La RBNZ Décide des Taux Alors que son Mandat est Remis en Question

Novembre 29, 2023 07:58

La décision de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) concernant les taux d'intérêt sera l'un des principaux événements financiers de la semaine. La RBNZ a été l'une des premières grandes banques centrales au monde à resserrer sa politique monétaire et l'une des premières à cesser d'augmenter les coûts d'emprunt.

Le mandat de la RBNZ fait l'objet d'un examen minutieux, le nouveau gouvernement ayant exprimé son intention de "modifier la loi de 2021 sur la Reserve Bank of New Zealand pour supprimer le double mandat sur l'inflation et l'emploi, afin de concentrer la politique monétaire uniquement sur la stabilité des prix", selon un rapport de l'agence Reuters.

Par ailleurs, les prix du pétrole ont légèrement progressé ce matin, les opérateurs estimant que l'OPEP+ pourrait renforcer et étendre les réductions de production pour faire face à la faiblesse de la demande. Il convient de noter que l'OPEP+ a reporté sa réunion du 30 novembre car, selon Reuters, il semble qu'il y ait eu un désaccord sur les objectifs de production de pétrole pour les producteurs africains.

Décision sur les Taux d'Intérêt en Nouvelle-Zélande

Mercredi matin, le conseil d'administration de la RBNZ se réunira pour décider des taux d'intérêt. La majorité des économistes s'attendent à ce que la banque centrale néo-zélandaise maintienne les coûts d'emprunt inchangés, dans la mesure où les derniers sondages sur l'inflation pourraient justifier cette ligne de conduite.

Les rapports publiés au cours des mois précédents par la RBNZ indiquent que le conseil s'attend à ce que l'inflation globale tombe dans la fourchette cible au cours du second semestre 2024.

Les analystes de la banque ASB ont écrit dans un rapport publié le 27 novembre : "Nous ne nous attendons pas à des changements significatifs dans le message de la RBNZ. Cependant, la RBNZ est susceptible d'être un peu plus détendue sur le fait qu'elle a effectué suffisamment de resserrement, sur la base du flux des informations depuis octobre qui comprend des données d'inflation plus faibles que prévu".

Le dollar néo-zélandais a été la troisième devise la plus performante parmi ses homologues du G10 au cours du mois dernier. Les analystes estiment que la valeur du kiwi pourrait être affectée par la déclaration post-réunion de la RBNZ, qui pourrait révéler si la banque prévoit une nouvelle hausse des taux en 2024 ou si elle suivra une stratégie de taux plus bas.

Rapport sur l'Inflation d'Octobre en Australie

Un peu plus tôt dans la matinée de mercredi, l'Australian Bureau of Statistics (ABS) publiera des données concernant le taux d'inflation du pays enregistré en octobre. Les économistes suggèrent que l'inflation globale pourrait baisser à 5,5% en octobre sur une base annualisée, ce qui est légèrement inférieur à la lecture de septembre.

Le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, a déclaré aux journalistes de Bloomberg que "un resserrement plus substantiel de la politique monétaire est la bonne réponse à l'inflation qui résulte d'une demande globale dépassant le potentiel de l'économie à répondre à cette demande".

Gouverneur de la BoE : La Baisse de l'Inflation Nécessite un Travail Acharné

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a déclaré aux médias que ramener l'inflation dans la fourchette cible de 2% fixée par la BoE nécessiterait un "travail acharné". M. Bailey a indiqué que la baisse actuelle de l'inflation pouvait être attribuée à la résorption de la hausse des prix de l'énergie enregistrée l'année dernière.

"Le reste doit être fait par la politique et la politique monétaire. Et la politique fonctionne actuellement d'une manière que j'appelle restrictive - elle restreint l'économie. Le reste est un travail difficile et il est évident que nous ne voulons pas voir plus de dégâts", a déclaré le directeur de la BoE.

L'inflation pourrait revenir à 2% d'ici la fin de l'année 2025, certains analystes suggérant que la première baisse de taux pourrait avoir lieu en septembre 2024. La semaine dernière, Andrew Bailey a déclaré à la commission du Trésor qu'il était trop tôt pour discuter d'une baisse des taux qui pourrait compromettre les résultats actuels de la politique monétaire de la BoE.

