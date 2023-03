Jerome Powell : Les Taux d'Intérêt Devraient Être Plus Élevés Que Prévus

Mars 09, 2023 07:56

Le dollar américain s'est renforcé face à ses concurrents à la suite du discours optimiste de Jerome Powell devant le Senate Banking Committee. M. Powell a déclaré que la Réserve Fédérale était prête à augmenter les taux d'intérêt plus longtemps, étant donné qu'une série de données économiques montrent que le marché du travail est tendu et que les chiffres de l'inflation sont élevés.

Les économistes de Blackrock ont indiqué que "nous pensons qu'il y a une chance raisonnable que la Fed doive porter le taux des fonds fédéraux à 6% et le maintenir à ce niveau pendant une période prolongée pour ralentir l'économie et ramener l'inflation proche de 2%".

Ouvrir mon compte démo gratuit

Jerome Powell : D'autres hausses de taux sont à prévoir

Le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a déclaré que les taux d'intérêt augmenteraient probablement davantage que les décideurs de la banque centrale ne l'avaient prévu. Dans ses propos, Powell a mentionné : "Les dernières données économiques sont ressorties plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau final des taux d'intérêt est susceptible d'être plus élevé qu'anticipé précédemment. Si l'ensemble des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à augmenter le rythme des hausses de taux".

La Banque du Canada (BoC) décide des taux d'intérêt

Le conseil d'administration de la Banque du Canada se réunira mercredi pour décider des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt directeur est actuellement de 4,5%. La plupart des économistes prévoient que la banque centrale du Canada suspendra son plan de resserrement de la politique monétaire. Les économistes de Bank of America (BoA) ont suggéré que la BoC surveille les actions de la Fed en matière de taux d'intérêt. "Le Canada n'a pas besoin de nouvelles hausses pour ralentir l'inflation, mais il pourrait être contraint de le faire si l'écart entre les taux directeurs commence à affaiblir considérablement la monnaie", ont-ils indiqué dans un rapport.

Les responsables de la politique monétaire de la Banque du Canada avaient relevé les taux en janvier, en précisant que la banque surveillerait l'effet des taux d'intérêt plus élevés sur l'économie du pays. Les statistiques ont montré que l'économie canadienne n'a pas progressé au cours du dernier trimestre 2022, tandis que l'inflation globale de janvier s'est établie à 5,9%, soit 0,4% de moins qu'en décembre.

Le chiffre du NFP va-t-il peser sur le dollar américain ?

L'une des données les plus importantes en provenance des États-Unis est le chiffre de l'emploi dans le secteur non agricole, qui doit être publié vendredi. Certains analystes de marché suggèrent que les NFPs de février pourraient s'élever à 210k, loin des 517k enregistrés au cours du premier mois de l'année. Il convient toutefois de noter que les chiffres des NFPs ont déjà réservé des surprises au cours des derniers mois.

Le Bureau of Labour Statistics (BLS) devrait également publier le taux de chômage pour le mois de février. Les analystes de marché tablent sur un taux inchangé de 3,4%.

J'ouvre mon compte démo maintenant

Rapport sur l'inflation en Chine

Le National Bureau of Statistics (NBS) dévoilera le chiffre de l'inflation globale pour le mois de février. Les analystes de marché s'attendent à ce que l'inflation chinoise s'établisse à 1,9% sur une base annuelle. Les économistes de Morgan Stanley ont déclaré aux journalistes que "nous pensons que l'inflation ne sera pas une préoccupation majeure pour la Chine en 2023, et que le pays maintiendra les prix globaux stables dans une fourchette raisonnable". Ils ont également ajouté que le rebond économique de la Chine devrait être alimenté par la consommation plutôt que par les dépenses d'infrastructure. L'objectif du gouvernement chinois est de ramener l'inflation à 3%.

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon (BoJ) vendredi

La BoJ sera la dernière banque centrale à annoncer sa décision sur les taux d'intérêt cette semaine. Les économistes ne s'attendent à aucun changement concernant le taux d'intérêt directeur de la BoJ. Il convient de noter qu'il s'agira de la dernière réunion du conseil d'administration sous la direction de Haruhiko Kuroda.

Bien que certains économistes aient suggéré que le conseil pourrait peut-être modifier le contrôle de la courbe de rendement (YCC), des sources de Reuters ont déclaré que "la BOJ devrait s'abstenir d'apporter des changements majeurs au YCC étant donné l'incertitude quant à savoir si les salaires augmenteront suffisamment pour maintenir l'inflation durablement autour de son objectif de 2%".

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.