois de 4,2%. Les analystes de BRC ont suggéré que "de nombreux ménages retardent également leurs dépenses de Noël dans l'espoir de faire une bonne affaire lors des prochaines ventes du Black Friday".

Les Ventes au Détail en Chine Surprennent à la Hausse

Les bonnes nouvelles concernant l'état de l'économie chinoise sont venues du bureau des statistiques du pays, qui a publié un rapport montrant que les ventes au détail ont progressé de 7,6% le mois dernier d'une année sur l'autre, ce qui est supérieur aux 7% prévus par un sondage Reuters. La production industrielle a augmenté de 4,6% d'une année sur l'autre en octobre, alors que les analystes de marché s'attendaient à une hausse de 4,4%.

Cependant, les investissements dans le secteur immobilier ont chuté de 9,3%, soit 0,2% de plus que prévu, ce qui a incité le responsable du service des statistiques à noter que le secteur se trouve dans une "période de transition et d'ajustement".

